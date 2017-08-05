«Когда это мы боялись канадцев?!» Как сборная России разгромила «Сочи» (видео)

Олимпийская сборная России разгромила ХК «Сочи» со счетом 5:1, но иначе и быть не могло. Следующий соперник – Канада.

Кто выделялся в сборной России? Четвертое звено из «Локомотива»: Александр Полунин – Павел Красковский – Егор Коршков, Илья Любушкин – Рушан Рафиков. Они организовали три гола из пяти. Хорош был вратарь Игорь Шестеркин – забил ему только Павел Падакин, но ХК «Сочи» к 52-й минуте уже проигрывал со счетом 0:4.

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– Мы победили за счет хорошей реализации своих моментов и самоотверженной игры в меньшинстве, – резюмировал главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ.

– Моменты для взятия ворот были у обеих команд, – добавил наставник ХК «Сочи» Сергей Зубов, возглавивший клуб в это межсезонье. – Винить наших ребят не поворачивается язык. Кто-то перегорел, кто-то только начинает играть на таком высоком уровне. Мы пытаемся посмотреть всех ребят, для них это отличная проверка. А впереди еще несколько важных матчей, и вперед мы смотрим с оптимизмом.

– Не было желания заменить Барулина после первых двух шайб?

– Нет, ну что вы – все бывает. Первый бросок из-под защитника, Барулин не вошел в игру. Это вообще его первый матч в предсезонке. В воскресенье он будет выступать.

– За что боролась бы эта олимпийская сборная в КХЛ? – оригинальный вопрос задали тренеру «Сочи».

– Это ко мне вопрос? – вздрогнул Зубов. – Отличная организованная команда. Она бы выступила неплохо.

– Могли бы побороться за Кубок? – дожимали тренера.

– Очень длинный сезон, и трудно загадывать, – не хотел конкретизировать Зубов, но все-таки сдался. – Понятно, что тут собраны мастера. Наверное, поборолись бы.

– А вы как думаете? – отдали пас на Браташа.

– Я также думаю, – с улыбкой сказал Олег Владимирович, постукивая пальцами по столу. Было видно, как он доволен – и вопросом, и командой.

– Оцените игру ярославцев и Андрея Алтыбармакяна, который проводил первый матч за основную сборную.

– За игроков «Локомотива» говорит то, сколько они забили голов. Содержание и реализация были на хорошем уровне. Молодежь порадовала. Андрей сыграл у нас в третьем периоде, во всех моментах действовал правильно. Кроме последнего, когда надо было забивать, а он решил исполнить из себя большого мастера…

– Хотелось бы уточнить для болельщиков. Они до сих пор не понимают, что за команда – олимпийская наша сборная? – спросила девушка, взяв микрофон. И похоже, Браташа это задело. – Скажите коротко: кто играет, какие цели?

– Второй год пошел, как существует олимпийская сборная. А кто не понимает, тот не следит ни за хоккеем, ни за разъяснениями. Мы ведь говорим об этом на каждом сборе! Откуда же появляются люди, которые этого до сих пор не понимают? Значит, не интересуются!

Для всех давно ясно, что в олимпийской сборной выступают молодые игроки, претендующие на место в национальной команде. Мы готовим ребят для выступления в нашей главной команде страны – на чемпионатах мира и Олимпиаде.

А назвали ее так, чтобы придать сборной значимость и вес. Вызываемые ребята должны понимать, что они – кандидаты, будущие олимпийцы. При том условии, что они себя здорово будут проявлять. Что еще? Есть вопросы?

…Вопросов было мало. Запомнилось только, что у Зубова спросили, не боится ли он в воскресенье играть против сборной Канады?

«А когда мы их боялись?» – встрепенулся Зубов. Добавить к этому было нечего.