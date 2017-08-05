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«Я вот в юности не носил костюмы!» Первое интервью Знарка в новом сезоне (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокФото: «Советский спорт»

Главный тренер СКА дал первое интервью в новом сезоне после победы СКА над «Куньлунем» (4:2) на турнире в Сочи.

Олег Знарок провел первый матч сезона перед российской публикой. И предстал в необычном виде – не в строгом пиджаке, в каких обычно ходят тренеры КХЛ, а в уютной олимпийке СКА болотного цвета. «Мне спортивный стиль привычнее. В свою юность я не ходил в костюмах», – объяснил Знарок.

Вообще клуб из Санкт-Петербурга выпустил новую линию одежды в духе «милитари», и так решил ее прорекламировать в Сочи. А еще на матче против «Куньлуня» (4:2) по стадиону звучала музыка как на матчах СКА. То есть Питер еще и ди-джея своего привез, поэтому чувствовал себя как дома.

Майк Кинан выступил перед прессой, рассказав, что в этом матче он проверял некоторых своих игроков, кто раньше не выступал в КХЛ. А тут – игра с действующим обладателем Кубка Гагарина. Это ли не шанс для «Куньлуня» посмотреть, чего он стоит?

Олег Знарок напомнил, что это второй матч для СКА. Еще была игра в Финляндии против «Йокерита»: «Предсезонная подготовка проходит на фоне тяжелых нагрузок. Что-то получается, что-то – нет. Но мы играли только на победу».

– Насколько вы довольны игрой тройки Виктора Тихонова? Можно ли сказать, что он и дальше будет выходить с Никитой Гусевым и Максимом Карповым?
– Они неплохо сыграли. Были моменты, но нужно забивать. До этого в тройке наигрывался Прохоркин. Но к сожалению, он получил травму. В силу обстоятельств в тройке выходил Виктор. И теперь у нас есть повод для размышлений.

– Почему Дацюк, Войнов, Плотников, Зубарев не приехали в Сочи?
– Войнов и Зубарев у нас к началу сезона не подойдут. Они получили травмы еще в прошлом сезоне. Но будут готовы к концу сентября. Идут на поправку, но пока мы их побережем.

Дацюк тренируется в общей группе. Был с травмой, но уже восстановился. Тоже его немного поберегли. Есть другие задачи, которые надо решать.

Плотников получил травму до поездки в Хельсинки. Сейчас он практически восстановился. Думаю, мы воссоединим его тройку на турнире Пучкова: Ковальчук – Дацюк – Плотников. И там мы сыграем основным составом.

– Александр Барабанов начал прошлый сезон весьма ударно. Теперь вообще сделал покер. Сможет ли он выдержать взятый темп?
– Вы меня спрашиваете? Сделаем все возможное, чтобы он показывал свой наилучший хоккей хотя бы до конца февраля.

– Как вы решили, кого из игроков СКА отправить в олимпийскую сборную?
– К нам приехал Сергей Калинин, и мы создали тройку с ним, Каблуковым, Кетовым, а также Чудиновым и Хафизуллиным. Хотим посмотреть на них в этом сочетании.

«Вы не халтурили на сборах?! Как забили покер?» Острый вопрос игроку СКА (видео)

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