«Судья – урод». Скандал на чемпионате мира с участием россиянина

Российский толкатель ядра Александр Лесной заявил, что судья, обслуживавший квалификационные старты на чемпионате мира по легкой атлетике, несправедливо не засчитал ему две попытки.

«Судья - урод полный, просто мне две попытки засудил. Ни за что два крестика поставил», - сказал Лесной, имея в виду две не засчитанные арбитром попытки.

Россиянин попытался узнать у судьи причины незасчитанных попыток, но тот не стал отвечать, после чего спортсмен повысил на арбитра голос.

По словам начальника отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики Елены Орловой, судья был прав, потому что Лесной оторвал ядро от шеи и отвел локоть, что является ошибкой.

«Посмотрели видео, поговорили с арбитрами. Лесной допустил техническую ошибку - это называется «отрыв ядра от шеи» и «отведение локтя». Иными словами, толчок превращается в бросок. Жаль, но ошибка была, мы ее увидели на записи. Таким образом, смысла подавать официальный протест не было», - рассказала Орлова «Р-Спорт».

Лесной, выступающий в Лондоне под нейтральным флагом, выполнил три попытки во время квалификации, из которых была засчитана одна. Он показал результат 19,67 метра, заняв в итоге 26-е место и не сумев пройти в финал.

Лесной должен был по всем объективным параметрам выходить в финал чемпионата мира в толкании ядра, так как квалификационный барьер в 20,75 метра для него совершенно не являлся неберущимся: например, на чемпионате страны в конце июля он показал результат 21,31.