Манчини – главная проблема «Зенита» в битве со «Спартаком»

Автор «Советского спорта» обнаружил в тренерской карьере
итальянского специалиста любопытную закономерность, которая может оказаться
актуальной накануне главного матча тура.
«Мы постараемся приложить максимум усилий и
попасть в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне и выиграем чемпионат России», –
провозгласил на собственной презентации в качестве наставника «Зенита» Роберто
Манчини в середине июня. Публика восторженно отнеслась к амбициозным планам
итальянского специалиста, всячески надеясь на их скорейшее претворение в жизнь.
Про «Спартак», добывший к тому моменту
долгожданное золото впервые за 16 лет, громких заявлений без малого пару
месяцев назад не звучало. Но каждый из собравшихся прекрасно понимал, что
победа над действующим триумфатором премьер-лиги, тем более, если он при этом
исторически является ещё и наиболее принципиальным соперником для питерцев, по
умолчанию входит в список приоритетных задач на сезон.
Однако именно здесь и возникает грандиозный
парадокс. Ведь за длительный срок тренерской деятельности Манчини, в том числе
и на самом высоком уровне, он никогда прежде не приводил свои команды к
чемпионскому званию в первый же год работы, а также ни разу не обыгрывал никого
из главных оппонентов в дебютной схватке с ними.
«ФИОРЕНТИНА»
Начав самостоятельную практику во Флоренции по
ходу сезона 2000/2001, Манчини в рамках 30-го тура Серии А на домашней арене
«Артемио Франки» встретился с так нелюбимым «фиалками» «Ювентусом». Гости
уверенно взяли верх со счётом 3:1 благодаря голам Зидана, Тудора и Трезеге, на
что хозяева ответили единственным мячом Росси.
Претендовать на скудетто по объективным причинам
«Фиорентина» в том сезоне не могла, довольствовавшись лишь девятым местом в
таблице. Впрочем, этого хватило, чтобы пробиться в первый раунд Кубка УЕФА. А
золотые медали достались в итоге «Роме».
«ЛАЦИО»
В июле 2002 года Манчини вернулся в Рим, где в
бытность игроком защищал цвета «орлов». В 7-м туре он вывел своих подопечных в
качестве принимающей стороны на поле Олимпийского стадиона на «дерби Вечного
города», которое завершилось вничью 2:2. Голами в составе «Ромы» отметились
Дельвеккио и Батистута. За небесно-голубых забивали Фиоре и Станкович.
Финишировав на четвертой строчке в таблице,
«Лацио» добился права стартовать в следующем сезоне в Лиге чемпионов с третьего
квалификационного раунда. Чемпионом же стал «Ювентус».
«ИНТЕР»
Перебравшись в Милан летом 2004 года, Манчини
вновь схлестнулся с «Ювентусом». Только на этот раз в «дерби Италии»,
состоявшемся в 13-м туре на «Сан-Сиро». Чёрно-синие, уступая по ходу матча два
мяча, оказавшиеся в их воротах стараниями Салайеты и Ибрагимовича, сумели
выровнять положение за счёт голов Вьери и Адриану. В результате, ничья 2:2.
Максимум, на что хватило «Интер» в том сезоне,
так это замкнуть призовую тройку по итогам чемпионата и отобраться в третий
раунд квалификации Лиги чемпионов. А золото к явному неудовольствию его тиффози
опять ускользнуло в Турин.
«МАНЧЕСТЕР
СИТИ»
Первый международный тренерский опыт был получен
Манчини на Туманном Альбионе, где в декабре 2009 года он возглавил «горожан».
Однако даже родные для них стены «Этихад Стэдиум» не уберегли в 35-м туре английской Премьер-лиги от
фиаско в «манкунианском дерби». Вдвойне обидным оно получилось из-за того, что
минимальному поражению со счётом 0:1 поспособствовал гол Скоулза, забитый в
компенсированное время.
Несмотря на сумасшедшие финансовые вливания,
«Манчестер Сити» не смог пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Закончив чемпионат пятым, он стартовал в Лиге Европы с раунда плей-офф. А
чемпионскую корону примерил на себя «Челси».
«ГАЛАТАСАРАЙ»
Дальнейшие скитания по Европе привели Манчини в
Турцию, где в сентябре 2013 года он встал у руля «львов». Уже в рамках 11-го
тура местной Суперлиги его ждало главное «дерби Стамбула» на поле легендарного
«Шюкрю Сараджоглу» и разочарование от проигрыша «Фенербахче» со счетом 0:2
после голов Белезоглу и Барони.
Не добавил положительного настроения боссам
«Галатасарая» и итоговый расклад в таблице чемпионата, согласно которому желто-красные
уступили пальму первенства всё тем же «канарейкам», а сами расположились следом
за ними. Поэтому даже прямой выход в групповую стадию Лиги чемпионов на будущий
сезон не помог итальянцу продолжить работу с командой.
«ИНТЕР»
Не переломило негативную для Манчини тенденцию и
повторное его появление в Милане в ноябре 2014 года. Поскольку первое после
возвращения «дерби Италии» в 17-м туре Серии А опять ему не покорилось. С
домашней арены «Ювентуса» «интеристы» сумели увезти лишь ничью 1:1, ставшую
результатом голевых акций Тевеса и Икарди.
А вот финиш на восьмом месте в таблице
чемпионата иначе, как форменным позором, и не назовёшь. Мало того, что данный
итог оставил черно-синих без еврокубков на следующий сезон. Вдобавок ко всему,
обладателем скудетто в очередной раз стала «Старая синьора».
«ЗЕНИТ»
И наконец, сезон 2017/2018 Манчини выпало
начинать в России, где он мог оказаться гораздо раньше, когда руководивший РФС
Фурсенко настоятельно звал его занять пост рулевого нашей национальной сборной.
Однако отставка самого Сергея Александровича с должности руководителя вверенной
ему организации не позволила этим планам осуществиться.
Тем не менее, их альянс
все же состоялся, только теперь уже на берегах Невы. Сотрудничая в связке
«президент-главный тренер», они вознамерились вновь сделать сине-бело-голубых
чемпионами страны. Но приведенные факты из тренерской биографии 52-летнего
специалиста свидетельствуют о том, что путь к заветной цели далеко не быстрый и
отнюдь не устлан лепестками роз.
К тому же, нравится это кому-то или нет,
зенитовские чаяния никак не сочетаются с интересами «Спартака», который
непременно постарается отстоять завоеванные минувшей весной позиции. И если
верить беспристрастной статистике, шансы на то, чтобы добиться успеха как в
отдельном бою, так и во всей битве, у москвичей достаточно велики.