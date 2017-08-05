Болельщики ЦСКА полетели за Слуцким

Как уже сообщил сегодня «Советский спорт», «Халл Сити», возглавляемый Леонидом Слуцким, уверенно стартовал в чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии), сыграв вничью с одним из фаворитов турнира – «Астон Виллой».

Матч завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1. Хозяева открыли счет на седьмой минуте благодаря голу Габриэля Агбонлахора. На 62-й минуте результат сравнял Джаррод Боуэн.

Подробный отчет о матче и его анализ мы опубликуем чуть позже (любительница английского футбола Екатерина Ульченко уже затачивает перо) – сейчас некоторые весьма значимые наблюдения, мимо которых мы не можем пройти стороной.

Леонида Слуцкого приехали поддержать болельщики ЦСКА. Это стало понятно еще до игры, когда рядом с тренерской скамейкой оказался растянут большой красно-синий флаг:

Флаг ЦСКА на первом матче Слуцкого pic.twitter.com/M1FdhxNJj6 — Sovsport.ru (@sovsport) 5 августа 2017 г.

Крики «ЦСКА» хорошо были слышны в первом тайме.



Поддержка и во время игры, и во время перерыва не ослабевала:





Леонид Слуцкий остался благодарен за поддержку:



Фото: «Советский спорт»

И даже подводя итоги матча (разумеется, с бокалами доброго английского пива), флаг ЦСКА болельщики тоже растянули:



Фото: «Советский спорт»



В следующем туре «Халл» примет «Бертон», а «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Кардиффом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.