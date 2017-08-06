Что ждет «Челси» в новом сезоне?

В преддверии старта сезона в английской премьер-лиге и скорого матча за суперкубок, автор «Советского спорта» оценил перспективы действующего чемпиона Англии «Челси».

Как давний поклонник лондонского клуба я всегда несколько опасаюсь перед стартом нового сезона. Особенного нерва добавил так называемый «синдром Моуринью», когда после позапрошлого блестящего сезона команда откровенно провалилась. С Антонио Конте, который сильно отличается от Жозе Моуринью, вроде должно быть и по-другому, но все равно боязно. Предсезонные же игры, по которым не стоит судить о будущих успехах команды, показали, что команде нужно прибавлять, и далеко не все игроки находятся в своих лучших кондициях.

Итальянская выучка, Или как будет играть защита?

А боязно потому, что грядущий сезон будет первым за последние 17 лет, когда фанаты «аристократов» не увидят легендарного Джона Терри в составе. Пускай прошлый год он редко выходил в основном составе, а больше на замену и тогда, когда нужно было удержать счет или игра уже была сделана. Его влияние на игроков, особенно молодых, в раздевалке было огромным и он был действительным столпом команды. Теперь его нет и место капитана занял Гарри Кэхилл.

Основной центральный защитник «Челси» и сборной Англии по футболу считается многими самым слабым звеном в линии обороны. Безусловно, его игра на втором этаже многого стоит, причем как у своих, так и у чужих ворот, но вот игра один в один откровенно хромает. Великолепный тренер Антонио Конте может поставить защиту. Еще бы – он все-таки итальянец, но даже асы тренерского мостика не могут отвечать за индивидуальные ошибки игроков. К тому же Давид Луиз, хоть и сильно прибавивший при Конте, любит заигрываться и идти в ненужный обыгрыш. Третьим в уже привычной глазу схеме является Сезар Аспиликуэта, который все-таки лучше играет крайнего защитника, при том, что показал в этом сезоне свою универсальность. В такой ситуации, казалось бы, необходимо усиление центра не только для того, чтобы появился третий столб - классический центральный защитник, но и для того, чтобы Сезар Аспиликуэта смог сместиться на край и составить конкуренцию Виктору Мозесу. Безусловно, многих шокировал выдающийся прогресс нигерийского защитника, но все же он не дотягивает до уровня такой команды как Челси. Фанаты могут припомнить ему безрассудный нырок в матче финала кубка против Арсенала и будут правы. При всех своих игровых плюсах и атлетизме он крайне нестабильный защитник. Для этого-то и был куплен молодой немецкий защитник Антонио Рюдигер. Он прекрасно выбирает позицию - без этого в чемпионате Италии никак, играет на втором этаже и обладает неплохим дальним пасом. С виду кажется, что Рюдигер слега неуклюж и с трудом работает с мячом, но все-таки не стоит забывать, что главный враг команды – техничный защитник. Антонио Рюдигер, перешедший из римской «Ромы», прекрасное приобретение, особенно в ситуации, когда Курт Зума отдан в аренду, а молодой Натан Аке продан. Еще вернулся из ссылки Андреас Кристенсен, который поднабрался опыта в чемпионате Германии. Но 21-летний датчанин не самым лучшим образом проявил себя в предсезонных играх и полагаться на него как на основного центрального защитника Конте не станет.

Что же левый фланг? Там бегает Маркос Алонсо, который и неплохо отбирает мяч, и играет в пас, и забивает потрясающие мячи в дальний правый угол, когда у него получается поймать мяч с лету на подъем. Но испанец один, и у него нет конкуренции, что не ведет к росту игрока, а с учетом игр в лиге чемпионов, его просто может не хватить. Недаром в СМИ то тут, то там всплывает информация об интересе «Челси» к Сержио Орье из «ПСЖ», Джибрилю Сидибе из «Монако» и, конечно же, Алексу Сандро из «Ювентуса». Они могли бы составить конкуренцию испанцу Алонсо и придать вариативности команде. К тому же Вирджил Ван Дейк, которого сватают и в «Челси», и в «Манчестер Юнайтед», мог бы усилить команду, разгрузив почти безальтернативную защитную линию. Вместе с тем не стоит забывать, что сам Конте в предсезонных интервью отмечал тот факт, что «Челси» видимо придется перестраиваться в 4 защитника не только потому, что многие команды привыкли к такой игре «Челси», но, в основном потому, что эту схему взяли себе на вооружение главные конкуренты. Все очевиднее становится необходимость приобретения игроков в линию защиты, но закрытие трансферного окна все ближе, слухов все больше, а покупок нет. С учетом участия в лиге чемпионов, индивидуальных ошибок, физической формы игроков и накапливающейся по мере сезона усталости, даже итальянская выучка может не выручить команду.

Полузащита, Или бесконечный Канте?

