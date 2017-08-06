«Матрица» от Ломаченко

В профессиональном боксе бывают времена, когда есть один доминирующий чемпион и все остальные боксеры. Все зрители восторгаются им, а спустя несколько десятков лет с долей хвастовства говорят, что застали эпоху этого великого чемпиона. Таким чемпионами были: Джек Джонсон, Джо Луис, Шуга Рэй Робинсон, Вилли Пеп, Рокки Марчиано, Джек Демпси, Мухаммед Али, Роберто Дюран, Майк Тайсон, Рой Джонс и еще многие другие. Каждый из них отличался от других не столько количеством выигранных титулов чемпиона мира, сколько тем, как он это делал. У кого-то была нокатирующая мощь, как у Луиса, Демпси или Тайсона, кто-то, как Вилли Пеп, удивлял всех своей легкостью и работой ног, а кто-то наслаждался тем, что наносит сопернику много урона и «ломает» его, таким боксером был Роберто Дюран. Но из всех «великих» трудно сыскать кого-то, разве что кроме Мухаммеда Али, кто бы лишал соперника воли, заставляя перестать верить в самого себя.

Нам повезло застать эпоху Василия Ломаченко, который, без всяких сомнений, привнес в бокс что-то новое, восхищающее зрителей, но ужасающее оппонентов.

5 августа, в субботу, украинец встречался с претендентом на его пояс чемпиона мира Мигелем Марриагой. Несмотря на громкие заявления колумбийца о том, что он потрясет боксерский мир и сможет составить достойную конкуренцию Ломаченко, всем экспертам и просто любителям бокса был очевиден результат – победа Василия. Но то, как и в какой манере это сделал украинец, потрясло самого Тедди Атласа, комментировавшего этот боксерский матч.

Поединок начался довольно спокойно. Как отметили комментаторы бесплатного канала ESPN, на котором впервые дрался украинец, Ломаченко всегда долго разгоняется, прощупывая в начале боя слабые и сильные стороны оппонента. Соперники в первом раунде выбросили пару джебов, Василий несколько раз включил свою «левую», но ничего значительного не произошло. Только в самом конце раунда, когда оба боксера пошли в размен, Василий Ломаченко пропустил неприятный удар, который не нанес большого ущерба, но привел украинца в чувства. Второй раунд Ломаченко начал совсем по-другому: он включил комбинации, раздергивал соперника и ловил его на контратаках, закручивал Марриагу и менял этажи атак. Именно во втором раунде Тедди Атлас отметил особенность украинца: «Он лишает соперника воли. Показывает ему не только свое превосходство, но и его слабость, неспособность сделать что-либо на ринге».

Третий раунд этого боя станет частью множества интернет-нарезок и пополнит видео коллекцию любителей бокса. В середине раунда Василий стал передразнивать своего оппонента, подняв руки перед собой и встав в глухую защиту. Не найдя какого-либо отклика, он молниеносно нанес левый прямой точно между предплечий Марриаги и дополнил его вторым таким же ударом. Колумбиец упал в нокдаун, но быстро пришел в себя. Ломаченко на этом не остановился. Возмущенный тем, что соперник только и делает, что ждет в блоке его атак, Василий встал в угол и стал приглашать оппонента. После некоторых раздумий Марриага все же решил провести атаку, но так и не попал по украинцу.

В перерывах между раундами главный автор успеха Василия Ломаченко - его отец Анатолий Ломаченко, давал сыну ценные подсказки. Глядя на других тренеров, которые только и делают, что говорят: «Джеб, больше джеба. Работай, уклоняйся. Ты все сможешь», и другого рода абстрактные советы, остается только восхищаться анализу Анатолия. Все советы, которые он давал сыну, срабатывали, и Василию удавалось попадать своими ударами в цель.

В четвёртом раунде Ломаченко-младший немного заигрался и пропустил на ближней дистанции грязный удар головой. Впервые за профессиональную карьеру у «Hi-Tech» (прозвище Ломаченко) открылось рассечение. Но даже кровоточащий край брови не стал помехой доминирующему выступлению Василия. В пятом раунде украинец в издевательской манере положил предплечье на голову сопернику и стал легонько бить по лбу в стиле другого выдающегося левши, чемпиона двухтысячных - Принца Насима Хамеда. Шестой и седьмой раунды колумбиец просто выживал, принимая на себя атаки и изредка контратакуя. К чести Марриаги стоит отметить, что он показал свой характер, сопротивляясь напору соперника, который в этот вечер был на две, а то и три головы выше. В конце седьмого раунда Ломаченко отправил соперника во второй нокдаун и, пускай тот и восстановился, его угол отказался продолжать поединок. Итог: третья подряд победа Василия Ломаченко, когда соперник или его угол выбрасывают полотенце.

Зрители, глядя на такое выступление, не могут не восхищаться боксерскому искусству украинца, а будущим соперникам остается только ломать голову и придумывать, как же победить Василия. После этого боя становится понятно, почему же Ломаченко сам предлагает пол миллиона долларов тому, кто выйдет с ним на ринг и сможет победить.