Серия Базаревича прервалась: Россия отдала Кубок Кондрашина и Белова Израилю

Сборная России в решающем матче много фолила, нервничала и не могла попасть из-за дуги.

Спортивный остров

6 августа – мультиспортивный день на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. С разницей в 7 часов тут и решающая встреча сборной России по баскетболу на Кубке Кондрашина и Белова, и битва года футбольных «Зенита» и «Спартака». Возможно, именно из-за центрального матча 4-го тура РФПЛ организаторы баскетбольной встречи отменили регулярные автобусы до «Сибур Арены».

– Где автобусы? Никакого объявления не было, как же так? – сокрушался у метро парень лет 15 на костылях. – Я теперь никак не успею на игру.

Никакого объявления об отмене рейсовых автобусов действительно не было. Как и не было анонса того, что они должны быть. Хотя, на матче против Финляндии этот трансфер осуществлялся. Вообще, никаких афиш в городе и рекламы о том, что в Петербург приехала главная сборная страны, не было. А жаль, наша команда достойна этого.

Кстати, если вам интересна судьба того любителя баскетбола: мир не без добрых людей, его до арены вызвался подвести человек на машине с пропуском на стадион «Санкт-Петербург».

А всех, кто вынужден был идти до «Сибура» по аллее, ждал еще один спортивный сюрприз. Оказывается, тут проходил благотворительный забег «Достигая цели», приуроченный к «Дню железнодорожника».

На Крестовском острове сегодня благотоворительный забег «Достигая цели», приуроченный к Дню железнодорожника. Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Авг 6 2017 в 3:32 PDT

Кстати, в Москве в нем принял участие президент футбольного «Локомотива» Илья Геркус.

Без Кокорина скучно

Несмотря на очень неактивную рекламу и проблемы с транспортом, болельщик пришел на матч сборной. На игре против финнов в будний день было 2500 зрителей, в этот раз еще больше: если не аншлаг, то процентов на 80 зал заполнен.

К сожалению, хромала не только реклама, но и организация в целом. Журналисты не смогли воспользоваться банальными розетками и интернетом, потому что их на арене организаторы просто не предусмотрели.

В стартовом матче турнира все спасла атмосфера в перерыве матча: три крутых слэм-данкера, которые забивали сверху через Андрея Кириленко, и Александр Кокорин, оценивающий их конкурс.

Дзюба веселил, а Кокорин судил. Возвращение легендарного турнира в Петербурге

Кокорина, как и других зенитовцев, на втором матче нет. Футболисты готовятся к матчу против «Спартака». Красно-белые, кстати, живут в одном отеле со сборной России, а Квинси Промес уже подходил знакомиться с Тимофеем Мозговым.

14 процентов

Победа на Финляндией получилась очень простой: даже когда соперник играл хорошо, россияне включались и снова обеспечивали необходимую разницу. В начале матча против Израиля, казалось, все будет еще проще. Уже к шестой минуте сборная России вела 13:2, а еще через пару минут и 17:6. В этот момент россиян просто выключило. Совершенно непонятно, что произошло с нашими баскетболистами, но за следующие 13 минут они набрали всего 12 очков.

Не получалось вообще ничего: мазал Алексей Швед, фолил Тимофей Мозгов, нервничал Сергей Базаревич. А состояние главного тренера в итоге передалось и его игрокам. Успокоиться получилось только в середине третьей четверти, когда Швед забил пять очков подряд, и сборной России осталось отыграть еще пять. Но ближе россияне так к Израилю и не подобрались.

Почему? Причин много: ранний матч, недостаточная сыгранность, не самая удачная ротация и, конечно, 3 из 21 (14 %) с дальней дистанции.

71:79, Израиль победил в Кубке Кондрашина и Белова, а Сергей Базаревич проиграл первый матч во главе сборной России. Ничего страшного в этом поражении нет, самые главные матчи через месяц на Евробаскете, к которому россияне обязаны подойти на максимуме своих возможностей.