Игра в полузащите в грядущем сезоне будет зависеть от схемы, которую все-таки выберет Антонио Конте. Как бы то ни было, у нас есть Нголо Канте, который в любой тактической расстановке, в любой физической форме и психологическом состоянии является основным игроком. Тот объем работы, который проделывает этот полузащитник, просто невероятен. С Антонио Конте он еще прибавил в тактике и стал чуть чаще брать на себя игру, хотя продолжает играть максимально просто, но при этом крайне эффективно. Его напарника Неманью Матича руководство «Челси» решило продать, удивив тем самым многих. Этот трансфер не только усилил конкурента, но еще и ослабил центральную зону, где серб с французом составляли неплохой тандем. Конечно, Матич никогда не отличался особым дриблингом или умением владеть своим телом, но он прекрасно отбирал мячи, бил с дальней дистанции (вспомнить хотя бы гол «Тоттенхэму»), и он был знаком с чемпионатом Англии. При всех плюсах новичка «Челси» Тьмеуэ Бакайоко: его пластичности, технике, умению отнимать мяч и обыгрывать, он не знает и не может знать, что такое Англия. Француз пропустил предсезонную подготовку и навряд ли будет играть в первых играх чемпионата и суперкубка: не в принципах Конте доверять место на поле совсем незнакомому игроку. Его место, что логично, займет Сеск Фабрегас, у которого не было другого выхода, кроме того, как прибавлять в таком элементе игры как отбор мяча. Но даже с очевидным прогрессом и ростом, испанец все же игрок, который любит играть с мячом, а не отнимать его у соперника.

И тут встает вопрос: что же делать команде? Нужны приобретения – это очевидно каждому, но вот кого же покупать? Совершенно безумный трансфер Неймара может помочь в этом. В ситуации финансового фейр-плей, «ПСЖ» будет необходимо продать кого-либо дорогостоящего, а у команды таких игроков много. Среди прочих это, конечно же, Марко Верратти, который бы идеально подошел под схему игры Челси и насытил бы центр поля. Есть еще Артуро Видаль и Ренату Саншеш, вокруг которых тоже ходили трансферные слухи, но которые пресек Карло Анчеллоти. Наингголан мог бы быть не менее идеальным приобретением, но он подписал новый контракт с Ромой и не спешит перейти куда-либо из Рима. Точно также, как и с защитой в этой зоне тоже необходимо усиление. Пускай внутри Нголо Канте вращается вечный двигатель, но один игрок не может держать на себе всю полузащиту. Матчи с «Фулхемом» и «Арсеналом» прошли на ура, а вот более маститые и свежие «Интер» и «Бавария» оголили все проблемные места «Челси».

Линия нападения, Или испанец испанцу рознь?

С учетом того, что в предсезонных играх не принимал участия Эден Азар, восстанавливающийся после травмы, а Педро, начавший хорошо предсезонку, получил травму в матче с Арсеналом, сказать что-либо об их игровой форме сложно. Виллиан был неплох. Видно, что бразилец не в самых лучших кондициях и играет чуть больше, чем в половину своих возможностей. Игровой опыт, мощь и потенциал трех «бегунков» не могут вызывать опасений. Это опытные игроки, привыкшие работать с Конте и давно освоившиеся в чемпионате Англии. К тому же есть молодой Жереми Бога, ярко проявивший себя в предсезонке. Не плохо, хоть и сыровато, себя на поле показал и Кеннеди, который, с другой стороны, успел вне поля отметиться, став главным участником расистского скандала. Но действительно серьезные опасения вызывает одна позиция – нападающего. Ситуация с Диегой Костой настолько же неоднозначна, насколько и его игра на поле. Его еще не продали, не отдали в аренду, не разорвали с ним контракт, но и к тренировкам он не приступил и не входит в планы главного тренера и клуба. Его заменить до покупки Альваро Мораты должен был бы Миши Батшуйаи. И вроде бы бельгиец показал себя в предсезонке, забив 5 мячей в четырех играх, но играл он так неуверенно. Когда он брал на себя игру, то четыре раза из пяти терял мячи. Он слишком долго обрабатывает мяч и возится с ним, прежде чем отдать пас. Его прием вызывает много сомнений, а выбор позиции, прямо говоря, просто ужасен. Во многом поэтому трансфер Альваро Мараты призван разрешить проблемы Челси. Но испанец испанцу рознь. И не только потому, что Майкл Оуэн, игравший и сам когда-то за «Реал», высказал свое сомнение касательно способностей испанца. Мората куда более тонкий игрок нежели Диего Коста. Он мягче обращается с мячом, намного пластичнее и аккуратнее своего партнера по сборной. Но нужен ли такой нападающий Конте? Итальянский тренер смог достойно выступить на чемпионате Европы с деревянным Грациано Пелле, его «Ювентус» прекрасно выступал с далеко не самым техничным Фернандо Льоренте, а «Челси» во главе с Диегой Костой, несмотря на его мелкие передряги с главным тренером, показал отличную игру и результат. Сможет ли Альваро Мората вписаться в эту схему, где нападающий должен таранить и забивать, а не показывать филигранную технику? К сожалению, «Челси» упустил Ромелу Лукаку, который был бы идеальной кандидатурой. У руководства еще есть время, чтобы приобрести таранного форварда, который будет действовать в штрафной и заколачивать мячи. Беспроигрышным вариантом стала бы покупка Андреа Белотти, который с каждым годом все больше воплощает в себе квинтэссенцию форварда, настоящей «девятки». Но пока фанатам остается гадать: станет ли испанец Мората достойной заменой бразильскому испанцу Косте?

Многое прояснится после матча с лондонским «Арсеналом». Время на приобретение новых игроков еще есть, также, как и время на продажу Косты. Руководство полностью доверят Антонио Конте, который доказал свой тренерский талант, с первого же сезона взяв премьер-лигу. Остается надежда, что доверие дополнится финансовой поддержкой и итальянский тренер сможет добрать игроков для успешного выступления в Лиге чемпионов, потому что игроков у «Челси» явно не хватает.