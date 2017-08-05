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«Вы не халтурили на сборах?! Как забили покер?» Острый вопрос игроку СКА (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Барабанов (слева)
Александр Барабанов (слева)Фото: ХК СКА

Александр Барабанов забросил четыре шайбы в ворота «Куньлуня». Как не поговорить с таким форвардом?

Что сказать о матче СКА против «Куньлуня»? Действующий чемпион выглядел солидно. Счет открыл Александр Барабанов. Пекинский клуб забил ответный гол, но в конце первого периода отличился Барабанов. В третьем периоде забил Барабанов. Когда удаление схватил Хохлачев, «Куньлунь» снял вратаря и забросил вторую шайбу. Но потом забил Барабанов. Как вы понимаете, он сделал покер.

Илья Ковальчук выходил в первом звене с молодыми Данилой Квартальновым и Александром Хохлачевым. Ворота у СКА защищал Микко Коскинен. Его сменщиком был Алексей Мельничук, а Игорь Шестеркин отправлен в олимпийскую сборную России.

Звено Сергей Широков – Ярно Коскиранта – Александр Барабанов, Егор Яковлев – Артем Зуб, конечно, выглядело очень хорошо. Но вообще этот СКА еще далек от идеала. Для начала нужно вернуть одну пятерку из олимпийской сборной и дождаться, когда подлечатся все травмированные. Боевой состав главный тренер СКА Олег Знарок обещал выставить на турнире имени Пучкова (14-17 августа), в котором два раза за последние три года побеждал «Йокерит». А теперь там выступит еще и сборная Канады, ее обкатывают с прицелом на Олимпиаду.


– Что скажете об Александре Барабанове? – спросили у Максима Карпова, а тот начал сыпать эпитетами:
– Молодчик. Красавчик. Если бы все так забивали, очень было бы хорошо!

…Ну еще бы! Если бы у СКА все делали по покеру за матч, такую команду было бы не остановить.

– Когда с вами это последний раз случалось? – спросил я у Барабанова.
– Не помню, честно говоря. Но вот в детском возрасте я делал покер.

– Вы же под нагрузкой.
– Да, но у меня все хорошо получалось. Дает о себе знать, что наше звено играет с прошлого сезона вместе. Создавались классные моменты, и шайба шла в ворота.

– Тяжелыми получились сборы?
– Да. Очень много бегали. Сейчас вот пытаемся поймать игровой ритм.

– Может, вы халтурили немного? Поэтому теперь так забиваете? – ехидно спросили у Барабанова.
– Нет, это не про меня! – отрезал Александр.

– Вы же хотите поехать на Олимпиаду.
– Об этом можно лишь мечтать. Но в прошлом году я съездил на чемпионат мира. Одна мечта сбылась, теперь думаю о Пхенчхане.

– Как вам играть в Сочи? Не тянет на море?
– Вот сейчас пойду и искупаюсь! – пообещал Барабанов и ушел. Наверное, за плавками.

«Я вот в юности не носил костюмы!» Первое интервью Знарка в новом сезоне (видео)

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