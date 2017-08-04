«Слава богу, что нас показывают!» Базаревич благодарил ТВ и ругал себя

Главный тренер сборной России говорил о компромиссах с телевидением, а Фридзон назвал человека, который удержал его в национальной команде.

Виталий Фридзон: Подбадривал Мозгова, чтобы не нервничал

На пресс-конференцию после первого матча Кубка Кондрашина и Белова не пригласили никого из финской сборной, а хозяев турнира представляли Виталий Фридзон и Сергей Базаревич. Первым говорил игрок.

– Было тяжело. Видно, что мы нагружены после сборов. Мы не в лучших кондициях. Есть время подготовиться полностью. У финнов неплохая команда. Она показала наши слабые стороны и играла агрессивно, в первой половине мы не были готовы к этому. Потом стали жестче играть. Мы двигаемся в правильном направлении. Неплохо, что забили 90 очков.

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– Виталий, вы возрастной игрок и периодически пугают сообщения о вашем желании завершить карьеру в сборной. Что подвигло вас остаться на Евробаскет в отличие от Сергея Мони и Виктора Хряпы?

– Слова о завершении карьеры – больше юмор. Я очень люблю сборную и атмосферу в ней. Я с удовольствием сюда приезжаю. Остаться в сборной больше убедил тренер, – в этот момент Базаревич скромно улыбнулся. – Мне очень нравится тактика Базаревича. Когда будет на моей позиции более сильный игрок, то готов уйти и сказать, что все отдал сборной. Пока чувствую себя здорово. Я пока не набрал оптимальную форму, но еще есть много времени.

– В роли ветерана чувствуете себя лучше, чем в качестве молодого игрока?

– Я дебютировал в сборной на Евробаскете-2005, там был самым молодым, а сейчас – самый старый. Как быстро время летит. Неожиданно, что так произошло, но это нормально. По-любому в команде должны быть старожилы, если играет одна молодежь – ей будет тяжело. Они спрашивают, если хотят, что да как, а ты им пытаешься объяснить ситуацию. Для меня все идет так же. В этом году собралась неплохая команда, но Карасева будет не хватать. Пожелаем себе без травм дойти до Евробаскета.

– Что вы так часто говорили Мозгову?

– Подбадривал его, чтобы не нервничал. Ничего такого не говорил. Он немного расстраивался из-за чего-то. Тимофей сейчас в нелучшей физической форме. Я его очень хорошо знаю. Мозгов сильно нам нужен. Он наш главный пятый номер, и мы должны на него молиться.

Сергей Базаревич: Увлекся проверкой всяких сочетаний

Главный тренер сборной после общих слов о матче и потенциале команды пытался объяснить, почему игра с Израилем в воскресенье начнется в 12:30.

– Мы должны понимать: нам диктует телевидение. Мы говорим свои пожелания, а они ставят время. На Евробаскете у нас тяжелое расписание: первый матч с турками в девять часов вечера, а на следующий день играем против сербов в пять вечера. То же самое после выходного дня. У меня было такое пожелание – смоделировать эти вещи. Поэтому накануне хотели сделать игровую тренировку. В нормальных условиях я бы сбросил нагрузку.

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Мы не хотели в Петербурге играть два матча подряд, но попытались смоделировать ситуацию с помощью игровой тренировки. Мы попросили сделать аналогично в Казани. А «Матч ТВ» нам говорил, когда играть. Слава богу, что нас показывают, за это большое спасибо. Одна из задач РФБ – как можно больший охват: нам важно, чтобы сборную увидели не только в Петербурге. Телевидение – важная штука, и мы должны идти на какие–то компромиссы.

Следующий вопрос вызвал у тренера почти истерический смех.

– Хотелось бы услышать несколько добрых слов про Антона Пушкова.

– Вы должны сказать добрые слова про Пушкова! – передразнил журналистку Базаревич. После нескольких секунд смеха тренер все–таки сказал именно хорошие слова. – Я Антона давно знаю, забирал его в Самару из «Химок». Он выполняет то, что должен. Это игрок с высокой энергией и самоотдачей. Мы довольны им.

– На Евробаскет поедет?

– Мы разберемся, пока рано об этом говорить. У нас здесь 15 человек, еще двое остались в Москве. Кстати говоря, я несколько увлекся проверкой всяких сочетаний. Это тоже могло влиять на игру. В какой–то момент понял, что намудрил. Хотелось проверить новых лиц.

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Центровой «Бруклина» после матча казался очень уж хмурым, поэтому задерживать его надолго не очень хотелось.

– Рассматриваете турнир Кондрашина и Белова как товарищеский? – спросил корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» Мозгова.

– Для меня это подготовка к Евробаскету. Но в любом случае, когда мы выходим на площадку, мы хотим побеждать. Теперь ждем матч с Израилем: надеюсь, победим.

– Динамику игры сборной России видите?

– Мы выглядели тяжело, но мне понравилось, как мы играли. Для первой игры очень неплохо. Не всю игру, но какими-то отрезками мы правильно распоряжались мячом в нападении. Теперь нам надо растянуть это на всю игру.

– После турнира в Петербурге вы еще и в Казани сыграете. Раньше россияне почти не видели сборную.

– Хорошо, что мы играем в разных городах. Я только за.