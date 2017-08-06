Сергей Карасев: Надеюсь, покажем, что мы не хуже сборной, выигравшей Евробаскет

Форвард «Зенита» рассказал о восстановлении после травмы плеча и оценил перемены в петербургском клубе.

«Базаревич все делает правильно»

26 июля Карасев перенес операцию на плечевом суставе, который он повредил перед поездкой на сбор национальной команды. Из-за травмы лидер «Зенита» выбыл на полтора месяца, и он не сможет помочь сборной на Евробаскете. О нехватке Карасева в команде говорили все. Сергею Базаревичу он был бы очень полезен в его модели игры.

Травма не дает игроку выходить на площадку, но не мешает ему поддерживать друзей около паркета. 5 августа Карасев приехал в Петербург, а на следующий день посмотрел, как сборная упустила победу на домашнем Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова.

– Видно, что только сейчас началась подготовка к Евробаскету, у ребят было много тренировочных дней, – делился Сергей впечатлениями после матча. – Они немножко подсели. Думаю, мы в прошлом году доказали, что у нас боеспособная команда, и думаю, в этом году будет то же самое, когда игроки отойдут от подготовки. Сергей Базаревич все делает правильно, чтобы к чемпионату Европы ребята были в боевой форме. Такие поражения бывают, это лишний повод поработать над ошибками и понять, чего не хватило.

– Как ваше самочувствие?

– Операция прошла хорошо, самочувствие улучшается. Очень расстроился, что так получилось в межсезонье, и я не смогу помочь сборной. Надеюсь, что через месяц буду готов. Если не к началу сбора «Зенита», то в течение августа постараюсь присоединиться к команде.

– То есть на Евробаскет планируете поехать? – решили уточнить у Карасева. Вдруг он передумал, несмотря на официальный отказ от участия в турнире.

– Все равно не получается. Даже если успею восстановиться – мне не хватит времени, чтобы обжиться в сборной. Есть ребята, которые сейчас на сборах доказывают, тратят свое время и здоровье, и они тоже хотят играть в сборной. Поэтому будет неправильно и некрасиво, если я приеду в команду за два дня до чемпионата Европы.

«Надеюсь, встречусь с ребятами на ЧМ»

– Есть утверждение, что это сильнейшая сборная за последние несколько лет. Согласны?

– Хочется в это верить. Пока рано говорить, что она сильнейшая, потому что мы толком ничего не выиграли. Надо доказать это. Видно, с каким желанием ребята приезжают в сборную, как они отдаются на тренировках и в играх. Надеюсь, что в ближайшие годы мы покажем, что ничем не хуже той сборной, которая выиграла чемпионат Европы в 2007-м и бронзу Олимпиады в 2012-м.

– Ребята не говорили вам, как вас не хватает?

– Да, и я сам очень сильно переживаю. Сейчас сидел, смотрел игру – самому хотелось на площадку, чтобы помочь команде. Я очень надеюсь, что ребята отберутся на чемпионат мира, а там уже все вместе встретимся и станем еще сильнее.

– Как относитесь к девизу «Главная команда страны»? Сможет сборная стать таковой?

– Это главная команда страны – как минимум в баскетболе (смеется). Будем стараться. Люди пришли посмотреть на сборную, даже несмотря на то, что матч начинался в 12:30. Было очень много народу. Когда оставалось десять секунд до конца, а команда проигрывала «-8», никто не уходил с трибун: все остались и поддержали команду. Мы к этому стремимся. Очень приятно, что люди приходят и поддерживают. Видно, что народу реально нравится.

«Задача выхода в Евролигу от «Зенита» не ушла»

– В Петербурге большой спортивный день. На футбол собираетесь?

– Конечно, как же без этого. Обязательно пойду. Такое нельзя пропускать. Пойдем болеть за «Зенит».

– «Зенит» выиграет у «Спартака»?

– Очень на это надеюсь. Поставлю на победу «Зенита» со счетом 2:1.

– В баскетбольном «Зените» произошли перемены.

– Это баскетбол: так везде происходит, не только у нас. У «Зенита» есть главная цель – выход в Евролигу. Эта задача никуда не уходит. Пытаемся набрать такой состав, который будет боеспособным. По именам, которые есть, у нас неплохие шансы. Остается сыгрываться, находить взаимопонимание, а дальше как получится.

– Вам не кажется, что нынешние изменения отдалили команду от поставленной цели? Команда сыгрывалась три сезона, а этим летом сильно обновилась.

– Я бы не сказал так. Да, сыгранность – одна из главных составляющих в баскетболе, но когда у тебя высокие цели, какие-то перемены нужны в любом случае. Руководство решило, что так будет лучше, и надеемся, что так и произойдет. Они доказывали, что могут так набирать состав, чтобы он с каждым годом становился все лучше. Все зависит только от нас.