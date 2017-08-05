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«Зенит» уже обыгрывал «Спартак» на Крестовском. Но после вылетел в первую лигу

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Скриншот телетрансляции матча
Скриншот телетрансляции матча

В 1992-м «Спартак» только начинал победную серию, а у «Зенита» не было шансов остаться в премьер-лиге. Но играли они там же, где и сейчас.

Стадион тогда был, конечно, другой: имени Кирова. Играть на нем «Зениту» оставалось недолго – в 1993-м его закрыли на реконструкцию к Играм Доброй воли. Да и зачем в первой лиге, куда петербуржцы вылетели, такая большая арена явно не по размеру.

Но в мае 1992-го первый чемпионат России только начинался. К девятому туру «Зенит» умудрился не выиграть ни разу, зацепив по очку в матчах «Локомотивом-Эрэтиспорт» и «Кубанью». У «Спартака» тоже было две ничьи. С одной лишь разницей: все остальные – победы.

Поэтому на матч с аутсайдером «Спартак» решил отправить дубль. На втором этапе того чемпионата учитывались только результаты команд в матчах с соседями по группам: было очевидно, что «Зенит» продолжит в группе на выбывание, а «Спартак» – в чемпионской. Поэтому москвичам и не была особенно важна победа в Петербурге.

Отношение спартаковцев к тому матчу можно понять по одному яркому факту: с «Зенитом» впервые за 3,5 года в воротах «Спартака» играл не Станислав Черчесов. Его заменил Гинтарас Стауче – нынешний тренер вратарей в штабе сборной России.

Составы:

«Зенит»: Мананников, Усачев, Белоцерковец, Боков, Наумов, Варфоломеев, Манасян (Зоря, 46), Иванов (Балаев, 88), Зазулин (Левин, 76), Кулик, Дмитриев.

«Спартак»: Стауче, Хлестов, Шибаев (Чудин, 46), Попов, Рахимов, Мамедов, Татаркин, Карпин, Косолапов (Петров, 46), Касумов (Бакшеев, 65), Ананко.

На огромный стадион пришли 7 тысяч болельщиков – в десять раз меньше, чем он может вместить. Но это не антирекорд – на игре с «Шинником» за пару туров до этого было вообще 500 человек. К тому же игра со «Спартаком» проходила в четверг – не слишком располагающий для футбола день.

Кстати, в полной трансляции матча можно услышать голос Геннадия Орлова, который на 25 лет моложе, и увидеть его флеш-интервью по окончании матча. А прямо по ходу игры на ленинградском канале показывали странную рекламу финансовых компаний и пускали бегущую строку про шоу собак и футбольный тотализатор.

Еще один любопытный факт рассказывала газета «Советский спорт»: от одной из станций метро автобус забирал ветеранов клуба и вез их на стадион. Почти современные шаттлы – только не для всех. Обычные болельщики добирались до арены на трамваях.

Те фанаты, кто добрался до восточной части Крестовского острова, были довольны. Если не обращать внимания, что «Спартак» играл не основой, «Зенит» сотворил чудо. Сразу мощные атаки, опасные моменты и по голу в каждом тайме от Владимира Кулика. Поражение от «Зенита» – единственное в том чемпионском сезоне у «Спартака». Победных сезонов у красно-белых впереди было еще девять – с перерывом на 1995-й.

Всего на Крестовском «Зенит» и «Спартак» провели 35 игр. «Зенит» победил 9 раз, проиграл – 17 и 8 матчей сыграл вничью. 

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