Без Шведа нет атаки, без Мозгова – защиты

Главный тренер сборной Сергей Базаревич Фото: «Советский спорт»

Баскетбольная сборная России потерпела первое поражение в 15 матчах.

Прежде всего, должен извиниться за ошибку, допущенную позавчера, после победы над финнами: до сегодняшнего дня сборная России под руководством Сергея Базаревича выиграла не 12 матчей из 12, а 14 из 14. Правда, сейчас это большого значения вроде как не имеет, поскольку серия оборвалась. Но на самом деле это не совсем верно.



По идее, питерский турнир должен был стать для российской команды этаким запоздалым искуплением грехов двухлетней давности. Ведь на ЧЕ-2015 наши остались без плей-офф после того, как потерпели поражения в группе и от финнов, и от израильтян. Соответственно, возникала оптимистичная гипотеза: пусть при Базаревиче сборная еще не встречалась ни с кем из элиты, уже то, что она не проигрывает середнякам, выгодно отличает ее от команд тренеров-предшественников - Василия Карасева и Евгения Пашутина.

Оказалось - не отличает. Оказалось – проигрывает.

ЗАПАЛА ХВАТИЛО НА 8 МИНУТ

На предстоящем ЧЕ-2017 и Финляндия, и Израиль входят в квартет стран-организаторов. Эти две сборные – примерно одного уровня. Финская будет, пожалуй, поинтереснее. Костяк же израильской команды состоит из ветеранов, которых вся Европа давно знает, как облупленных, и чьи карьеры находятся на разных этапах движения в одну и ту же сторону - «с ярмарки». Гальперин, Пнини, Мекел, Элияху, Охайон… Кажется, что они играли всегда - то ли с Рождества баскетболова, то ли даже с Христова.

Единственная полноценно-действующая звезда сборной Израиля Омри Касспи, который недавно подписал контракт с чемпионом НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и в новом сезоне, видимо, будет менять самого Кевина Дюранта, хоть и значится в предварительном составе команды, до Санкт-Петербурга, увы, не доехал. В субботу израильтяне обыграли сборную Финляндии (97:92) и тем самым превратили сегодняшний, последний матч «Кубка Кондрашина и Белова» во вполне полноценный финал. В начале которого полностью доминировала российская команда: 13:2 на 5-й минуте и 17:6 на 8-й…

К сожалению, на этом все и закончилось. Следующие четыре с половиной минуты наши проиграли со счетом 1:16 и больше ни разу не то, что не вели, а толком и не приближались. «-12» в конце первой половины, «-15» в середине третьей четверти, ненадолго обнадежившие «-6» в начале четвертой – и унылые «-14» за 2.04 до финального свистка.

БЕЗ ШВЕДА НЕТ АТАКИ

В этот момент на площадку после заметного перерыва вернулся Алексей Швед. Наверное, чтобы подправить личную статистику, - шансов на победу у сборной России уже не было. И «видимую» часть своей строчки в протоколе Швед действительно подправил: достиг гроссмейстерского «двадцатника», при том, что ни один из партнеров не набрал больше «десятки». Плюс по голевым передачам Швед у нас тоже впереди всех, а…

Увы, если копнуть чуть глубже, то никакого «бэ» за этим «а» последовать не может. Скорее, наоборот. Как и в пятницу с финнами, на шесть результативных пасов у Шведа пришлось четыре потери, что, мягко говоря, немало. А уж броски… С игры - 6 из 16 (37,5%), трехочковые - 2 из 9 (22,2%), штрафные - 6 из 11 (54,5%). При этом, Швед по-прежнему играет «сам с собой» и делает что хочет. Когда у него «не идет», то не идет и у всей команды. Этой сборной в нападении больше нечего предложить!

Откуда взялся наш сегодняшний стартовый рывок? От трех голевых передач Шведа, который на сей раз вышел в стартовой пятерке, причем вместо Курбанова (роль третьего «номера» в этом «облегченном» составе исполнял Фридзон). И в дальнейшем хоть какие-то, пусть и невнятные, попытки россиян организовать погоню, были связаны исключительно с атакующими успехами Шведа. К сожалению, сегодня его хватало нечасто, ненадолго – и сборная немедленно проиграла. Среднему сопернику и, что называется, без вопросов. Ожидаемый синдром «шведозависимости» - налицо.

Теоретически это можно было бы компенсировать за счет трехочковых, но дальние броски у хозяев сегодня категорически не пошли: три жалких попадания из 22 попыток. Единственную «нешведскую трешку» Никита Курбанов забил на 15-й минуте. Дальше - тишина.

БЕЗ МОЗГОВА НЕТ ЗАЩИТЫ

А как же хваленая защита, обеспечившая победу над финнами? Увы, здесь тоже налицо зависимость от одного баскетболиста, который сегодня провел на площадке только 17 минут. Наш основной центровой Тимофей Мозгов за 3.53 до конца третьей четверти получил в борьбе за отскок под чужим щитом третий фол, тут же за разговоры схлопотал четвертый-технический, был заменен и больше в игру не возвращался. Именно в этот момент израильтяне добились максимальных «+15». А в дальнейшем - уже не боялись проходить под российский щит, потому что там не было Мозгова.

Он, кстати, и в атаке здорово помогал. Забивать особо не забивал, но по крайней мере стягивал к себе соперников. Нападение же в варианте «без Мозгова и без Шведа» образца сегодняшней четвертой четверти выглядело откровенно беззубым. Результат - на табло.

Дальше сборной России предстоят турниры в Казани (11-13 августа, также участвуют Германия, Венгрия, Исландия) и Гамбурге (18-20 августа, Сербия, Германия, Польша), а также контрольный матч с финнами в Хельсинки (25 августа). Чемпионат Европы стартует 31-го числа. Там нашими соперниками по группе будут сборные Сербии, Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании. В плей-офф из шести команд выходят четыре.

Международный турнир «Кубок Кондрашина и Белова»

Россия – Израиль - 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21)

Россия: Швед (20+6 передач), Курбанов (10), Мозгов (8), Воронцевич (8), Фридзон (8), Д.Кулагин (7), Ивлев (6), Хвостов (2), Зайцев (2), Антонов (0), Бабурин (0).

Израиль: Доусон (18), Элияху (10).

6 августа. Санкт-Петербург. «Сибур Арена».

Итог: Израиль - 2 победы – 0 поражений, Россия – 1-1, Финляндия – 0-2.