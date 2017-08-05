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Болельщики ЦСКА полетели за Слуцким

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как уже сообщил сегодня «Советский спорт», «Халл Сити», возглавляемый Леонидом Слуцким, уверенно стартовал в чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии), сыграв вничью с одним из фаворитов турнира – «Астон Виллой».

Матч завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1. Хозяева открыли счет на седьмой минуте благодаря голу Габриэля Агбонлахора. На 62-й минуте результат сравнял Джаррод Боуэн.

Подробный отчет о матче и его анализ мы опубликуем чуть позже (любительница английского футбола Екатерина Ульченко уже затачивает перо) – сейчас некоторые весьма значимые наблюдения, мимо которых мы не можем пройти стороной.

Леонида Слуцкого приехали поддержать болельщики ЦСКА. Это стало понятно еще до игры, когда рядом с тренерской скамейкой оказался растянут большой красно-синий флаг:

Крики «ЦСКА» хорошо были слышны в первом тайме.

Поддержка и во время игры, и во время перерыва не ослабевала:


Леонид Слуцкий остался благодарен за поддержку:


Фото: «Советский спорт»

И даже подводя итоги матча (разумеется, с бокалами доброго английского пива), флаг ЦСКА болельщики тоже растянули:


Фото: «Советский спорт»

В следующем туре «Халл» примет «Бертон», а «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Кардиффом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Матч

Астон Вилла - Халл Сити - 1:1 (1:0)

Голы

Агбонлахор 7 (1:0). Боуэн 62 (1:1).

Состав

Астон Вилла: Джонстоун, Хаттон, Терри, Честер, Тэйлор, Лэнсбери (Самба, 90), Уилан, Аль-Мухаммади, Бакуна (Грин, 69), Хоган (Онома, 78), Агбонлахор

Халл Сити: МакГрегор, Доусон, Эктор, Айна, Кларк, Клукас, Гросицки (Уэйр, 90), Хенриксен (Мазух, 90), Боуэн, Кэмпбелл (Мейлер, 70), Эрнандес

Предупреждения:

Лэнсбери, 18; Уилан, 23 - нет

Место и дата

05 августа 19:30, Вилла Парк, Текстовая трансляция

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