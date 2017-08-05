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Почему «Спартак» должен обыграть «Зенит»

Павел Осипов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему «Спартак» должен обыграть «Зенит»
Фото: «Советский спорт»

Перед центральным матчем 4-го тура «Советский спорт» представляет 5 фактов в пользу «Спартака».

1. Красно-белые никогда в чемпионатах России не проигрывали в Санкт-Петербурге три раза подряд. Напомним, что в двух предыдущих сезонах они уступили здесь со счетом 2:5 и 2:4. Это лишь третий подобный «дубль» спартаковцев в северной столице. Дважды кряду они проигрывали на выезде «Зениту» в 2003 (1:2) и 2004 (0:2) годах, а также в сезонах-2012/13 (0:5) и 2013/14 (2:4).

2. Бытует устойчивое мнение, что в последние годы «Зенит» в матчах против «Спартака» имеет огромный перевес. Вовсе не так! Начиная с ноября 2013 года, соперники провели 7 встреч, в которых добились по две победы. Да, в этих матчах гости не выиграли ни разу. Однако после состоявшегося в минувший понедельник поединка с «Краснодаром» «Спартаку», похоже, все равно где встречаться с принципиальным соперником.

Почему «Зенит» должен обыграть «Спартак»

3. Между прочим, в 6 очных встречах, состоявшихся в трех последних чемпионатах, «Зенит» открывал счет лишь однажды – дома в прошлом сезоне. Да и то сделал это с пенальти. Спартаковцы забивали первыми четырежды (еще один раз была зафиксирована нулевая ничья). В то же время питерцы дважды избегали поражений в концовках двух московских матчей 2015 года: сначала команду на 90-й минуте спас Халк (1:1), затем – на 88-й Артем Дзюба (2:2). Что это – показатель класса или везение, которое может закончиться в любой момент?

4. С кем, собственно, встречался «Зенит» в этом сезоне? Обыграл двух дебютантов высшего российского дивизиона – невелика заслуга. Стоило же приехать в Санкт-Петербург еще «сырому» «Рубину» Курбана Бердыева, как у хозяев возникли серьезные проблемы. Которые были решены не без доли везения – благодаря победному удару Себастьяна Дриусси на 91-й минуте.

А вы знаете истинную силу команды «Бней Иегуда», которой «Зенит» проиграл дома в Лиге Европы (но, правда, прошел дальше – благодаря более крупной победе в гостях в первом матче)? В прошлом чемпионате Израиля она, между прочим, заняла лишь 11-е место среди 14 участников. От 13-й строчки, обладатель которой покинул элитный дивизион, ее отделили всего 4 очка. А в Лиге Европы «Бней Иегуда» оказалась только как обладатель Кубка страны.

5. Многое в воскресенье будет зависеть от вратаря «Спартака» Артема Реброва. Мало кто, наверное, обратил внимание, но после победы над ЦСКА (2:1), ставшей для армейцев первым поражением на новом домашнем стадионе, голкипер красно-белых почти не пропускает в РФПЛ. Его не было в воротах на финише прошлого чемпионата ни в Перми при 1:0 (стоял Александр Селихов), ни в Туле при 0:3 (Сергей Песьяков). В результате из 5 последних встреч в РФПЛ Ребров 4 сыграл «на ноль» – с «Томью» (1:0), «Тереком» (3:0), «Уфой» (0:0) и «Краснодаром» (2:0). А пропускал только от «Динамо» (2:2). Так что «Зениту», скорее всего, придется изрядно помучиться, чтобы взломать оборону, которой руководит страж ворот «Спартака».

Голосование: Как завершится матч «Зенит» – «Спартак»?

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