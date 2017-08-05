«Российская молодежь в матче со сборной Канады будет грызться как волки» (видео)

Обозреватель «Советского спорта» приехал на турнир в Сочи и поговорил с кумиром местных болельщиков – вратарем Константином Барулиным.

Проходящий уже второй год турнир Sochi Hockey Open начался с благого дела. Звезды олимпийской сборной России и «ХК Сочи» приехали к детям в следж-хоккейный лагерь, организованный детской следж-хоккейной лигой.

Самый трогательный момент – когда взрослые дяди-хоккеисты садились специальные санки и пытались играть, а дети над ними смеялись: «Ничего, для первого раза у вас неплохо получается!»

Неужели кто-то думал, что это легко?!





«С КАНАДЦАМИ Я ИГРАЛ В 2011 ГОДУ»

- Насколько тяжело технически сесть в сани для следж-хоккея? Самое трудное – держать баланс? – разговариваю с голкипером «ХК Сочи» Константином Барулиным.

- Нам показали, что есть санки с одним и с двумя полозьями. Профессиональные и для начинающих. Это очень тяжело – сохранять баланс, разворачиваться, держать корпус. Здесь нужна своя техника. При этом ты должен отталкиваться и вовремя переворачивать клюшки, чтобы принимать шайбу и что-то с ней делать.

- А как там играют вратари?

- Сказали, что как и остальные ребята – только у них амуниция побольше.

- В эти дни в Сочи пройдет главный турнир межсезонья. Ваш клуб сыграет в группе против сборных Канады и России. Насколько важно для вас сразиться в августе с такими соперниками?

- Турнир покажет, насколько команды готовы, кто какую форму набрал. Какой состав собрался за лето. Но не стоит судить сразу, потому что все в разных кондициях. И физических, и моральных. Кто-то уезжал на сборы, кто-то занимался дома с семьями. Одни под нагрузкой, другие из-под нее выходят. Вот лично я пока еще ни одного матча не провел. Но будет интересно!

- Когда вы последний раз играли против сборной Канады?

- В четвертьфинале чемпионата мира в 2011 году. Мы тогда победили 2:1. Игра с канадцами для нас, русских хоккеистов и болельщиков – это всегда принципиально. Тут и голы нужны, и победы, на которые ведется специальный счет с великих советских времен.

Без разницы, какой состав привезут канадцы в Сочи. Это всегда сильный соперник. Но посмотрите на российскую сборную, какая у нас подрастает молодежь. Они выходят биться, вгрызаются зубами как волки.

- А когда вы последний раз играли против сборной России?

- В прошлом году на этом турнире. Тяжело было в том смысле, что ледовая арена оказалась не совсем готовой. Был туман, и вот это мешало. Особенно вратарям.

«В СБОРНОЙ НЕ СМОТРЯТ В ПАСПОРТ»

- Вы завоевали бронзу чемпионата мира в сборной России при Вячеславе Быкове и Игоре Захаркине (2007), взяли золото при Зинэтуле Билялетдинове (2012), выиграли серебро при Олеге Знарке (2015). Трудно ли было привыкать каждый раз под новый стиль? И у вас есть шанс попасть на Олимпиаду в Пхенчхан.

- Будем работать и доказывать свою состоятельность. У тренеров – да, разные технические и тактические наработки. Интересно было с каждым. Я смотрю, сейчас больше подтягивают молодежь. Наш хоккей вообще держит курс на омоложение.

Но посмотрите, как выступают наши ветераны! Сергей Мозякин, Данис Зарипов – не хватает только Алексея Морозова, который ушел. И он бы не испортил ничего в любой команде.

- Кстати, от истории с Зариповым вас берет оторопь? Человек попался на ровном месте.

- Я не хочу это обсуждать, потому что у меня пока нет информации. Она прилетает со всех сторон, и часто бывает разная. Не очень понимаю, как все это получилось с допингом.

Я просто переживаю за своего близкого человека, который оказался в такой ситуации. Хочу, чтобы все выровнялось и вырулилось. Данис Зарипов должен играть дальше!

