Болт. Последний забег. Мимо золота…

Усейн Болт только что проиграл свой последний забег на стометровку. Мир никогда не будет прежним. Человек-молния больше не победитель всего и вся. Чемпионат мира-2017 ему не покорился. Хотя впереди еще осталась эстафета.

Не успел стартовать чемпионат мира по легкой атлетике, как уже – скандалы да сенсации. Не хватает только до кучи интриг и расследований. Надо будет – и они случатся. Не успели мы поцокать языками об отстранении от первенства двух заподозренных в приеме допинга украинских спортсменок – Ольги Земляк и Олеси Повх («Советский спорт» рассказывал об этой истории, в ней самое главное даже не факт отстранения а то, что украинская делегация не стала выгораживать своих подопечных, а вывела их из сборной даже после первых осторожно заданных по их поводу вопросов – чем не пример для подражания, если мы говорим о следовании идеалам спорта?), так подоспела сенсация, которая все остальное делает незначимым вовсе: Усейн Болт проиграл!

Человек-молния оказался побежден!

Да при этом где? На коронной стометровке!

Он, конечно, не всегда был молнией: в 2003 году он проиграл американцу Джастину Гэтлингу. Но потом были годы – да что там годы: десятилетия! – сплошных побед. Но все возвращается на круги своя. 2017-й, а побеждает снова… Гэтлинг!

Болт – даже не второй, а лишь – третий!

Смотрим, как это было и как он проиграл уже на первых же метрах дистанции:

No fairytale - but Usain Bolt is legends and he will always be. #London2017 pic.twitter.com/KJ3NFbksjV