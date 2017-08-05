Август – время клевать. Кого и как ловить рыболову

Календарь рыболова отмечает, что в августе усиливается клев хищной рыбы и нужно готовить спиннинг. Кроме того, в августе прекрасна ловля сома и сазана. Также календарь рыбака на август фиксирует жор у красноперки, леща, подлещика и уклейки. Для результативной ловли используйте и календарь клева рыбы, и лунный календарь рыболова на август 2017. Это поможет выбрать более благоприятный для рыбалки день. Наш календарь рыболова расскажет, как ловить щуку в августе, как ловить голавля в августе, как ловить в августе сома, сазана и жереха. Вы узнаете, какую рыбу и чем ловить в августе, какие приманки и наживки использовать для ловли в конце лета.

Календарь рыболова на август отмечает, что рыбалка в первой половине августа практически не отличается от способов и видов рыбной ловли в июле. А вот во второй половине месяца рыбакам стоит обратить внимание на некоторые изменения, влияющие на клев рыбы в августе. Заметно удлиняются ночи и на ночной рыбалке в августе рыба уже почти перестает клевать, к концу месяца снижается температура воды, отмирают микроскопические водоросли, вода становится более прозрачной. Календарь рыболова на август для результативной ловли советует принять к сведению:



Источник: National Explorer

Календарь рыболова фиксирует важный факт: с похолоданием прекращается цветение воды. Рыбы подходят к берегам, в заросли урути, кувшинок и усиленно кормятся личинками насекомых, рачками, моллюсками. В августе окунь огромными косяками настойчиво преследует рыбью мелочь то в одном — идет бой малька. Хищным рыбам все труднее охотиться за окрепшей молодью, этим, видимо, объясняется усиление клева на малька.

Клев рыбы в августе оживляется и становится равномерным в течение дня, незначительно ослабевая в полуденные часы. Календарь рыбака-2017 акцентирует внимание, что в августе наступает жор у сома и сазана, так что сомятникам и сазанятникам скучать на рыбалке в августе не приходится. Также в календаре рыболова на август отмечен жор у красноперки и уклейки, как взрослых, так и растущих. Обратите внимание, что во второй половине августа после полного отсутствия клева наступает жор у леща и подлещика.

Хороша ловля окуня на малька, спиннингом и на дорожку, особенно в озерах и больших водоемах; удачлива рыбалка язя и голавля в реках на лягушонка, могут клевать на эту насадку щука и окунь; успешна ловля плотвы на кузнечика среди водной растительности.

Во второй половине августа активизируется судак, клев судака в конце августа можно характеризовать как хороший. Календарь рыбака на август отмечает, что у сома, сазана, красноперки и уклейки наступает жор. Во второй половине месяца постепенно затихает, а затем прекращается клев карася.