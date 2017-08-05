Гилерме: «Локомотив» – чемпион? Пока нет!

Голкипер московского «Локомотива» Гилерме прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура РФПЛ над «СКА-Хабаровском» (1:0).

- Многие ждали разгромной победы над «СКА-Хабаровском».

- У нас было много моментов, которые мы не реализовали. Самое главное, что мы сыграли безопасно. Если не ошибаюсь, по моим воротам ударили только один раз в самом конце. Это важно, что мы сыграли на ноль.

Не все знают, но в прошлом сезоне из 15 домашних матчей мы выиграли только четыре. Это ужасный результат. Поэтому в этом сезоне мы концентрируемся на домашних играх по-особенному, нельзя повторить прошлогодние показатели.

- Насколько в оборону влился Рыбус?

- Я скажу за всю линию. Ребята отлично сыграли. Да и не только защитники, Денисов тоже молодец. С такими ребятами намного легче играть. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

- Не скучно без ударов по воротам?

- Конечно скучно! Иногда хочется и поработать (смеется). Но если говорить серьезно, то не допускать ударов по своим воротам – это всегда хорошо.

- Четыре матча – 12 очков. Ожидали такой прекрасный старт?

- Это очень хороший результат. Это, насколько я понимаю, самое лучшее начало сезона для «Локомотива». Не могу сказать, что мы ожидали этого. Мы просто хорошо подготовились к сезону, и это дает свои плоды. Залог такого результата – наша концентрация.

- Раньше стопроцентной концентрации не было?

- Ах вы какие… Я не могу сказать, что не было. Просто иногда нам чего-то не хватало. Фарта, например.

- В команде много травмированных. Не удивляет хорошее начало сезона?

- Да нет. У нас сейчас впереди играет Фарфан – качественный футболист. Понимаю, что он не центрфорвард, да и Миранчук тоже. Но в современном футболе есть много команды, играющих без номинального нападающего. Мы пока стараемся играть также.

- Может, тогда и не нужно никого покупать в атаку?

- Нет, нужно-нужно! Сезон длинный, много матчей впереди. Чем больше у нас в составе будет разноплановых игроков, тем лучше.

- Знали, что Алексей Миранчук может такой мяч со штрафного положить?

- Ожидал. Я видел, как на тренировках он отрабатывал такие удары. Он и Ману – очень умные футболисты. От таких ребят можно ожидать всего: гола с игры и со стандарта. Они постоянно импровизируют.

- Кто лучше бьет штрафные: Фернандеш или Миранчук?

- Пока я выберу Ману!



- Четыре победы в четырех матчах. «Локомотив» - чемпион?

- Нет конечно! На эту тему мы пока говорить не будем.

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