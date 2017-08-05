Август – время клевать. Кого и как ловить рыболову
Календарь
рыболова отмечает, что в августе усиливается клев хищной рыбы и нужно готовить
спиннинг. Кроме того, в августе прекрасна ловля сома и сазана. Также календарь
рыбака на август фиксирует жор у красноперки, леща, подлещика и уклейки. Для
результативной ловли используйте и календарь клева рыбы, и лунный календарь
рыболова на август 2017. Это поможет выбрать более благоприятный для рыбалки
день. Наш календарь рыболова расскажет, как ловить щуку в августе, как ловить
голавля в августе, как ловить в августе сома, сазана и жереха. Вы узнаете,
какую рыбу и чем ловить в августе, какие приманки и наживки использовать для
ловли в конце лета.
Источник: National Explorer
Клев рыбы в августе оживляется и становится равномерным в течение
дня, незначительно ослабевая в полуденные часы. Календарь рыбака-2017
акцентирует внимание, что в августе наступает жор у сома и сазана, так что
сомятникам и сазанятникам скучать на рыбалке в августе не приходится. Также в
календаре рыболова на август отмечен жор у красноперки и уклейки, как взрослых,
так и растущих. Обратите внимание, что во второй половине августа после полного
отсутствия клева наступает жор у леща и подлещика.
Хороша ловля окуня на малька, спиннингом и на дорожку, особенно в
озерах и больших водоемах; удачлива рыбалка язя и голавля в реках на лягушонка,
могут клевать на эту насадку щука и окунь; успешна ловля плотвы на кузнечика
среди водной растительности.
Во второй половине августа активизируется судак, клев судака в
конце августа можно характеризовать как хороший. Календарь рыбака на август
отмечает, что у сома, сазана, красноперки и уклейки наступает жор. Во второй
половине месяца постепенно затихает, а затем прекращается клев карася.