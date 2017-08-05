Манчини не может обыграть Карреру 7 матчей подряд

Главные тренеры «Зенита» и «Спартака» никогда не выводили свои команды на поле друг против друга. Зато они неоднократно встречались будучи игроками.

Их игровые карьеры развивались параллельно и не имели ничего общего. Форвард Роберто Манчини, который на полгода младше защитника Массимо Карреры, дебютировал в серии А в 16 лет. И в первом же сезоне-1981/82 забил за «Болонью» 9 голов. Затем были 15 блистательных лет в составе «Сампдории» (132 мяча в чемпионатах Италии) и 3 сезона за «Лацио». Наконец, в начале 2001 года Манчини отыграл 5 встреч за «Лестер», прежде чем завершил карьеру в 36 лет.

Каррере пришлось добираться до серии А гораздо дольше. По одному сезону в малоизвестных «Про Сесто», «Русси», «Алессандрии» и «Пескаре». Затем 3 сезона в «Бари» в серии В, с которым он, наконец, добрался до элиты. В высшем итальянском дивизионе Каррера дебютировал только в 25 лет. Отыграл в нем 2 сезона с «Бари» и 5 с «Ювентусом». За 7 лет в «Аталанте» два чемпионата провел в серии В. Затем были «Наполи» с «Тревизо» и, наконец, три сезона в провинциальном «Про Верчелли». Свою продолжительную карьеру игрока Каррера завершил только в 2008 году. Ему тогда было уже 44.

Любопытно, что один раз они имели шанс сыграть вместе – в сборной Италии. Манчини в 1984-1994 годах провел за нее 36 матчей (4 гола). Каррера вышел на поле за национальную команду лишь однажды – 19 февраля 1992 года в товарищеской встрече против Сан-Марино (4:0). Вот только в том году Манчини впал в немилость Арриго Сакки, проведя за сборную лишь одну игру. И не против Сан-Марино.

Зато сегодняшние главные тренеры двух российских клубов неоднократно играли друг против друга. Точнее – 12 раз. И в этом противостоянии по количеству побед Каррера имеет минимальный перевес – 4 против 3. Хотя поначалу соперничество проходило в пользу «Сампдории» Манчини – 3 выигрыша за 5 стартовых игр. Однако, начиная с 1993 года, он ни разу не взял верх на протяжении 7 матчей.

Каррера, наоборот, не мог обыграть Манчини в 7 стартовых поединках. Но, добившись первой победы, «вошел во вкус», выиграв 4 встречи из 5. В том числе – 3 последние с общим счетом 7:0. Тревожный звонок для «Зенита»?

Все соперничество игроков Манчини и Карреры стоит разделить на 4 неравные части. По ходу него во всех 12 матчах оба неизменно выходили в стартовых составах. Но Каррера был заменен лишь однажды, а Манчини – трижды.

«Сампдория» – «Бари» (4 матча)

Вернувшийся в серию А «Бари» представлял вполне боеспособную единицу, но до «Сампдории» ему было далековато. В чемпионате-1989/90 клуб занял 10-е место, в следующем – 13-е. Тем временем генуэзцы, соответственно, финишировали пятыми, а в сезоне-1990/91 и вовсе стали чемпионами.

В этих четырех встречах либо Каррера получал желтую карточку, либо Манчини забивал гол. В первой игре 3 сентября 1989 года в Генуе счет так и не был открыт, а защитник «Бари» заработал первый «горчичник». Зато во второй в гостях «Сампдория» добилась победы 2:0. И решающий мяч на свой счет записал Манчини – на 54-й минуте.

В чемпионском сезоне генуэзцев «Бари» дома добился ничьей 1:1 – не без предупреждения Карреры. А дома «Сампдория» оказалась сильнее 3:2, и Манчини записал на свой счет второй мяч хозяев – в конце первого тайма. Больше, кстати, в этом противостоянии он не забивал. А тот успех позволил «Сампдории» за 4 тура до финиша оторваться от преследовавшего ее «Милана» на 3 очка (тот гостевую встречу с «Фиорентиной» завершил нулевой ничьей). По тем временам – солидное преимущество, если вспомнить, что за победу начислялось только по 2 очка.

«Сампдория» – «Ювентус» (6 матчей)

За 5 сезонов с Каррерой в составе «Ювентус» ниже 4-го места не опускался. Но титул взял только однажды – в чемпионате-1994/95. «Сампдория» после своего единственного в истории чемпионства неизменно финишировала в первой восьмерке. Однако в призеры попала только в сезоне-1993/94, завоевав бронзу.

Тем не менее, первую встречу, 15 декабря 1991 года, Манчини выиграл дома со счетом 1:0. Это была его последняя, третья победа над Каррерой, который в последний, третий раз получил предупреждение. В том сезоне эти два игрока на поле больше не встретились, а в следующем дважды сыграли вничью 1:1. Причем в Турине 23 мая 1993 года Манчини впервые не доиграл до финального свистка: его заменили на 81-й минуте.

Лишь 8 сентября 1993 года Каррера впервые обыграл своего оппонента – дома со счетом 3:1, добившись волевой победы. В той игре забивали исключительно суперзвезды. В середине первого тайма счет открыл голландец Рууд Гуллит, через минуту равновесие восстановил нынешний главный тренер «Челси» Антонио Конте, а после перерыва у «Ювентуса» отличились еще две легенды – Роберто Баджо и Андреас Меллер. В ответной встрече в Генуе вновь была ничья 1:1. При этом Каррера был заменен на 54-й минуте, а «Юве» сравнял счет уже без него – на 81-й минуте это сделал Фабрисио Раванелли.

В последний раз в поединке между «Самдорией» и «Ювентусом» главные тренеры «Зенита» и «Спартака» встретились 26 февраля 1995 года. В Генуе хозяева проиграли 0:1. Единственный гол на 80-й минуте на свой счет записал Джанлука Виалли.

«Сампдория» – «Аталанта» (1 матч)

В чемпионате Италии-1996/97 «Сампдория» заняла 6-е место, заработав путевку в Кубок УЕФА. «Аталанта» же финишировала лишь десятой. Однако единственный матч наших героев принес неожиданный результат: 9 марта 1997 года клуб из Бергамо разгромил дома генуэзцев со счетом 4:0. Героем стал Филиппо Индзаги, оформивший хет-трик. А для Манчини та встреча оказалась худшей в соперничестве с Каррерой: мало того, что его клуб уступил крупно, так форвард еще и получил единственное предупреждение и на 70-й минуте при счете 3:0 был заменен.

«Лацио» – «Аталанта» (1 матч)

Проиграл Манчини Каррере и последний матч – 18 октября 1997 года в Риме со счетом 0:2. И вновь покинул поле досрочно – на 59-й минуте вместо него вышел Ален Бокшич. Впрочем, «Лацио» появление легендарного хорвата не спасло. Зато «Аталанта» после того успеха до конца сезона ни разу не выиграла на выезде за 14 матчей (4 ничьи и 10 поражений) и в результате отправилась в серию В.

Теперь, спустя почти 20 лет после той встречи Манчини с Каррерой встретятся вновь. В тринадцатый раз и впервые в новом статусе. Интересно, кому из них принесет удачу «чертова дюжина»?