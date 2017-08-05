Велогонщик вытеснил с трассы пони (видео)

В роли опытного укротителя животных пришлось выступить российскому велогонщику непосредственно во время гонки. «Советский спорт» рассказывает все подробности.

Многодневная велогонка «Тур Польши» чуть было не омрачилась ЧП на своем шестом этапе, который проходил в минувший четверг, 3 августа. Неожиданно вместе с велогонщиками стал бежать стремительный пони, который взялся непонятно откуда и мог – в случае столкновения с кем-либо из участников пелотона – привести к серьезным столкновениям и травмам. Пока одни уворачивались от неадекватной лошадки, нашелся один велогонщик, который умудрился пони укротить, не слезая с велосипеда.

Вот как это было. Смотрите и запоминайте на будущее, если кому-то пригодится. В главных ролях: безымянный пони, российский гонщик Роман Майкин. Массовка – изумленные зрители и растерявшиеся участники тура:

Майкин, конечно, потерял несколько драгоценных секунд, но без приза в итоге не остался. Та самая фиолетовая лошадка в концовке – плюшевый пони - была получена им в благодарность от организаторов тура. Приз был вручен непосредственно на финише в городе Закопане.





«Тур Польши» – весьма престижный и представительный турнир, который входит в программу Мирового тура Международного союза велосипедистов.