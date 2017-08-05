Евгений Ловчев: От «Спартака» жду большего, «Зенит» еще прибавит

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главном матче 4-го тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак».

«ЗЕНИТ»: ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРИБАВИЛ КОКОРИН?

Говорил уже, на мой взгляд, чемпионом в этом сезоне будет «Зенит». Почему? Пришел тренер, который перестал заигрывать с местными звездами, на самом деле, звездами не являющимися. Попросил купить ему новых игроков: и теперь у него очень большой выбор, он может кому-то давать играть, кому-то – нет.

Но акцентирую внимание не на составе, а на том, как итальянец поставил себя в коллективе. Высказал все, как думает: и что Дзюбе и Кокорину надо в десять раз больше трудиться, и что они обязаны забить не менее 35 мячей за сезон.

Это говорить о том, что Манчини знает, что хочет и как будет этого добиваться. Да, пока дела идут непросто, но, думаю, вырванная на последних минутах победа над «Рубином» – хороший знак для питерцев. Команда будет прибавлять. Тем не менее, «Зенит» пока не сыгран, много сырых фрагментов в матчах. Но настрой на «Спартак» это нивелируют.

По поводу Кокорина выскажусь. Я тот человек, который чихвостил его и в хвост, и в гриву. Говорил о том, что он профукал свой талант. Сейчас появляются какие-то проблески, не знаю – либо он повзрослел все-таки, либо попал в хорошие руки. Наконец-то Кокорин перестал бегать с мячом от чужих ворот – к своим. Наоборот, стал по-хорошему наглеть, чаще обострять. Надеюсь, он этот уровень закрепит. И главное, что отмечу: Манчини видит Кокорина именно центрфорвардом, не отправляет его на бровку. Не его это.

Не знаю, сыграет ли Дзюба против «Спартака», но очевидно, что в футболе Манчини ему тяжеловато. Итальянец любит форвардов другого склада – таких как Кокорин, юрких, быстрых. Что остается Дзюбе? Доказывать.

Главной опасностью для «Спартака» будет Паредес. Он быстро вошел в игру, стал лидером центра поля. Главное, чтобы не останавливался. У нас есть пример Жулиано перед глазами – бразилец просто спекся. Вообще не похож на себя образца первых месяцев в России.

Почему «Зенит» должен обыграть «Спартак»

«СПАРТАК»: ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕГО

У «Спартака» по-прежнему нет командного класса. Кто-то скажет, что вот, мол, я недоволен всем. Это не так. Говорил не раз, что чемпионство абсолютно заслуженное. Но всегда хочется большего в плане игры.

Пока не вижу выстроенных взаимодействий в «Спартаке». Вижу трех хороших нападающих – Промеса, Зе Луиша, Адриано, которые сильны индивидуально, но между собой в пас практически не играют. Сколько было контратак в игре с «Краснодаром», где они должны были забивать? Достаточно. И сколько завершилось голом? Ноль. «Спартак» играет в тот же футбол, что и в прошлом сезоне. Тогда часто везло, но вот с «Динамо» и «Уфой» – не повезло. В итоге – ничьи. Именно в этом, в командных взаимодействиях, вижу ощутимый потенциал для роста. Трансферы – это хорошо, но и нынешний состав может играть лучше.

Конечно, важным моментом будет игра капитана – Дениса Глушакова. Люблю этого человека – открытый, всем помогает. Но сейчас он должен понять, не бывает так, что стал чемпионом – и теперь тебе все будут прощать. На каждой следующей игре, тренировке надо доказывать все заново. Если футболист считает, что ему уже нечего и некому доказывать, значит – пора заканчивать с футболом. Лучше уже не будет.

Люди ценят только сегодняшний момент. Со стороны кажется, что Глушаков эмоционально опустошен. Естественно, это сказывается и на физическом состоянии. Поэтому его игра не дотягивает и до 50 процентов потенциала. Показательный момент был в матче с «Краснодаром», когда Зе Луиш отдал ему на выход один на один с Синицыным. Пас был не очень хороший, чуть левее, чем нужно – и Глушакову просто силенок не хватило, чтобы верно подстроиться под удар. В общем, пора возвращаться в норму – меньше расплескивать эмоций и готовится к каждой игре, будто она чемпионская.

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