- Возвращаясь к теме, Олег Знарок давал понять, что у ветеранов есть шанс на Олимпиаду? Шестеркин и Сорокин, СКА и ЦСКА – они на виду. Но реально ли вам из регионального клуба попасть в Пхенчхан?

- Давайте рассуждать. Сборная – это не какие-то авансы. И туда не берут только потому, что ты выступаешь в НХЛ. Если ты сильнее всех в данный момент, то получишь приглашение. И никто не станет заглядывать в паспорт. Посмотрите на Сергея Мозякина. Он даже в 36 лет считается лидером сборной. Так что работай, доказывай – все в твоих руках.

- А у вас уже был разговор с Сергеем Зубовым, которого назначили новым главным тренером «ХК Сочи»? Он прямо сказал, что пока видит Барулина первым вратарем.

- Сейчас идет рабочий процесс. Ближе к чемпионату будут поставлены какие-то задачи. Пока это предсезонка, вот мы съездили в Финляндию. Теперь дома отработали несколько недель. Игроки команды только притираются. Мне нравится работать с этим специалистом. Он сразу дал понять, что все будет очень серьезно. Но при этом доброжелательный, все тренировки проходят с улыбкой.

«ОКУНУТЬ НОЖКИ В МОРЕ»

- Видно, что «ХК Сочи» - ваш клуб. И вы сразу сказали, что хотели бы продлить контракт и остаться здесь.

- Мне тут нравится. Очень комфортно. Моей семье – тоже.

Для меня создают все условия, как и для всей команды. Стабилизировалось финансовое положение в клубе. Так что думаю, мы в этом сезоне наведем шороху!

- У хоккеистов «Флориды» часто спрашивают: трудно ли играть в хоккей, если вы живете в Майами? Это ж как нужно собирать волю в кулак? А ведь Сочи – такой же курорт. Сейчас жара +35 градусов. И как собраться?

- Это только так кажется. Но наоборот, мы за время предсезонки привыкаем к этой погоде. И когда начинается регулярный чемпионат, нам проще адаптироваться. А вот когда приезжают ребята из других команд, у них идет голова кругом. И мы их тепленькими берем! – пошутил Барулин.

- Вы и так живете в райском месте. А куда ездите в отпуск?

- Сочи – прекрасный курорт. Когда возникает пауза, ты можешь окунуть ножки в море. А можешь поехать в горы и поваляться в снежке.

Но летом мы собираем всю семью с родителями, моего брата с супругой. И улетаем в теплые страны. Например, в Европу. Или вот любим погулять по Стокгольму, по Праге.

- В субботу в Розе Хутор выступает «Машина Времени». А еще в Сочи проходит этап «Формулы-1». Хватает времени на развлечения?

- Я люблю русский рок. Мы здесь с Андреем Гавриловым и с женами ходили на группу «Пикник». Еще сюда Баста приезжает со своими концертами. Скоро ждем здесь нашу близкую подругу Пелагею.

- Можете зайти за кулисы? Вы ведь самый известный хоккеист в Сочи.

- Ну а почему нет? Тут и кавээнщики бывают. Всегда приглашают к себе – «Уральские пельмени», «Уездный город» был в конце сезона. Мы хорошо общаемся, и скучно здесь не бывает.

SOCHI HOCKEY OPEN 2017

5 августа

13:00 СКА – «Куньлунь Ред Стар»

17:30 «Сочи» – Олимпийская сборная России

6 августа

13:00 «Сочи» – сборная Канады

17:30 СКА – «Металлург» Мг

7 августа

13:30 «Металлург» Мг – «Куньлунь Ред Стар»

18:00 Олимпийская сборная России – сборная Канады

8 августа

19:30 Матч за пятое место (3 место группы «А» - 3 место группы «В»)

9 августа

15:00 Матч за третье место (2 место группы «А» - 2 место группы «В»)

19:30 Финал (1 место группы «А» - 1 место группы «В»)