Юрий Газзаев: Мы неплохо стартанули

Главный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев высказал свое мнение по поводу удачного старта команды и поведал о планах на будущее.

– С чем связан такой удачный для «Волгаря» старт?

– Связано это с обновлением команды. Процесс был непростой. В прошлом году пришло много молодежи, и подчеркну – способной молодежи. Но команды как таковой по сути не было. Те ребята, которые у нас сейчас есть, очень опытные и закаленные. Они стали понимать, чего от них требуют и как вместе играть. Поэтому многими из них уже интересуются клубы премьер-лиги.

При этом нам есть, куда расти, у нас здоровая конкурентная среда в коллективе, что приносит свои плоды.

– Еще совсем недавно команда «Волгарь» стояла на вылет, теперь – в лидерах. Насколько долго вам удастся быть «царем горы»?

– Мы вышли в первую лигу без единого поражения. Это было за три года до того, как пришлось бороться за выживание. Затем уже в ФНЛ играли достаточно уверенно, заняв седьмое место. После этого – череда переходных матчей, когда ушла фактически вся команда. Но со временем удалось создать новый коллектив, которому удалось закалиться в борьбе. В общем-то мы изначально понимали, что в этом сезоне нам будет легче, чем в предыдущем.

Что касается поставленных задач, мы должны понимать, что премьер-лига – это совершенно другой уровень команд, другой уровень футболистов. Это иной турнир и в материальном плане. Мало попасть сюда, надо здесь еще и остаться. Многие выходили в премьер-лигу, а через год вылетали. Мне бы так не хотелось.

Но в этом году перед нами стоит задача как можно успешней выступить, а уже в следующем сезоне, если не будет глобальных потерь в коллективе, бороться за выход в высший дивизион.

– Ваши основные конкуренты – это команды, покинувшие премьер-лигу, «Крылья Советов» и «Оренбург»?

– «Крылья Советов» – команда с большим именем, с историей, со своими традициями. Мы, кстати, с ними играем в субботу. В первом дивизионе они всегда будут явными фаворитами. Что касается «Оренбурга»… Они плавно поднимались наверх. Их сила заключается в том, что они почти сохранили тот состав, который играл в премьер-лиге.

Но я не считаю, что мы находимся среди команд, обозначивших себя лидерами. «Волгарь» – достаточно молодой коллектив. Так что в этом смысле мы не выдаем себя за фаворитов турнира. Для нас каждая команда, которая играет против нас, – серьезная. Если мы будем бороться изо всех сил, значит станем расти.

– Кто сегодня является лицом команды? Вокруг каких футболистов строится игра «Волгаря»?

– Вообще не особо принято говорить, вокруг кого строится команда. Я считаю, в этом смысле коллективу нужно обладать пластичностью. Должно быть собственное лицо, собственное понимание. Если кто-то выбыл из команды, надо суметь сделать правильную и разумную замену. Вот например, к предстоящей игре в Самаре у нас есть проблемы в составе. Бочков, Климов, Бобырь, Верхашанский, Григорьев – пять наиболее опытных футболистов в игре с «Крыльями» – участвовать не будут. Поедут в основном молодые футболисты.

Если говорить о том, на кого обращают внимание, то это, прежде всего, Игорь Калинин. «Ростов» хотел его пригласить, другие команды хотели посмотреть. Но я сказал, что пока рано, надо еще «шишек понабивать».

Дима Кабутов, наш полузащитник, играет очень ярко. Много ребят есть. Тот же Шалаев, который перенес операцию и пропустил огромный отрезок в полтора года, сегодня выглядит великолепно.

– Ваше положение в турнирной таблице воодушевляет астраханских болельщиков, много людей ходят на стадион?

– Ходят, но мало. Говорят: «Будут победы – будем ходить». Сейчас мы неплохо стартанули, но, к сожалению, болельщики не так активны.