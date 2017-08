«Даже мой сын может избить того, кто не сопротивляется». Новая победа Ломаченко

«Советский спорт» - о новой победе главной звезды украинского бокса Василия Ломаченко над колумбийцем Мигелем Марриагой.

Вновь про соперника украинского боксера приходится говорить – никто ранее не избивал его настолько сильно. И это притом, что Марриага уже с треском проиграл два поединка – Николасу Уолтерсу и Оскару Вальдесу. Да и не должен был колумбиец вообще выходить на ринг.



Он стал срочной заменой Орландо Салидо, который толи не смог восстановиться от травмы, толи не смог одержать победу над собственным весом. Для Марриаги вес точно проблемой не был. Он всю жизнь провел в более легких весах, а бой с Ломаченко стал дебютным для него во втором легком весе. Этим он добавил еще один козырь «Хай-Теку».

Ломаченко присматривался к сопернику первые два раунда, а уже в третьем раунде отправил его в нокдаун. Уолтерсу в свое время на это понадобилось девять раундов, Вальдесу – десять. В четвертом раунде Ломаченко получил «сечку» левым глазом. Она его только разозлила. В остальных раундах было уже доминирование украинца.

В седьмом раунде Марриага впервые за один вечер два раза оказался на настиле ринга и понял, что уже достаточно. От прямого нокаута его спас гонг, но еще через пару секунд его угол сообщил рефери о нежелании продолжать бой.

Как итог - Василий Ломаченко защитил пояс чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, а Мигель Маррига неудачно завершил третью в карьере попытку завоевать престижный мировой титул.

«Спасибо всем, кто меня поддерживал, – сказал после боя Ломаченко. – Это был очень интересный бой для меня. Я получил во время этого боя опыт. Мне нужно тренировать мою защиту, мне нужно над этим работать. Для меня неважно с кем боксировать, я хочу боксировать, я хочу объединить пояса».

Промоутер украинца Боб Арум был восхищен формой своего боксера и назвал имена возможных соперников. Кстати, следующий бой Ломаченко он намерен организовать в этом году.

«Я никогда не видел такого прежде, – сказал Арум. – Он невероятен. Он обладает не только хорошими знаниями, но и умениями, которых я прежде никогда не встречал. Скорость, рефлексы — все на высоком уровне. Кто делал так до Ломаченко? Мухаммед Али.

Думаю, соперниками есть несколько парней, в том числе и Гильермо Ригондо, а также Орландо Салидо и Мигель Берчельт«.

Причем Ригондо в привычной манере проследил за всей дистанцией боя и уже вовсю выступал в социальных сетях.

«Проблема не в том, что Лома не может сражаться. Мы все знаем, что он МОЖЕТ! Проблема в том, что он сражается с кем-то, кто не сопротивляется, а я буду!»

Dproblem is not that Loma can't fight. We all know HE CAN!!!. Dproblem is that he is fighting someone that is not fighting back and I will!! — Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 6 августа 2017 г.

«Прекратите освистывать Марриагу. Это ваша вина в ожидании невозможного. Позор Ломаченко за то, что он не требовал лучшего соперника».

Stop booing Marriaga. It is your fault for expecting the impossible. Boo Lomachenko for not demanding a better opponent. — Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 6 августа 2017 г.

«Я остановлю этого парня!»

I will stop this guy. — Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 6 августа 2017 г.

«Пожалуйста! Даже мой сын может избить того, кто не сопротивляется. Не могу дождаться, чтобы услышать, что он скажет после боя».

Please! Even my baby son can beat someone that is not fighting back. Can't wait to hear what the #fakeboxingnews is going to say — Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 6 августа 2017 г.

В чем-то Ригондо понять можно. Ведь ранее Василий обещал пройтись по нему танком, если бой будет организован. Но из-за разницы в габаритах едва ли мы увидим бой двух двукратных олимпийских чемпионов. У Ломаченко есть своя цель – Майки Гарсия. И странно, что Арум не назвал его в качестве потенциального соперника. Тем более, что Ломаченко и Гарсия встретились за день до боя, говорили по душам и выразили готовность встретиться в легком весе. Может, Ригондо прав, и Арум оберегает Ломаченко от настоящих вызовов?

Но и самому Ригондо нужно провести бой с Мойзесом Флоресом, если он хочет сохранить титул WBA во втором легчайшем весе.

Так что противостояния Ломаченко и Ригондо может остаться только в истории «твиттера».