Чем Каррера способен удивить «Зенит»?

Автор «Советского спорта» рассуждает о том, какие тактические сюрпризы может преподнести главный тренер «Спартака» в «дерби двух столиц».

«Есть матчи, когда ты вынужден больше времени проводить в обороне. Есть команды, которые играют высоко в атаке, а ты вынужден создавать глубину в обороне. Существует масса тактических вариантов, когда ты отталкиваешься именно от соперников», – заявлял наставник «Спартака» Массимо Каррера еще на заре своей работы в столичном клубе. И думается, что в ближайшее воскресенье красно-белых ждет как раз такой поединок, при подготовке к которому их тренерскому штабу придётся плясать не только от себя, но и от игровых особенностей оппонента.

ИЗМЕНЕНИЕ ИГРОВОЙ СХЕМЫ

И оппонентом этим будет не кто-нибудь, а лидер текущего чемпионата – питерский «Зенит», культивирующий при новом рулевом Роберто Манчини схему 4-4-2 (4-4-1-1). Поэтому, пожалуй, было бы логично, если бы москвичи использовали на «Крестовском» ту же расстановку, что и сине-бело-голубые. Но, во-первых, коли мы уж договорились рассматривать неожиданные ходы, то постараемся до конца следовать данному принципу и не будем принимать в расчёт возможную «зеркалку». А, во-вторых, применение аналогичного расположения футболистов на поле чревато для «Спартака» крупными неприятностями именно во встрече с командой с берегов Невы. И вот, почему.

Подопечные Карреры по ходу нынешнего сезона уже дважды прибегали к подобной схеме, трансформируя её в 4-2-4 при владении мячом на чужой половине. Однако как в процессе игры против «Динамо», так и в огненной битве с «Краснодаром», они вынуждены были от неё отказаться. В первом случае это произошло на 65-й минуте с появлением на газоне Попова вместо Луиса Адриано, во втором – ещё раньше: приблизительно на 30-й, когда Самедов со своего любимого правого фланга был передвинут в центр на позицию инсайда, а его место на бровке занял Промес.

Не то чтобы этот тактический вариант работал неэффективно. Напротив, с учётом атакующего потенциала красно-белых они получали существенное преимущество над своими визави при наступательных действиях. При этом середина начинала заметно провисать. Поскольку форма Глушакова после Кубка конфедераций всё ещё оставляет желать лучшего. А Фернандо оказался не в состоянии в одиночку покрывать огромное свободное пространство в опорной зоне, которое образовывалось при подключении вперёд имеющего широкий диапазон капитана. «Зенит» же по своему обыкновению за такие вольности безжалостно наказывает, с разбега вскрывая защитные сооружения как консервную банку, когда перед ними нет дополнительного заградительного бастиона.

Предчувствуя беду и перестраиваясь на 4-2-3-1, москвичи как в Химках, так и в Тушине, делали ставку на треугольник в центре, вершина которого была обращена в сторону ворот соперника. Данная расстановка, как правило, и являлась для них базовой на протяжении большей части прошлого сезона. И не исключено, что, дабы не искать добра от добра, Каррера в Санкт-Петербурге вновь выставит в среднюю линию дополнительную боевую единицу, которой, скорее всего, станет Попов. Таким образом, за счёт повышенной плотности спартаковцы попытаются завладеть инициативой и территорией, заставив соперника подолгу двигаться вхолостую. А заодно и выбьют из его рук грандиозный козырь в лице Паредеса, чьи функции тогда будут ориентированы на отбор мяча, а не на поиск передачами партнёров.

ВЫБОР СТАРТОВОГО СОСТАВА

Но при таких раскладах в запас, похоже, придется присесть Самедову. Так как нарушать целостность мощнейшего атакующего кулака в виде Промеса, Зе Луиша и Луиса Адриано представляется неразумным. Тем более это становится актуальным на фоне проблем подшефных Манчини в обороне, которая местами выглядит настолько же худой, как и крыша на их ультрасовременной арене. Впрочем, данная модель имеет один ощутимый изъян. Ведь убирая Александра на скамейку, Массимо остается только с пятью счастливыми обладателями заветного паспорта с двуглавым орлом. А, значит, тем самым он лишает себя возможности для манёвра при внесении корректив по ходу игры.

В связи с этим, даже беря во внимание умение Ивелина сделать отличный проникающий пас между линиями и здорово открыться там самому (что наглядно было продемонстрировано в матче с тем же «Зенитом» год назад на «Петровском» и дало красно-белым определённое игровое превосходство, пока в дело не вмешался скандальный человек со свистком по фамилии Иванов), допускаю, что жертвой лимита на легионеров суждено стать именно ему. Ибо минимум четыре российские позиции – Ребров, Джикия, Комбаров, Глушаков – видятся мне незыблемыми.

А вот применительно к еще одной вполне могут быть варианты. Никто не ставит под сомнение опыт и бойцовские качества Ещенко, которые очень могут пригодиться в противостоянии на правом краю с шустрым и постоянно нацеленным на обострение Дриусси (другой кандидат на эту позицию в составе питерцев – Шатов, испытывает мышечный дискомфорт и с большой долей вероятности участия в матче не примет). Однако далеко не факт, что этими игровыми достоинствами вкупе со скоростью, Андрей сумеет компенсировать регулярную потерю концентрации, что неизбежно ведёт к систематическим позиционным ошибкам и проигрышу единоборств. Поэтому сбрасывать со счетов возможность выхода с первых минут не менее резвого Тигиева я бы все-таки не стал.

ДЖОКЕР

Как не стал бы совсем отвергать и вариант с появлением новобранца москвичей Пашалича. Понятно, что, выпусти Каррера молодого хорвата в столь ответственном матче, это была бы чистой воды авантюра, при виде которой многие недоумённо разинули бы рты. Но удивлять – так удивлять! Ведь кто знает, на что способен только прибывший в нашу страну футболист, чьи исполнительские характеристики для соперника – настоящий тёмный лес. Так что, в роли джокера спартаковский allenatore вполне может задействовать и его, например, после перерыва. К тому же, фигура такого плана, как Марио, при условии мгновенной интеграции в коллектив способна привнести в его игру баланс, которого ему порой недостаёт в случае необходимости удержания положительного результата.

Однако здесь мы уже углубляемся в плоскость футбольных шахмат, так свойственных итальянской тренерской школе. И два ее ярчайших представителя в этот воскресный вечер впервые сойдутся нос к носу на российской земле в главном матче 4-го тура премьер-лиги, а, быть может, и всего первого круга. Потребность во что бы то ни стало ликвидировать четырёх очковое отставание от основного конкурента в чемпионской гонке, бесспорно, дает Каррере право на серьёзный риск. Вместе с тем, нет никаких сомнений, что осознание данного обстоятельства присутствует и у Манчини. Подготовив ряд собственных тактических уловок, он непременно постарается принять брошенный вызов и подвести вверенную ему дружину во всеоружии к предстоящему сражению, за перипетиями которого мы все будем с интересом следить.