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Анатолий Бышовец: «Зенит» и «Спартак» сыграют вничью

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Доменико Кришито и Ивелин Попов
Доменико Кришито и Ивелин ПоповФото: «Советский спорт»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от главной игры этого тура.

- Ваши ожидания от игры «Зенит» - «Спартак»?

- Я думаю, противостояние этих двух команд на сегодняшний день самое сильное. Интерес подогревает и то, что оба тренера - итальянцы, а также то, что «Спартак» будет играть в ранге действующего чемпиона. Вообще я считаю, что игры, показанные этими командами, очень сильно отличаются зрелищностью и большой напряженностью.

Равновесие сил в сегодняшнем поединке говорит о том, что соперники сыграют в ничью. С другой стороны, в «Зените» идет формирование команды, смена поколений. И скажу вам, это выглядит достаточно мощно.

Что касается «спартаковцев», если они сумеют сбалансировать игру, гармонизировать атакующие и оборонительные действия, то их шансы на победу будут гораздо ближе.

- Ваш прогноз на ничью связан с тем, что команды будут играть довольно-таки осторожно друг против друга?

- Не думаю, что так будет. На мой взгляд, «Спартак» нацелен на атаку. Если красно-белым чего-то и не хватает, так это итальянской надежности в обороне. Преимущество команды Карреры – в их атаке. Если они сумеют создать натиск у ворот соперника, их шансы на победу высоки. У «Зенита» пока нет основного состава. Манчини еще находится в поисках оптимального варианта. И, конечно, это сказывается на игре петербургского клуба.

Есть еще одно преимущество «спартаковцев» над соперником – это наличие не столько атакующих игроков, сколько бомбардиров. Их у «Спартака» трое. Бомбардир – это особое умение не только атаковать, но и умение забивать. Вот это, я думаю, и сыграет ключевую роль.

- Вы сказали, что у «Зенита» не сыгранная команда. Но почему тогда они начали чемпионат удачнее, чем «Спартак»?

- Причины следует искать в подготовке. Плюс определенная группа игроков «Спартака» выпала из командной тактики по объективным причинам. Сыграли несколько ниже своих возможностей. Это связано с участием этих игроков в Кубке Конфедераций. Я имею в виду Глушакова и Комбарова.

И в целом внутренние резервы «Спартака», на мой взгляд, не способны решать задачи во внутреннем чемпионате и в Лиге Чемпионов.

- Чем вы объясните успех московского «Локомотива»?

- Я думаю, что успех связан с хорошим календарем для «железнодорожников». Команды, с которыми играл «Локо», резко уступают по своему уровню красно-зеленым. Ну и плюс «Локомотив» при Семине способен играть на удержание результата, это их коронка, и они умело пользуются этим преимуществом.

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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