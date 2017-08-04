Дядюн проснулся! Как «Ростов» обыграл «Анжи»

«Советский спорт» о матче «Анжи» - «Ростов» (0:1).

ПОЛЕ СГОРЕЛО

В позапрошлом футбольном сезоне «Советский спорт» уже писал о том, что с каждым годом состояние «Анжи-Арены» становится все хуже. Тогда руководство клуба из Дагестана отреагировало на наш материал и заявило, что все это преувеличение. Мол, за стадионом следят, как и раньше…

После публикации прошло полтора года, а состояние когда-то одного из лучших стадионов РФПЛ вызывает ещебольше вопросов. На центральных трибунах стало еще меньше штукатурки, ржавчины больше, а когда-то яркиесидения выгорели на солнце. Зато рядом все-таки открыли аквапарк, где за несколько часов до начала матча с»Ростовом» вовсю плескались дети.

Правда, внешний вид не главная проблема «Анжи Арены» на сегодняшний день. Поле стадиона оказалосьсовершенно не готово к старту сезона. За две недели после прошлого матча газон стал немного лучше, ноувиденное все равно шокировало футболистов желто-синих.

- Катастрофа! – на чистом русском резюмировал полузащитник «Ростова» Майер, который за месяц послепереезда в Россию успел неплохо выучить русский язык.

Основная причина такого состояния – жуткая жара в регионе. Практически весь июль столбик термометрастабильно держался на отметке в 40 градусов, а местная система полива и агрономы с подобной нагрузкой несправились.

ЗУЕВ В ЗАПАСЕ

Интересно, что в Махачкалу «Ростов» прилетел утром в день матча. Да, от южной столицы до Дагестана всегочас лета, но, например, при Курбане Бердыеве желто-синие всегда отправлялись в гости минимум за сутки достартового свистка.

Не обошлось без потерь в составе гостей. Вновь дома остался Бухаров, который продолжает тренироваться поиндивидуальной программе после мышечной травмы. Не оказалось в заявке и Препелицэ. По информации СМИ, румын вовсю ищет клуб и сейчас находится на родине, где ведет переговоры с несколькими командами.

Что касается основы, то по сравнению с победным матчем с «Амкаром» у «Ростова» было одно изменение. Зуев(он забил победный гол в игре с пермяками) остался в запасе, а его место в атаке занял Байрамян.

У «Анжи» ожидаемо в основу не попал Базелюк, который после прошлого матча подвергся жесткой критикеглавного тренера команды Александра Григоряна. По его мнению, форвард совсем не бился в игре с»Локомотивом». На скамейке запасных остался и новичок Лескано.

БАЗЕЛЮК ВЫШЕЛ ПОД СВИСТ

За полчаса до начала встречи показалось, что местные жители могут проигнорировать игру, но к стартовомусвистку на трибунах все-таки собралось около 10 тысяч болельщиков. Болели довольно-таки слабо, и иногдаказалось, что матч и вовсе проходил при пустых трибунах.

«Ростов» чуть не пропустил уже на первой минуте, но на этом опасных момента у ворот Песьякова закончились. Желто-синие контролировали игру и на 19-й минуте смогли открыть счет. Ингасон решился на дальний удар, Солосин отбил мяч перед собой, а первым на добивании оказался Дядюн – 1:0. Последний раз до сегодняшнегодня форвард забивал два года назад.

Во втором тайме под свист трибун на поле вышел Базелюк. Нападающий старался, боролся, но гол Дядюна так иостался единственным. «Ростов» одержал вторую гостевую победу подряд и поднялcz в верхнюю частьтурнирной таблицы.