Манчини – главная проблема «Зенита» в битве со «Спартаком»

Автор «Советского спорта» обнаружил в тренерской карьере итальянского специалиста любопытную закономерность, которая может оказаться актуальной накануне главного матча тура.

«Мы постараемся приложить максимум усилий и попасть в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне и выиграем чемпионат России», – провозгласил на собственной презентации в качестве наставника «Зенита» Роберто Манчини в середине июня. Публика восторженно отнеслась к амбициозным планам итальянского специалиста, всячески надеясь на их скорейшее претворение в жизнь.

Про «Спартак», добывший к тому моменту долгожданное золото впервые за 16 лет, громких заявлений без малого пару месяцев назад не звучало. Но каждый из собравшихся прекрасно понимал, что победа над действующим триумфатором премьер-лиги, тем более, если он при этом исторически является ещё и наиболее принципиальным соперником для питерцев, по умолчанию входит в список приоритетных задач на сезон.

Однако именно здесь и возникает грандиозный парадокс. Ведь за длительный срок тренерской деятельности Манчини, в том числе и на самом высоком уровне, он никогда прежде не приводил свои команды к чемпионскому званию в первый же год работы, а также ни разу не обыгрывал никого из главных оппонентов в дебютной схватке с ними.

«ФИОРЕНТИНА»

Начав самостоятельную практику во Флоренции по ходу сезона 2000/2001, Манчини в рамках 30-го тура Серии А на домашней арене «Артемио Франки» встретился с так нелюбимым «фиалками» «Ювентусом». Гости уверенно взяли верх со счётом 3:1 благодаря голам Зидана, Тудора и Трезеге, на что хозяева ответили единственным мячом Росси.

Претендовать на скудетто по объективным причинам «Фиорентина» в том сезоне не могла, довольствовавшись лишь девятым местом в таблице. Впрочем, этого хватило, чтобы пробиться в первый раунд Кубка УЕФА. А золотые медали достались в итоге «Роме».

«ЛАЦИО»

В июле 2002 года Манчини вернулся в Рим, где в бытность игроком защищал цвета «орлов». В 7-м туре он вывел своих подопечных в качестве принимающей стороны на поле Олимпийского стадиона на «дерби Вечного города», которое завершилось вничью 2:2. Голами в составе «Ромы» отметились Дельвеккио и Батистута. За небесно-голубых забивали Фиоре и Станкович.

Финишировав на четвертой строчке в таблице, «Лацио» добился права стартовать в следующем сезоне в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Чемпионом же стал «Ювентус».

«ИНТЕР»

Перебравшись в Милан летом 2004 года, Манчини вновь схлестнулся с «Ювентусом». Только на этот раз в «дерби Италии», состоявшемся в 13-м туре на «Сан-Сиро». Чёрно-синие, уступая по ходу матча два мяча, оказавшиеся в их воротах стараниями Салайеты и Ибрагимовича, сумели выровнять положение за счёт голов Вьери и Адриану. В результате, ничья 2:2.

Максимум, на что хватило «Интер» в том сезоне, так это замкнуть призовую тройку по итогам чемпионата и отобраться в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. А золото к явному неудовольствию его тиффози опять ускользнуло в Турин.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Первый международный тренерский опыт был получен Манчини на Туманном Альбионе, где в декабре 2009 года он возглавил «горожан». Однако даже родные для них стены «Этихад Стэдиум» не уберегли в 35-м туре английской Премьер-лиги от фиаско в «манкунианском дерби». Вдвойне обидным оно получилось из-за того, что минимальному поражению со счётом 0:1 поспособствовал гол Скоулза, забитый в компенсированное время.

Несмотря на сумасшедшие финансовые вливания, «Манчестер Сити» не смог пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Закончив чемпионат пятым, он стартовал в Лиге Европы с раунда плей-офф. А чемпионскую корону примерил на себя «Челси».

«ГАЛАТАСАРАЙ»

Дальнейшие скитания по Европе привели Манчини в Турцию, где в сентябре 2013 года он встал у руля «львов». Уже в рамках 11-го тура местной Суперлиги его ждало главное «дерби Стамбула» на поле легендарного «Шюкрю Сараджоглу» и разочарование от проигрыша «Фенербахче» со счетом 0:2 после голов Белезоглу и Барони.

Не добавил положительного настроения боссам «Галатасарая» и итоговый расклад в таблице чемпионата, согласно которому желто-красные уступили пальму первенства всё тем же «канарейкам», а сами расположились следом за ними. Поэтому даже прямой выход в групповую стадию Лиги чемпионов на будущий сезон не помог итальянцу продолжить работу с командой.

«ИНТЕР»

Не переломило негативную для Манчини тенденцию и повторное его появление в Милане в ноябре 2014 года. Поскольку первое после возвращения «дерби Италии» в 17-м туре Серии А опять ему не покорилось. С домашней арены «Ювентуса» «интеристы» сумели увезти лишь ничью 1:1, ставшую результатом голевых акций Тевеса и Икарди.

А вот финиш на восьмом месте в таблице чемпионата иначе, как форменным позором, и не назовёшь. Мало того, что данный итог оставил черно-синих без еврокубков на следующий сезон. Вдобавок ко всему, обладателем скудетто в очередной раз стала «Старая синьора».

«ЗЕНИТ»

И наконец, сезон 2017/2018 Манчини выпало начинать в России, где он мог оказаться гораздо раньше, когда руководивший РФС Фурсенко настоятельно звал его занять пост рулевого нашей национальной сборной. Однако отставка самого Сергея Александровича с должности руководителя вверенной ему организации не позволила этим планам осуществиться.

Тем не менее, их альянс все же состоялся, только теперь уже на берегах Невы. Сотрудничая в связке «президент-главный тренер», они вознамерились вновь сделать сине-бело-голубых чемпионами страны. Но приведенные факты из тренерской биографии 52-летнего специалиста свидетельствуют о том, что путь к заветной цели далеко не быстрый и отнюдь не устлан лепестками роз.

К тому же, нравится это кому-то или нет, зенитовские чаяния никак не сочетаются с интересами «Спартака», который непременно постарается отстоять завоеванные минувшей весной позиции. И если верить беспристрастной статистике, шансы на то, чтобы добиться успеха как в отдельном бою, так и во всей битве, у москвичей достаточно велики.