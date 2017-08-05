Почему «Зенит» должен обыграть «Спартак»

Перед центральным матчем 4-го тура «Советский спорт» представляет 5 фактов в пользу «Зенита».

1. А почему, собственно, «Зенит» должен проиграть, если он еще не потерял ни одного очка в премьер-лиге-2017/18? Кроме него после трех туров такой результат показали только «Локомотив» и «Ахмат». Напомним, что на выезде были обыграны «СКА-Хабаровск» (2:0) и «Тосно» (1:0, но это был условный гостевой матч – он прошел на «Петровском»), дома – «Рубин» (2:1).

С учетом же прошлого чемпионата победная серия питерцев насчитывает 6 встреч (мячи 11:2). Кто может этим похвастать? Да никто! Железнодорожники в последнем туре сезона-2016/17 на своем поле уступили как раз «Зениту» (0:2). А грозненцы, будучи еще «Тереком», в предпоследнем со счетом 3:0 были разгромлены «Спартаком» на «Открытие Арене».

2. В отличие от питерцев, у «Спартака», судя по результатам, далеко не все так гладко. Чемпион не выигрывает на полях соперников уже 3 матча кряду. Прошлый сезон он завершил разгромным поражением в Туле от «Арсенала» (0:3), а нынешний начал с двух выездных ничьих – с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0). Так почему, не справившись с объективно куда более слабыми соперниками, спартаковцы должны прервать эту серию в гостях с одним из главных фаворитов чемпионата?

3. «Зенит» вообще в последнее время отлично играет дома со «Спартаком». В последний раз уступил на своем поле красно-белым более 5 лет назад уже в ранге чемпиона России-2011/12 – 6 мая 2012 года со счетом (2:3). И с тех пор одержал 4 победы с общим счетом 18:6 (да-да, забивая в среднем по 4,5 мяча за игру!), а не смог выиграть лишь в сезоне-2014/15, добившись нулевой ничьей. За эту пятилетку «Зенит» заодно нанес спартаковцам и самое крупное для них поражение в истории чемпионатов России – 11 августа 2012 года со счетом 5:0. Когда-когда? Да-да, именно в августе. И именно в 4-м туре.

4. Если что, «Зенит» вообще крайне неохотно в последнее время проигрывает на своем поле. Был у него «черный» август 2015-го, когда он уступил на «Петровском» в двух встречах подряд – «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» (1:3). Но после этого – ни-ни. Нет, с одним исключением: 7 мая этого года его переиграл «Терек» (0:1). Та неудача стоила питерцам путевки в Лигу чемпионов-2016/17. Зато в 26 остальных домашних встречах, сыгранных за эти 23 месяца – 19 побед и только 7 ничьих!

5. И, конечно, у «Спартака» нет такого нескрываемого оружия, как Артем Дзюба. Отправившись два года назад на берега Невы, бывший форвард красно-белых 4 раза выходил на поле в матчах с ними. И в каждом матче забивал! Причем в чемпионате-2015/16 его мяч в Москве на 88-й минуте спас «Зенит» от поражения (2:2), а в Санкт-Петербурге в середине второго тайма Дзюба записал на свой счет победный гол (5:2).

Да, на старте нынешнего сезона этот нападающий не имеет столь неоспоримого места в составе питерцев. Тем не менее, Дзюба принял участие во всех 5 официальных матчах «Зенита» (хотя целиком отыграл лишь два). Правда, забил лишь один гол – в гостях «Бней-Иегуде» в Лиге Европы. Бережет «патроны» для «любимого» «Спартака»?..