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«Слуцкий – новый Раньери!» Англия восторгается и опасается русского тренера

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийФото: ФК «Халл Сити»

«Советский спорт» уже рассказал, как болельщики ЦСКА приехали поддержать Леонида Слуцкого, новый клуб которого – «Халл Сити» – сегодня уверенно стартовал в чемпионшипе. Судя по оценкам в социальных сетях, Англия уже готова восторгаться «этим русским». Собираем самые знаковые оценки.

Напомним, эта игра стала первой официальной для российского специалиста на посту наставника английского клуба. И сам тренер был довольно самокритичен. Но у болельщиков иное мнение:

Это понятно и без перевода. А следующее можно перевести как «Халл» – молодцы, Слуцкий – молодец!

«Халл» – драгоценные красавцы! Верим в Слуцкого:

Здесь уже изучили основные этапы биографии Слуцкого: «Халл» Слуцкого смотрелся гораздо лучше во втором тайме. Именно такой борьбы и желания я ждал от человека, который спасал кота с дерева».

Тема падения с дерева, которая когда-то прервала карьеру футболиста, звучала у многих. И не всегда в положительном ключе: «Никакой выдумки от «Халла» Слуцкого. Я ожидал большего от человека, который закончил карьеру футболиста, упав с дерева».

Но справедливости ради надо заметить, что подобный негатив был скорее свойственен оценкам, данным во время первого тайма. Многие иронизировали над нервными перебежками Леонида Викторовича в технической зоне: «Нравится, как Слуцкий вытаптывает бровку словно зверь в клетке».

«Слуцкий выглядит, как пьяный папаша, который потерял своих детей и ходит туда-сюда по технической зоне»:

«Леонид Слуцкий выглядит как человек, который так и не понял, как стал тренером профессионального футбольного клуба».

А это пишет болельщица соперников, которой страшно, что Слуцкий слишком близко стоит от наставника «Астон Виллы»: «Леонид Слуцкий пугает меня до чертиков. Он выглядит как босс русской мафии и что-то он слишком близко стоит к Сэру Стиву Брюсу».

«Мне показалось одному, что Леонид Слуцкий любит поговорить сам с собой у бровки?»

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