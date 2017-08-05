Болельщики ЦСКА полетели за Слуцким
Как уже сообщил сегодня «Советский спорт», «Халл Сити», возглавляемый Леонидом Слуцким, уверенно стартовал в чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии), сыграв вничью с одним из фаворитов турнира – «Астон Виллой».
Матч завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1. Хозяева открыли счет на седьмой минуте благодаря голу Габриэля Агбонлахора. На 62-й минуте результат сравнял Джаррод Боуэн.
Подробный отчет о матче и его анализ мы опубликуем чуть позже (любительница английского футбола Екатерина Ульченко уже затачивает перо) – сейчас некоторые весьма значимые наблюдения, мимо которых мы не можем пройти стороной.
Леонида Слуцкого приехали поддержать болельщики ЦСКА. Это стало понятно еще до игры, когда рядом с тренерской скамейкой оказался растянут большой красно-синий флаг:
Флаг ЦСКА на первом матче Слуцкого pic.twitter.com/M1FdhxNJj6— Sovsport.ru (@sovsport) 5 августа 2017 г.
Крики
«ЦСКА» хорошо были слышны в первом
тайме.
Поддержка и во время игры, и во время перерыва не ослабевала:
Леонид Слуцкий остался благодарен за поддержку:
Фото: «Советский спорт»
И даже подводя итоги матча (разумеется, с бокалами доброго английского пива), флаг ЦСКА болельщики тоже растянули:
«Халл Сити» и «Астон Вилла» разошлись мирно— Sovsport.ru (@sovsport) 5 августа 2017 г.
Первый матч Слуцкого в Чемпионшипе https://t.co/1OCovCT5MI#АстонВилла #ХаллСити #Англия pic.twitter.com/XLw29F4bQv
Фото: «Советский спорт»
В следующем туре «Халл» примет «Бертон», а «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Кардиффом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Матч
Астон Вилла - Халл Сити - 1:1 (1:0)
Голы
Агбонлахор 7 (1:0). Боуэн 62 (1:1).
Состав
Астон Вилла: Джонстоун, Хаттон, Терри, Честер, Тэйлор, Лэнсбери (Самба, 90), Уилан, Аль-Мухаммади, Бакуна (Грин, 69), Хоган (Онома, 78), Агбонлахор
Халл Сити: МакГрегор, Доусон, Эктор, Айна, Кларк, Клукас, Гросицки (Уэйр, 90), Хенриксен (Мазух, 90), Боуэн, Кэмпбелл (Мейлер, 70), Эрнандес
Предупреждения:
Место и дата
05 августа 19:30, Вилла Парк, Текстовая трансляция