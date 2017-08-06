Анатолий Бышовец: «Зенит» и «Спартак» сыграют вничью
Бывший главный тренер «Зенита»
Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от главной игры этого тура.
- Ваши ожидания от игры «Зенит» - «Спартак»?
- Я думаю, противостояние этих двух команд на сегодняшний день
самое сильное. Интерес подогревает и то, что оба тренера - итальянцы, а также
то, что «Спартак» будет играть в ранге действующего чемпиона. Вообще я считаю,
что игры, показанные этими командами, очень сильно отличаются зрелищностью и
большой напряженностью.
Равновесие сил в сегодняшнем поединке говорит о том, что соперники
сыграют в ничью. С другой стороны, в «Зените» идет формирование команды, смена
поколений. И скажу вам, это выглядит достаточно мощно.
Что касается «спартаковцев», если они сумеют сбалансировать игру,
гармонизировать атакующие и оборонительные действия, то их шансы на победу
будут гораздо ближе.
- Ваш прогноз на ничью связан с тем, что команды будут играть
довольно-таки осторожно друг против друга?
- Не думаю, что так будет. На мой взгляд, «Спартак» нацелен на
атаку. Если красно-белым чего-то и не хватает, так это итальянской надежности в
обороне. Преимущество команды Карреры – в их атаке. Если они сумеют создать
натиск у ворот соперника, их шансы на победу высоки. У «Зенита» пока нет
основного состава. Манчини еще находится в поисках оптимального варианта. И,
конечно, это сказывается на игре петербургского клуба.
Есть еще одно преимущество «спартаковцев» над соперником – это
наличие не столько атакующих игроков, сколько бомбардиров. Их у «Спартака»
трое. Бомбардир – это особое умение не только атаковать, но и умение забивать.
Вот это, я думаю, и сыграет ключевую роль.
- Вы сказали, что у «Зенита» не сыгранная команда. Но почему тогда
они начали чемпионат удачнее, чем «Спартак»?
- Причины следует искать в подготовке. Плюс определенная группа
игроков «Спартака» выпала из командной тактики по объективным причинам. Сыграли
несколько ниже своих возможностей. Это связано с участием этих игроков в Кубке
Конфедераций. Я имею в виду Глушакова и Комбарова.
И в целом внутренние резервы «Спартака», на мой взгляд, не
способны решать задачи во внутреннем чемпионате и в Лиге Чемпионов.
- Чем вы объясните успех московского «Локомотива»?
- Я думаю, что успех связан с хорошим календарем для
«железнодорожников». Команды, с которыми играл «Локо», резко уступают по своему
уровню красно-зеленым. Ну и плюс «Локомотив» при Семине способен играть на
удержание результата, это их коронка, и они умело пользуются этим
преимуществом.
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция