«Слуцкий – новый Раньери!» Англия восторгается и опасается русского тренера

«Советский спорт» уже рассказал, как болельщики ЦСКА приехали поддержать Леонида Слуцкого, новый клуб которого – «Халл Сити» – сегодня уверенно стартовал в чемпионшипе. Судя по оценкам в социальных сетях, Англия уже готова восторгаться «этим русским». Собираем самые знаковые оценки.

Напомним, эта игра стала первой официальной для российского специалиста на посту наставника английского клуба. И сам тренер был довольно самокритичен. Но у болельщиков иное мнение:

Slutsky is the new Ranieri! #EFL — Great Sage (@greatsage70) 5 августа 2017 г.

Это понятно и без перевода. А следующее можно перевести как «Халл» – молодцы, Слуцкий – молодец!

Well done Hull City. Well done Leonid Slutsky — Graham Beeston (@BeestonGraham) 5 августа 2017 г.

«Халл» – драгоценные красавцы! Верим в Слуцкого:

Brilliant #hcafc well chuffed in slutsky we trust 🐹 — easthulltiger (@easthulltiger66) 5 августа 2017 г.

Здесь уже изучили основные этапы биографии Слуцкого: «Халл» Слуцкого смотрелся гораздо лучше во втором тайме. Именно такой борьбы и желания я ждал от человека, который спасал кота с дерева».

Much better from Slutsky's Hull in the second half - the kind of fight and ingenuity I expect from a man scaling a tree to rescue a cat — Barry Glendenning (@bglendenning) 5 августа 2017 г.

Тема падения с дерева, которая когда-то прервала карьеру футболиста, звучала у многих. И не всегда в положительном ключе: «Никакой выдумки от «Халла» Слуцкого. Я ожидал большего от человека, который закончил карьеру футболиста, упав с дерева».

Disappointing lack of imagination from Slutsky's Hull. I expected more from a man who ended his own playing career by falling out of a tree. — Barry Glendenning (@bglendenning) 5 августа 2017 г.

Но справедливости ради надо заметить, что подобный негатив был скорее свойственен оценкам, данным во время первого тайма. Многие иронизировали над нервными перебежками Леонида Викторовича в технической зоне: «Нравится, как Слуцкий вытаптывает бровку словно зверь в клетке».

Enjoying Slutsky prowling the touchline like a caged animal — D-🤦🏼‍♂️ (@cyclodunc) 5 августа 2017 г.

«Слуцкий выглядит, как пьяный папаша, который потерял своих детей и ходит туда-сюда по технической зоне»:

Slutsky looks like a drunk dad who's lost his mates on a night out walking up and down the technical area. #AVLHUL #AVFC — Jack Waldron (@waldron1994) 5 августа 2017 г.

«Леонид Слуцкий выглядит как человек, который так и не понял, как стал тренером профессионального футбольного клуба».

Leonid Slutsky looks like a man with no clue how he's ended up managing a professional football club. #AVLHUL — Roger Ivens (@rogivens) 5 августа 2017 г.

А это пишет болельщица соперников, которой страшно, что Слуцкий слишком близко стоит от наставника «Астон Виллы»: «Леонид Слуцкий пугает меня до чертиков. Он выглядит как босс русской мафии и что-то он слишком близко стоит к Сэру Стиву Брюсу».

Leonid Slutsky scares the bejesus out of me. He looks like a Russian mob boss & stands way to close to Sir Steve Bruce for my liking. 😕 — Emma (@Brummiebird79) 5 августа 2017 г.

«Мне показалось одному, что Леонид Слуцкий любит поговорить сам с собой у бровки?»