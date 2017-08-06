«Я не нужен Манчини». «Зенит» продает игрока сборной Бразилии всего за 7 млн

Лучший игрок «Зенита» прошлого сезона Жулиано ищет новый клуб. Цена на действующего игрока сборной Бразилии – всего 7 миллионов евро.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ИГРОК СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ

Да-да, в эпоху сумасшедших трансферов и 222 миллионов за Неймара, его партнера по сборной можно приобрести всего за 7 миллионов евро. Как это вообще возможно?

Начнем с того, что примерно за эту же сумму «Зенит» приобрел Жулиано у «Гремио». Это подтвердил и сам полузащитник в интервью GloboEsporte.

Правда в то время игрок не мог похвастаться регулярным приглашением в сборную и практически забронированным местом в команде на ЧМ-2018. Сейчас бразильцу всего 27 лет. И он только что провел один из лучших сезонов в карьере.

Для сравнения: за полузащитника Родригиньо, который якобы интересен «Локомотиву», «Коринтианс» запросил 6 миллионов евро. Хотя 29-летний футболист провел всего два неполных матча в сборной. Transfermarkt оценивает Жулиано в девять миллионов евро, а Родригиньо – в 1,25 млн.

Больше ни один из постоянно вызывающихся в национальную команду футболистов не стоит так шокирующе мало.

Понять такую низкую сумму можно только в одном контексте: Жулиано нужно успеть найти новый клуб за оставшиеся три недели. И «Зенит» не собирается чинить препятствий, понимая, что бразильцу важно играть, чтобы сохранить место в сборной.

«МАНЧИНИ НЕ ВИДИТ МЕНЯ В СТАРТОВОМ СОСТАВЕ»

Вот что рассказывает сам Жулиано о сложившейся ситуации в интервью GloboEsporte.

- Я отправился со сборной на матчи с Австралией и Аргентиной. Когда вернулся в команду, как обычно начал подготовку к сезону. Но в клубе сменился тренер, президент, спортивный директор. По-настоящему глобальные изменения. Ты пытаешься адаптироваться к новым реалиям. Но тут новый тренер приводит за собой игроков, которых считает важными для команды. Один из таких футболистов – аргентинец Дриусси. Он моложе меня и выступает на той же позиции. И, вдруг, мои умения тренера уже не устраивают. В настоящий момент Манчини не видит меня игроком стартового состава.

- Я поговорил с руководством «Зенита», сказал, что мне нужно постоянно играть в этом сезоне, чтобы воплотить в жизнь мечту и выступить на чемпионате мира. У меня есть шанс, но все зависит от того, буду ли регулярно играть на высоком уровне. Если это невозможно здесь, придется искать какое-то решение, будь то продажа или аренда.

«СТРАННО, ЧТО Я СТАЛ НЕ НУЖЕН»

«Зенит» на аренду не согласен. Поэтому ждет предложений о покупке от других клубов.

- Мне сказали, что могут продать за ту же сумму, что когда-то платили «Гремио» (примерно 7 миллионов евро - Прим.ред.). Запросы от клубов уже есть, и в оставшиеся три недели буду думать, какой вариант выбрать. Я бы и в Бразилию вернулся, но трансферное окно уже закрылось.

Жулиано также рассказал, что у него не было разговора с Роберто Манчини о сложившейся ситуации.

- Манчини мне ничего не говорил. Я и так все понял, так как он привел нового игрока на мою позицию. Это его игрок, разумеется, Манчини будет ставить в состав именно его. Это либо тактический выбор, либо выбор тренера. Я точно не знаю. Сам был удивлен такому развитию событий, учитывая прошлый сезон. Довольно странно, что игрок, который забивает столько мячей и отдает много результативных передач (17 голов и 13 передач в сезоне 2016-17 – Прим.ред.) за сезон, неожиданно больше не является ценным для команды и не нужен новому тренеру. Но если не судьба дальше играть в «Зените», буду это делать в другом месте, буду продолжать работать.

Вот так. Пока Неймар обретает статус самого дорого игрока мира, Жулиано может стать самым дешевым действующим футболистом сборной Бразилии.