Итальянский «Енисей». Как Аленичев победил «Спартак-2»

«Енисей» Аленичева в Сокольниках победил «Спартак-2» в пятом туре ФНЛ – 2:1.

«ДИМА И ЕГОР, ЭЙ-ЭЙ!»

- Дми-и-и-трий Аленичев, Дми-и-и-трий Аленичев, - зарядил в перерыве матча «Спартак-2» - «Енисей» хозяйский фан-сектор. Сам Аленичев сдержанно поблагодарил болельщиков поднятой вверх рукой. До этого момента проявления каких-либо чувств по отношению к красно-белым легендам - Аленичеву и Титову, работающим теперь в «Енисее», не было. Тишина. Будто даже безразличие.

Перед началом матча на центральной трибуне кто-то попробовал затянуть простое: «Дима и Егор, эй-эй!». Не поддержали. Раздались аплодисменты, но в овации не переросли. Когда в Сокольники приезжал Карпин с армавирским «Торпедо», прием, кажется, был теплее.

Понять спартаковских болельщиков можно. После поражения от кипрского АЕКа прошел год – за это время многое пережито. И, как им, наверное, кажется – предательство от бывшего тренера («не то» об игре осеннего «Спартака»), и - выматывающую чемпионскую гонку. Такие эмоции, перевариваясь, обычно оставляют после себя пустоту.

Но, думается, со временем все образуется. Те, кто дружат с логикой, понимают, что у Аленичева хоть и не получилось в «Спартаке», но за это время он успел сделать много полезного. Например, разгреб состав от ленивых и слабых легионеров. А еще при нем были взяты Фернандо, Зе Луиш, заиграл Кутепов, вышел на новый уровень Промес.

«ЕНИСЕЙ» ИЗ СЕРИИ А

Аленичев в «Енисее» все тот же – сдержанный, спокойный. Когда скамейка красноярской команды вскочила, радуясь забитому мячу, главный тренер остался неподвижен. Лишь спустя полминуты он вышел к бровке, чтобы что-то подсказать игрокам.

Так Аленичев отреагировал на гол. Скамейка вскочила с криками, а он - чуть позже - вышел, что показал игрокам. Без эмоций pic.twitter.com/eHKBHWqT6N — Артем Терентьев (@TemaNegr) 5 августа 2017 г.

Сложно понять, изменился ли Аленичев как тренер, но бесспорно: «Енисей» - непростая команда. Стажировки в Италию не прошли даром. Против «Спартака-2» красноярцы провела два разных тайма. В первом получился очень закрытый вариант, почти итальянский. Во втором – более атакующий.

Пока «Спартак-2» владел мячом технично, разнообразно, «Енисей» выходил со своей половины через средние и длинные вертикальные передачи. Впереди на низком старте дежурили Сердеров и Руднев. Особенно порадовал второй – очень быстрый. В одном моменте, перехватив мяч, 20-летний форвард улетел от спартаковских защитников со скоростью спешащей за расписанием электрички.

У каждого из игроков «Спартака-2» в атаке имелось несколько адресатов. Случались двухминутки, когда «Енисей» был заперт в своей штрафной, а вокруг кружила красно-белая молодежь. Но справедливости ради – внутрь штрафной команда Гунько прорывалась нечасто.

Самые опасные моменты до перерыва были у Самбу. Сначала Полубояринов выдал чудо-пас в разрез, причем, на скорости – но португальский форвард «Спартака-2» пробил в Чепчугова. За тем тот же Самбу в похожей ситуации не попал в дальний угол. Вообще экс-вратарь ЦСКА часто выручал, чем заслужил ремарку с трибун: «А что вы хотите, в ЦСКА просто так людей не берут».

«Енисей» забил по-взрослому. Кружев не плел, просто выиграл два ключевых единоборства – и Руднев оказался один на один с Селиховым. Без вариантов.

- Просили ли меня из первой команды поставить Селихова в ворота? – отвечал Гунько на пресс-конференции. – «Спартак-2» для того и существует, чтобы давать практику молодым и тем, кому ее не достает в первой команде.

«ВСТАВАЙ!»

Во втором тайме «Енисей» изменился – появилось позиционное нападение, контроль мяча. Но второй гол был вновь забит после быстрой атаки. И вновь отличился Руднев – дубль в первой же игре в стартовом составе в новом сезоне. «Енисей» вполне мог добивать соперника, но Кутьин не забил пенальти.

