Семака – в сборную! Фантастический камбэк «Уфы» в матче с «Ахматом»

«Уфа» на своем поле невероятным образом разобралась с грозненским «Ахматом» (3:2). О лучшем камбэке сезона – в репортаже «Советского спорта».

ВИДЕО ГОЛОВ

ДИСЦИПЛИНА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Матч «Уфы» и «Ахмата» напоминал битву берсерков. Мощных, злых и не совсем находчивых. Сначала прессинговали одни, затем – другие. Где-то резко укусят хозяева, где-то неприятно ужалят гости. И так вплоть до финального свистка.

Мы привыкли относить подобные матчи в разряд тех игр, результат которых во многом зависит от одного удачно использованного момента. Авось залетит шальной удар с дальней дистанции, как в первом тайме от Сухова, или снаряд удастся отправить в девятку в ходе скоростной атаки, как Митришев 10 минутами позднее. Оказалось, необходимо было дождаться концовки, где все сложилось совсем иначе.

Основополагающие принципы «Ахтама» и «Уфы» в этой встрече как ни странно имели одни и те же корни. Внутриигровая дисциплина, тактическая выстроенность и режим выжидания и ожидания ошибки соперника – все это довлело. Казалось, на интересные ходы в атаке никто не рассчитывал.

Наконец-то за грозненцев дебютировал Швец, получивший футбольное образование в Испании. Антон смотрелся весьма не плохо, пару раз выводил партнеров на ворота Беленова путем интересных разрезающих передач. Дебют однозначно выдался удачным.

ПРОПУСКАТЬ «УФЕ» ПОЛЕЗНО

Жаба – красавчик. Как только бразилец появился в нашем чемпионате, внимание у нему не угасло ни на секунду. В самом начале второго тайма Лео реализовал выход один на один. Новичок снова забил. Уже второй мяч в сезоне. Будь его одноклубник Бериша порасторопнее, бразилец еще бы и голевой пас на свой счет записал на 73-й минуте. Но не срослось.

И если в прошлом туре «Уфе» не хватило пары минут, чтобы удержать победу над «Уралом», то теперь все кардинально поменялось. У хозяев, как и у «шмелей» в прошлые выходные, оставалось чуть меньше тайма, чтобы спастись и еще на тур отсрочить первое поражение в сезоне.

Команда Сергея Семака всерьез занервничала после пропущенного мяча. Слай едва не подрался с оборонцами «Ахмата» после столкновения с Городовым на втором этаже. Стоило голкиперу подняться с газона, как с трибун «Нефтяника» в его адрес понеслось «Симулянт, симулянт». И болельщики все-так не правы – Евгений жестко приземлился на плечевой сустав.

Все-таки хорошо, что «Уфа» пропустила. У башкирцев появились моменты, Фатаи едва не закинул мяч в дальний угол, инициатива полностью завладела хозяевами, а везение – гостями. Но после 5-7-минутного навала уфимцев «Ахмат» сумел отодвинуть оппонента от своих ворот. Фатаи и Слай были вынуждены опускать чуть ли не в район центрального круга, чтобы разыграть мяч с партнерами и хоть как-то попробовать провести перспективную атаку. Получалось слабовато.

«АХМАТ» ВСЕ-ТАКИ ПРОПУСТИЛ

В итоге беда для «Ахмата» пришла откуда не ждали. Стоцкий справа навесил на дальнюю штангу, куда прибежал Йокич. Словенец, отметившийся в РФПЛ впервые, головой красиво отправил мяч в ворота Городова. «Ахмат» пропустил впервые в сезоне и снял с себя полномочия самой «сухой» команды чемпионата. А ведь гол состоялся после перестановок Семака: на поле появился Сысуев, после чего позиция того же Стоцкого была немного скорректирована.

Сергей Богданович, вы просто космос! Как же хороша «Уфа» в концовках. Как же эти парни дожимают соперника! Три минуты, два гола. С игры хотите – пожалуйста. А со стандарта? Получите! Еще и мячом отметился капитан команды Аликин, последние раз забивавший чуть ли не два года назад. Какой переворот игры! Это вам не русский рэп.

Да что же творится-то, народ? Еще три минуты прошло и вышедший на поле Сысуев похоронил «Ахмат» Прекрасный перепас с Засеевым и удар Дмитрия под дальнюю штангу. В последний раз «Уфа» забивала три мяча в заключительном туре позапрошлого сезона со «Спартаком». А еще один пропущенный мяч «Уфой» – это для красоты.

Очевидно, результат встречи повернулся вспять после тренерских корректировок Сергея Семака. Академично начав, яростно продолжив и невероятно закончив, «Уфа» разнесла «Ахмат» в пух и прах. Может, будущий тренер сборной России сейчас работает в Башкортостане? А вы как думаете?

Как по мне, это пока лучший матч не только «Уфы», но и всего чемпионата. Кто же знал, что после матча этих клубов на душе будет так хорошо.