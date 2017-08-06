Роберт Гарсия: Ковалев принял не самое мудрое решение

Известный американский тренер Роберт Гарсия проанализировал поражения россиянина Сергея Ковалева от Андре Уорда во втором поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO.

– Самым ожидаемым поединком года является встреча Канело и GGG. Что думаете об этом бое?

– Чертовски увлекательно. Считаю, что это очень равный поединок. У Головкина есть мощь, способная сокрушить «Канело» за один раунд, если он «доставит» ему хороший удар. Но Альварес моложе, он быстр и силен, и он является очень работоспособным, он может работать сериями ударов и это поможет ему выиграть решением судей.

Вряд ли «Канело» сможет потрясти или нокаутировать GGG, поэтому я думаю, что он может выиграть только единогласным решением. Но если Геннадий нанесет мощный удар, он его прикончит. Близкий бой. Но если вы спрашиваете меня о победителе, я склоняюсь в пользу «Канело». За счет молодости, скорости. Сомневаюсь, что он расслабиться и пропустит тяжелый удар.

– Возможен ли повторный бой?

– Запросто. Почему нет? У любого поединка может быть реванш. Это и хороший бизнес в конце концов. Реванши были и в менее подходящих случаях, а в данной ситуации мы имеем реально очень большой бой. Почему нет?

– Для вас стало сюрпризом выступление Сергея Ковалева во втором поединке с Андре Уордом?

– Я пересмотрел бой по телевизору через неделю после того, как он состоялся. Я не узнал Ковалева. Он был очень хорош только первые три раунда. Я думал, что он побеждает, и он действительно был хорош. Но по какой-то причине, наверное, из-за возраста или чего-то еще, он перестал быть собой в следующих раундах. Тем не менее, думаю, что бой был остановлен немного преждевременно, но это остается принимать как факт.

Кроме того, я видел, что многие удары доставляли ему сильную боль. Я видел, что он устал. Он уже был готов. Годы ли это? Следующие четыре раунда ушли Уорду. Ковалев мог простоять как минимум два раунда. Но бой закончился и закончился он немного странно. Ковалев оказался в углу и наклонился вниз. Но в значительной степени от того, что пропускал очень низкие удары. Тем не менее, Ковалев принял не самое мудрое решение. Нужно было встать на колено. Лучше пожертвовать очком. Опустись вниз, тебе засчитают восемь очков. Но он сильно наклонился, будто рядом с ним находился красный кардинал. Бой был остановлен потому что, казалось, что Сергей не хочет продолжать. Ему надо было опуститься вниз. Он бы получил десять секунд на восстановление и продолжил поединок.

– В результате у нас остался вопрос, а мог ли Ковалев продолжать бой?

– Да. И главное, хотел ли он этого? Он уже не владел инициативой и пропустил сильный удар справа от Уорда за несколько секунд до остановки. Зато теперь он может сказать: «Подождите, но я же пропустил удар ниже пояса. Я был готов продолжать». По всем этим причинам, решение было спорным и преждевременным. Я думаю, что рефери должен был разнять их и начать отсчет. Все-таки эпизод проходил у канатов, а по правилам можно считать стоячий нокдаун, если боксер находится на них, держится за них. Может и стоило открыть счет, дать восемь очков Ковалеву, но я не уверен. Это нужно было сделать хотя бы для того, чтобы у нас не оставалось сомнений в том, хотел ли он продолжать или нет.

Я думаю, что удары ниже пояса не были намеренным. И думаю, что нельзя продолжать бой в такой позе, в которой застыл Ковалев.

Вы сами прекрасно понимаете, что результат оставил повод для споров. Но я думаю, что Уорд все равно бы остановил Ковалева в течение двух раундов.

– Я не разделяю мнения многих людей, которые не отдали должного Уорду за первый бой. Теперь он победил второй раз, заслужил ли он уважения у болельщиков или ему снова не отдадут должного?

– Он, безусловно, заслуживает уважения хотя бы за то, как он вернулся во второй половине первого боя. Он выдал сильную концовку. Я видел бой вживую, Ковалев здорово провел первую часть первого боя. Все остальные раунды были близкими, поэтому мы получили такой результат. Потом пересмотрел поединок по телевизору и убедился, что Ковалев выиграл. До пятого раунда он владел преимуществом. Мы смотрели бой с отцом, и были уверены в победе Ковалева. Мы получили другую картину. Победу отдали Уорду, и он не стал уходить от реванша, а второй бой завершил более уверенно – нокаутом. Он, безусловно, заслуживает уважения.