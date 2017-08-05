Григорий Дрозд: Гарсия великоват для Ломаченко. Но Вася справится

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд заявил, что Василий Ломаченко способен нокаутировать Орландо Салидо и победить Майки Гарсию, а также рассказал о главных боях августа.

– Удалось ли вам увидеть Мигеля Марриагу – ближайшего соперника Василия Ломаченко?

– Не самый серьезный соперник, но и такие нужны. Васе желаю победы, а его самые главные бои еще впереди.

– Марриагу выбрали в последний момент из-за травмы Орландо Салидо. Поединок с ним был бы вам интересен?

– Мне – да. Если Василий Ломаченко покажет тот бокс, который он показал во второй половине боя с Салидо, он может рассчитывать на досрочную победу.

– А какой соперник может составить реальную конкуренцию Василию?

– Ему нужен сильный соперник, который принесет славу и поднимет популярность. Желательно, боксер с титулом. Лично мне очень хочется, чтобы он договорился с Гильермо Ригондо. Это было бы великолепно. Но с боем затягивать нельзя. Через пару лет это будет уже другой Ригондо. В идеале, их поединок должен пройти в этом году. Пока оба на пике.

– Почему у Ломаченко нет объединительных боев? Может, Боб Арум бережет украинца?

– Каждый промоутер растит свою звезду, но в данном случае просто все понимают, что бой с Ломаченко – это риск потерять титул. Наверное, его побаиваются. Может, нет финансовых возможностей. Конечно, такие бои Василию нужны.

– Со стороны Ломаченко есть интерес к Майки Гарсии. Но не слишком ли он большой для Василия?

– Великоват. Но мы знаем технический арсенал Ломаченко. И мы знаем примеры боев, когда Мэнни Пакьяо выходил на Антонио Маргарито и Оскара де ла Хойю. Филиппинцу не давали никаких шансов, и говорили: «Парень, ты куда? Они тебя в два раза больше». Но мы знаем, как эти поединки закончились. Думаю, Вася готов и он справится.

– Теренс Кроуфорд – явный фаворит в поединке с Джулиусом Индонго?

– Для меня Кроуфорд настолько хорош, что сложно ожидать конкурентный бой. Но бокс – такая штука… Кто бы мог подумать, что бой Индонго с Эдуардом Трояновским так закончится? До этого поединка я о нем даже не слышал ни слова. Он боксировал у себя. Он был участником Олимпиады. В принципе, обученный боксер. И его удар – это не случайность, а четкая комбинация. Вкупе мы имеем очень опасного и сильно бьющего боксера. Если он так попадает в Кроуфорда, американец точно почувствует. Вопрос: «Даст ли Кроуфорд это сделать?»

Очевидно, что Кроуфорд фаворит, но история Индонго похожа на Золушку. Возник из ниоткуда и быстро забрался на верх. Сразу выиграл второй титул чемпиона мира, разгромив Рики Бернса в Англии. Индонго гонял его по углам. И с чем черт не шутит? У Индонго есть удар. С этим не поспоришь.

– Это весовая категория Эдуарда Трояновского. У него были бы шансы с такими соперниками?

– Я уважаю труд и достижения Эдуарда. Он сам нокаутер и обладает очень мощным ударом, способным отправить в нокаут кого угодно. При этом Кроуфорд моложе и он сейчас на самом пике… Это был бы очень и очень серьезный вызов для Эдика.

– Я вспоминаю бой Кроуфорда с Виктором Постолом. Ожидалось что-то равное, а оказалось…

– И это притом, что Виктор – большой боксер для этого веса. Тем не менее, он ничего не смог сделать.

– Другим заметным поединком августа станет бой Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором. Как относитесь к этой встрече?

– В плане результата – несерьезно. Но я рад за парней, которые заработают огромные деньги. После этого можно заканчивать со спортом. Конкуренции мы не увидим. Макгрегор может наброситься, устроить бардак, пошуметь. Парень большой и навыки есть. Но нельзя ставить вопрос: «Кто сильнее?» Мэйвезер – недосягаемая величина. Он обладает такими навыками, которые Макгрегору не снились. Это будет избиение и издевательство. В любую секунду Мэйвезер будет делать то, что хочет. Макгрегор может ударить ногой или сделать проход в ноги. Любую выходящую за рамки бокса вещь. Это порадует его фанатов, но составить конкуренцию Флойду – смешно.

– Навредит ли боксу то, если Макгрегор нокаутирует Мэйвезера «лаки панчем»?

– Люди, которые любят бокс, при любых раскладах не перестанут его смотреть. Шанс на такой исход ничтожный, но он есть. И если это произойдет имидж Мэйвезера и имидж бокса сильно пострадает. Но в моих глазах Флойд в любом случае не упадает. Поражение может случиться с каждым. И после великолепной победы над Жозе Альдо, Макгрегор проиграл Нэйту Диасу. И это нормальная история.

Для бойцов ММА победа Макгрегора будет торжеством, но мне бы этого не хотелось. Я очень люблю и уважаю бокс. И Флойд – красавчик во всех отношениях.

– Тренер Андре Уорда Вирджил Хантер сказал о планах сразиться с Энтони Джошуа. Вы себе такое представляете?

– Даже сразу не представишь. Огромная разница в весе и росте. Если в истории бокса что-то подобное было, то во времена, когда не было первой тяжелой весовой категории, и в тяжелый вес боксеры переходили из 75 килограмм.

Возьмем крайние цифры. Допустим, Уорд в бою весит 90 килограмм, но Джошуа все равно намного больше. Авантюра. Конечно, Уорд будет быстрее, но я не понимаю, как он сможет подойти на ближнюю дистанцию. Что-то мне подсказывает, – смеется, – что Джошуа – фаворит.

– Джошуа – лучший тяжеловес мира?

– Да. И при этом он еще не показал весь свой потенциал. Он проигрывал Владимиру Кличко по ходу боя. Ему надо еще учиться. Но при этом он – самый яркий боксер в тяжелом весе. У него есть все шансы стать очень большим боксером во всех смыслах.

– Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры. Он бы мог составить конкуренцию Джошуа?

– Фьюри мог бы составить конкуренцию. Никто не ожидал от него такой смелости, прыти и пренебрежения, которые он продемонстрировал в поединке с Кличко. Неприятности он бы Джошуа доставил, но, кажется, удар у Джошуа крепче.