«Я не нужен Манчини». «Зенит» продает игрока сборной Бразилии всего за 7 млн
Лучший игрок «Зенита» прошлого сезона
Жулиано ищет новый клуб. Цена на действующего игрока сборной Бразилии – всего 7
миллионов евро.
САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ИГРОК СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ
Да-да, в эпоху сумасшедших
трансферов и 222 миллионов за Неймара, его партнера по сборной можно приобрести
всего за 7 миллионов евро. Как это вообще возможно?
Начнем с того, что примерно за
эту же сумму «Зенит» приобрел Жулиано у «Гремио». Это подтвердил и сам
полузащитник в интервью GloboEsporte.
Правда в то время игрок не мог
похвастаться регулярным приглашением в сборную и практически забронированным
местом в команде на ЧМ-2018. Сейчас бразильцу всего 27 лет. И он только что
провел один из лучших сезонов в карьере.
Для сравнения: за полузащитника
Родригиньо, который якобы интересен «Локомотиву», «Коринтианс» запросил 6
миллионов евро. Хотя 29-летний футболист провел всего два неполных матча в
сборной. Transfermarkt оценивает Жулиано в девять миллионов евро, а Родригиньо – в
1,25 млн.
Больше ни один из постоянно
вызывающихся в национальную команду футболистов не стоит так шокирующе мало.
Понять такую низкую сумму можно
только в одном контексте: Жулиано нужно успеть найти новый клуб за оставшиеся
три недели. И «Зенит» не собирается чинить препятствий, понимая, что бразильцу
важно играть, чтобы сохранить место в сборной.
«МАНЧИНИ НЕ ВИДИТ МЕНЯ В СТАРТОВОМ СОСТАВЕ»
Вот что рассказывает сам
Жулиано о сложившейся ситуации в интервью GloboEsporte.
- Я отправился со сборной на
матчи с Австралией и Аргентиной. Когда вернулся в команду, как обычно начал
подготовку к сезону. Но в клубе сменился тренер, президент, спортивный
директор. По-настоящему глобальные изменения. Ты пытаешься адаптироваться к
новым реалиям. Но тут новый тренер приводит за собой игроков, которых считает
важными для команды. Один из таких футболистов – аргентинец Дриусси. Он моложе
меня и выступает на той же позиции. И, вдруг, мои умения тренера уже не
устраивают. В настоящий момент Манчини не видит меня игроком стартового
состава.
- Я поговорил с руководством
«Зенита», сказал, что мне нужно постоянно играть в этом сезоне, чтобы воплотить
в жизнь мечту и выступить на чемпионате мира. У меня есть шанс, но все зависит
от того, буду ли регулярно играть на высоком уровне. Если это невозможно здесь,
придется искать какое-то решение, будь то продажа или аренда.
«СТРАННО, ЧТО Я СТАЛ НЕ НУЖЕН»
«Зенит» на аренду не согласен.
Поэтому ждет предложений о покупке от других клубов.
- Мне сказали, что могут
продать за ту же сумму, что когда-то платили «Гремио» (примерно 7 миллионов
евро - Прим.ред.). Запросы от клубов уже есть, и в оставшиеся три недели буду
думать, какой вариант выбрать. Я бы и в Бразилию вернулся, но трансферное окно
уже закрылось.
Жулиано также рассказал, что у
него не было разговора с Роберто Манчини о сложившейся ситуации.
- Манчини мне ничего не
говорил. Я и так все понял, так как он привел нового игрока на мою позицию. Это
его игрок, разумеется, Манчини будет ставить в состав именно его. Это либо
тактический выбор, либо выбор тренера. Я точно не знаю. Сам был удивлен такому
развитию событий, учитывая прошлый сезон. Довольно странно, что игрок, который
забивает столько мячей и отдает много результативных передач (17 голов и 13
передач в сезоне 2016-17 – Прим.ред.) за сезон, неожиданно больше не является
ценным для команды и не нужен новому тренеру. Но если не судьба дальше играть в
«Зените», буду это делать в другом месте, буду продолжать работать.
Вот так. Пока Неймар обретает
статус самого дорого игрока мира, Жулиано может стать самым дешевым действующим
футболистом сборной Бразилии.