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Тульский Зидан. «Арсенал» забил гол года, но все равно уступил «Тосно» (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Тульский Зидан. «Арсенал» забил гол года, но все равно уступил «Тосно» (видео)
Фото: ФК «Арсенал» (Тула)

Кантемир Берхамов забил невероятный по красоте мяч, который очень расслабил его команду.

Первый гол из офсайда

Взаимоотношения «Тосно» и тульского «Арсенала» испортились два года назад. После вылета из РФПЛ сразу три ключевых игрока туляков Младен Кашчелан, Сергей Сухарев и Александр Кутьин перешли в «Тосно». Клуб из Ленинградской области в том сезоне выйти в премьер-лигу не смог. В отличие от «Арсенала». Тогда же в обратном направлении последовал полузащитник «Тосно» Кантемир Берхамов. Но о нем чуть позже.

Из той тульской тройки никто в стартовый состав «Тосно» на матч 4-го тура не попал. Кутьин уже давно в «Енисее» Аленичева, Кашчелан вне заявки второй тур подряд, а Сухарев остался в запасе.

В «Тосно» сейчас новые герои: партнер Зе Луиша по сборной Кабо Верде Нуну Роша, белорус Александр Карницкий и форвард Антон Заболотный. Именно эта тройка в середине тайма организовала гол в ворота «Арсенала». Карницкий пробил из-за штрафной, Заболотный оказался первым на добивании и отпасовал на Рошу. Нуну забивал уже в тот момент, когда помощник арбитра поднял флажок.

На повторе видно, что лайнсмен прав: в момент дальнего удара Заболотный уже был вне игры.

Вообще «Арсенал» в первые 20 минут смотрелся куда интереснее соперника, но потом «Тосно» уже серьезно владел инициативой. Вплоть до 40-й минуты, на которой случилось главное событие матча.

Первый легальный гол

Навес с фланга, отскок от защитника «Тосно», и мяч вылетел из штрафной черно-белых. Там в борьбе с защитником первым на мяче оказался Берхамов. Воспитанник московского «Локомотива» решился не обрабатывать мяч, положил корпус и первым касанием отправил мяч точно в девятку ворот Давида Юрченко.

Сразу на ум пришел гол Зинедина Зидана в ворота «Байера» в Лиге чемпионов. Только вот в том эпизоде французу никто не мешал, да и тульское солнце в глаза не светило.

Такую красоту от Кантемира никто увидеть не ожидал.

– Нам забили такой гол… Просто без комментариев, – вздохнул Аслан Дудиев в перерыве матча.

– Мяч полетел по сумасшедшей траектории, долго будем его пересматривать, – рассказал Сергей Ткачев в эфире телеканала «Наш футбол». – Но сейчас об этом надо забыть и развить успех во втором тайме.

Но сделать этого не получилось: в первой же атаке «Тосно» сравнял счет. Нуну Роша протащил мяч от центра поля и выдал передачу на Вагиза Галилулина, который и забил первый мяч «Тосно» в истории премьер-лиги.

Через 10 минут случился и второй. Евгений Марков, вышедший на замену в перерыве, ударом головой пробил Владимира Габулова.

Все шансы у «Арсенала» на то, чтобы отыграться, были. Самый верный момент на 68-й минуте упустил Лука Джорджевич, который не смог реализовать пенальти. Экс-игрок «Зенита» пробил точно в угол, но Юрченко вытащил мяч.

Первая в истории «Тосно» победа в РФПЛ позволила черно-белым взлететь на 12-е место.

Матч

Арсенал - Тосно - 1:2 (1:0)

Голы

Берхамов 40 (1:0). Галиулин 48 (1:1). Марков 55 (1:2).

Состав

Арсенал: Габулов, Сунзу, Беляев, Хагуш, Ткачёв, Александров, Чаушич (Максимов, 67), Берхамов, Боурчану, Джорджевич (Сикоев, 72), Шевченко

Тосно: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дугалич, Дудиев (Шахов, 87), Галиулин, Казаев (Мухаметшин, 80), Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Марков, 46)

Незабитые пенальти

Джорджевич (Арсенал), 68

Место и дата

06 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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