Три очка под СОУсом. «Динамо» одержало первую победу в сезоне

«Динамо» разгромило «Амкар», одержав первую победу в сезоне.

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Битва аутсайдеров

Называть «Динамо» аутсайдером не очень хочется, но приходится. Команда только-только поднялась из ФНЛ. И за три тура набрала всего одно очко. Но состав у москвичей крепкий, и в теории способный бороться за первую десятку. Правда пока получается лишь борьба за выживание, даже несмотря на громкий камбэк в матче с чемпионом России.

«Амкар» приехал на игру в статусе одной из худших команд на старте сезона – три поражения и ни одного забитого мяча. Голы обеим командам в этом году даются с большим трудом.

«Динамо», в стартовом составе которого впервые появляется Вандерсон, начало матч активнее. Два тура назад бразилец с уверенностью утверждал, что уже адаптировался и в команде, и в Москве, и готов выходить в основе. По первому тайму пара форвардов Вандерсон-Панченко кажется очень даже перспективной и имеющей все шансы стать эффективной. Именно эти ребята были особенно активны в атаке. И не раз за первый тайм пытались пробить по воротам «Амкара», правда все время из-за пределов штрафной. Ближе не пускала оборона соперника.

«Динамо» вышло на поле с таким настроем победить, что в первые минут двадцать «Амкар» почти не вылезал со своей половины поля. Хозяева играли быстро, придумывали интересные комбинации, не хватало только точного последнего паса.

Ближе к концу тайма игра у динамовцев разладилась, и «Амкар» чуть было не забил свой первый гол в сезоне. Тем не менее на перерыв команды ушли уже с привычным для Химок счетом 0:0.

Любимчик Самба

Во втором тайме выяснилось, что у болельщиков «Динамо» любимым легионером становится Самба Соу. С трибун не раз слышалось скандирование «Самба! Самба!» Возможно, так публика хотела поддержать малийца после неприятной травмы в матче с «Уралом». Соу доверие фанатов оправдал. Именно он сотворил первый гол «Динамо». Сначала поборолся за мяч, а затем не глядя отдал пас на Панченко, который и отправил мяч в ворота.

Забив, «Динамо» почему-то прижалось к своим воротам. И у «Амкара» было несколько шансов сравнять счет, прежде чем москвичи организовали еще одну результативную контратаку. Ее начал Вандерсон, он же отдал передачу Зотову, который пробил практически в «девятку» и удвоил преимущество хозяев.

Последние двадцать минут матча мысли на поле поубавилось. «Динамо» продолжило ждать шансов в контратаках, а «Амкар» пытался понять, как играть первым номером и пробить оборону соперника.

«Шляпа» Вандерсона

Под конец игры свой заслуженный гол забил и Вандерсон, доведя счет до разгромного. Бразилец выбежал один на один с вратарем и аккуратно его перебросил, даже не сближаясь. Исполнил «шапеу», то есть шляпу, – так говорят в Бразилии, когда футболист вот так красиво решает эпизод. Для Вандерсона это первый гол в составе «Динамо». Если нападающий и дальше будет играть так же эффективно – гол+пас – в «Краснодаре» могут и пожалеть, что не оставили футболиста еще на один год.

В этом матче «Динамо» показало, что рано записывать команду в статус безнадежных. Ну а подтвердить свой уровень москвичи могут уже в следующей игре с «Ростовом» – таким же закрытым, как «Амкар», но куда более сильными соперником.