К концу матча «Спартак-2» пришел в себя, сократил отрыв. И тут началось самое интересное. Поверьте, сходить в Сокольники стоит только ради вот таких последних минут, когда заведенная молодежь рвется сравнять счет. Аленичев нервно переступал с ноги на ногу на бровке, смотря, как очередная подача в штрафную вызывала хаос и неразбериху.

Кстати, к чести «Енисея» игроки почти не тянули время ненужными падениями. Один игрок попробовал было полежать чуть дольше, чем того требовала ситуация, как сразу же услышал окрик Титова: «Вставай!».

Вставай давай, - крикнул Титов игроку Енисея, решившему, видимо, после стыка время потянуть — Артем Терентьев (@TemaNegr) 5 августа 2017 г.

Благородно, что скажешь? Но все могло закончиться и 2:2. Однако, «Енисей» выстоял, закрыв победой над «Спартаком-2» сечу от «Тамбова» в прошлом туре (0:5). А «Спартак-2» при симпатичной игре вновь проиграл.

АЛЕНИЧЕВ: ЖЕЛАЮ «СПАРТАКУ» УДАЧИ ПРОТИВ «ЗЕНИТА

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев – о победе над «Спартаком-2» в пятом туре ФНЛ (2:1).

- Мне не очень понравилось то, как мы играли в первом тайме. В перерыве внес поправки, и во втором тайме неплохо смотрелись. Забили второй гол, заработали пенальти, который, к сожалению, не забили. Забей его и, думаю, игра бы закончилась. А так – получилась нервная концовка. «Спартак-2» мог и сравнять счет. В целом, очень доволен результатом, но к качеству игры есть вопросы, - сказал Аленичев.

- В прошлом туре «Енисей» проиграл 0:5 «Тамбову». Довольны, как отреагировала команда на то поражение?

- Доволен. У нас было небольшое собрание, поговорили, можно сказать, по душам. Чтобы в будущем такое не повторялось. С другой стороны, может, не поверите, но был доволен тем, что проиграли так крупно. Надо пройти через такое. До этого мы одержали три победы подряд, было полезно спуститься с небес. Рад, что ребята меня поняли.

- При 1:2 вспоминали незабитый пенальти?

- Конечно, переживаешь, в голове какие-то моменты прокручиваются. Саше Кутьину не повезло сегодня. Хорошо, что выстояли в концовке.

- Как вам игралось на поле спартаковской Академии в Сокольниках? Болельщики посвятили вам кричалку.

- Здесь хорошая аура, спартаковская. Болельщики поддерживали свою команду, приятно, что меня вспомнили. Рад был увидеть некоторых спартаковских ребят, которые привлекались в основную команду при мне. Такая небольшая ностальгия. Хотел воспользоваться возможностью и пожелать «Спартаку» завтра удачи в игре с «Зенитом».

- Как вам «Спартака-2»?

- Они хорошо взаимодействуют, видна спартаковская философия. Гунько, думаю, следует ее основным принципам. Ребята все обученные. Единственное, наверное, «Спартаку-2» не хватает этакого дядьки, чтобы мог заводить молодых ребят, помогать им. Считаю, правильно делают, что доверяют молодым. В будущем хотелось бы, чтобы в первой команде было больше воспитанников.

- Два гола за «Енисей» забил 20-летний Руднев. Это его первая игра в стартовом составе в сезоне. Что скажете?

- Да, молодой парень со скоростью, ударом. Может быть, был некий риск поставить его в состав, но мы попробовали его сначала на тренировках, он хорошо показал себя. Решили выпустить с первых минут – он ответил двумя голами.

ГУНЬКО: ПОДВЕЛА РЕАЛИЗАЦИЯ

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько по итогам игры пятого тура ФНЛ против «Енисея» (1:2).

- Интересный матч. Как мне кажется, мы доминировали на поле, владели преимуществом в обоих таймах, создали достаточно моментов, но, к сожалению, подвела реализация. Плюс совершили простые ошибки в обороне, которые привели к двум пропущенным мячам. Естественно, итог нас не устроил, - сказал Гунько.

- Решение о том, что сегодня в воротах играть будет Селихов, ваше? Или попросили из первой команды?

- Наша команда и существует для того, чтобы готовить футболистов для первой команды. Давать им практику, если в первой команде они ее не получают. И сегодня Селихов играл в воротах.

- Справедлив ли пенальти в ворота «Спартака-2»?

- Решение судей не комментирую. Другое дело, непонятный момент с фейр-плей - вратарь выбрасывает мяч в аут, когда игрок уже поднялся. В итоге мы вынуждены возвращаться мяч обратно. И с выноса нам забивают гол.

- Показалось, что Руденко несколько выпадал из игры.

- Мне так не показалось.