«Это позор!» «Зенит» под ливнем обыграл «Спартак» в битве аутсайдеров

В молодежном первенстве бывает и такое: «Спартак» и «Зенит» к четвертому туру не набрали ни одного очка.

Ноль на двоих

Кто бы мог подумать, что «Зенит» и «Спартак» в какой-нибудь лиге при каком-то раскладе могут занимать 14-е и 15-е места соответственно? Но именно такая ситуация сложилась перед четвертым туром молодежного первенства. «Зенит» на старте сезона уступил не только очень сильному «Рубину» с Ильзатом Ахметовым, но и только созданным молодежкам «СКА-Хабаровска» и «Тосно».

У «Спартака» соперники были сильнее, но и поражения чувствительнее: 2:5 от «Динамо», 0:1 от «Уфы» и 0:5 от «Краснодара».

Причины этих поражений очевидны: 10 человек, которые в прошлом первенстве брали золото «Спартаку» и бронзу «Зениту», теперь играют в ФНЛ за вторые команды. Смена поколений, в общем. Но, так или иначе, занимать такие низкие места лучшим командам страны должно быть стыдно.

– Разгром от «Краснодара» – большой удар по самолюбию тренерского штаба и игроков. В раздевалке после матча у нас состоялся серьезный разговор. Будем работать над ошибками, – обещал исправиться главный тренер красно-белых Алексей Лунин.

«Сынок, возьми зонт»

6 августа службе безопасности и ОМОНу придется пройти серьезнейшую проверку: первый в истории матч «Спартака» и «Зенита» на стадионе на Крестовском острове.

Днем ранее – небольшая репетиция. Несмотря на то, что играют молодежки – меры безопасности самые серьезные: в метро дежурят полицейские, а уже на подходе к стадиону сразу несколько машин с ОМОНом.

Усиленные меры безопасности перед матчем молодежного первенства «Зенит» - «Спартак» Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Авг 5 2017 в 1:40 PDT

Никаких столкновений фанатов кроме словесных в итоге не было, а защищаться нужно было разве что от дождя: со стартовым свистком зарядил кошмарный ливень, который даже для Петербурга выглядел каким-то слишком ужасающим.

– Сынок, возьми зонтик, – кричала с трибун мама одного из мальчиков, подающих мячи. Воспитанник Академии «Зенита» промок к 10-й минуте настолько, что вода выливалась из карманов его ветровки. Зонтик в этой ситуации уже не помог бы.

Матч Зенит-м - Спартак-м начался под проливным дождем Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Авг 5 2017 в 2:02 PDT

Щедрые москвичи

Ливень продолжался, в какой-то момент было ощущение, что судья готов прервать матч и увести команды в раздевалку, да и самому уйти. В итоге арбитр не принял это решение, но на 17-й минуте защитник «Спартака» все-таки решил отправиться в раздевалку пораньше и пойти греться под теплый душ. Артем Воропаев тянулся к мячу, а в итоге подошвой зарядил по лицу Антону Синяку. Игроку «Зенита» оказывали помощь почти три минуты, но все равно заменили. Похоже, простым синяком молодой зенитовец не отделался.

Но никакого принципиального преимущества «Зенит» после удаления не получил. Более того, после одного из навесов в штрафную, защитник петербуржцев Илья Скроботов, вышедший вместо Синяка, потрогал мяч рукой. Да так, что у судьи не было сомнений: это пенальти, который уверенно реализовал экс-форвард «Лейрии» Егор Никулин.

После этого все, что происходило на поле, сложно назвать футболом. Очень много ошибок в передачах, фолов, желтых карточек и мата их молодых уст. «Зенит» пытался давить, но получалось очень так себе. На 77-й минуте молодые спартаковцы решили помочь: в штрафной сделали подарок Кириллу Макееву, от которого мяч и отскочил в ворота.

После этого москвичи совсем расстроились и позволили провести сопернику еще пару атак, одна из которых и завершилась голом Егора Денисова.

2:1 – первая победа «Зенита» и четвертое поражение «Спартака», который уходил в раздевалку под крик болельщика с центрального сектора – «это позор!» Интересно, к кому он обращался?