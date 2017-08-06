Тульский Зидан. «Арсенал» забил гол года, но все равно уступил «Тосно» (видео)
Кантемир Берхамов забил невероятный по красоте мяч, который
очень расслабил его команду.
Первый гол из офсайда
Взаимоотношения «Тосно» и тульского «Арсенала» испортились
два года назад. После вылета из РФПЛ сразу три ключевых игрока туляков Младен
Кашчелан, Сергей Сухарев и Александр Кутьин перешли в «Тосно». Клуб из
Ленинградской области в том сезоне выйти в премьер-лигу не смог. В отличие от «Арсенала».
Тогда же в обратном направлении последовал полузащитник «Тосно» Кантемир
Берхамов. Но о нем чуть позже.
Из той тульской тройки никто в стартовый состав «Тосно» на
матч 4-го тура не попал. Кутьин уже давно в «Енисее» Аленичева, Кашчелан вне заявки второй тур подряд, а Сухарев остался в запасе.
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Кабо Верде Нуну Роша, белорус Александр Карницкий и форвард Антон Заболотный.
Именно эта тройка в середине тайма организовала гол в ворота «Арсенала». Карницкий пробил из-за штрафной, Заболотный оказался первым на добивании и
отпасовал на Рошу. Нуну забивал уже в тот момент, когда помощник арбитра поднял
флажок.
На повторе видно, что лайнсмен прав: в момент дальнего удара
Заболотный уже был вне игры.
Вообще «Арсенал» в первые 20 минут смотрелся куда
интереснее соперника, но потом «Тосно» уже серьезно владел инициативой. Вплоть
до 40-й минуты, на которой случилось главное событие матча.
Первый легальный гол
Навес с фланга, отскок от защитника «Тосно», и мяч вылетел из штрафной черно-белых. Там в борьбе с защитником первым на мяче оказался Берхамов. Воспитанник московского «Локомотива» решился не обрабатывать мяч, положил корпус и первым касанием отправил мяч точно в девятку ворот Давида Юрченко.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_arsenal - ШИКАРНЫЙ ГОЛ#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #АрсеналТосно 1:0 40' Кантемир Берхамов pic.twitter.com/pPVSYg7Rxa— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Сразу на ум пришел гол Зинедина Зидана в ворота «Байера» в Лиге чемпионов. Только вот в том эпизоде французу никто не мешал, да и тульское солнце в глаза не светило.
Такую красоту от Кантемира никто увидеть не ожидал.
– Нам забили такой гол… Просто без комментариев, – вздохнул
Аслан Дудиев в перерыве матча.
– Мяч полетел по сумасшедшей траектории, долго будем его
пересматривать, – рассказал Сергей Ткачев в эфире телеканала «Наш футбол». – Но
сейчас об этом надо забыть и развить успех во втором тайме.
Но сделать этого не получилось: в первой же атаке «Тосно» сравнял счет. Нуну Роша протащил мяч от центра поля и выдал передачу на Вагиза Галилулина, который и забил первый мяч «Тосно» в истории премьер-лиги.
1-ЫЙ ⚽⚽⚽⚽ @fctosno В РФПЛ #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #АрсеналТосно 1:1 49' Вагиз Галиулин pic.twitter.com/cqYqyJ977b— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Через 10 минут случился и второй. Евгений Марков, вышедший на замену в перерыве, ударом головой пробил Владимира Габулова.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #АрсеналТосно 1:2 56' Евгений Марков pic.twitter.com/6KPRBHh9oW— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Все шансы у «Арсенала» на то, чтобы отыграться, были. Самый верный момент на 68-й минуте упустил Лука Джорджевич, который не смог реализовать пенальти. Экс-игрок «Зенита» пробил точно в угол, но Юрченко вытащил мяч.
Лука Джорджевич (незабитый пенальти) - Давид Юрченко сейв! #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #АрсеналТосно 1:2 69' pic.twitter.com/Wqf72hVrRZ— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Первая в истории «Тосно» победа в РФПЛ позволила черно-белым взлететь на 12-е место.
Матч
Голы
Берхамов 40 (1:0). Галиулин 48 (1:1). Марков 55 (1:2).
Состав
Арсенал: Габулов, Сунзу, Беляев, Хагуш, Ткачёв, Александров, Чаушич (Максимов, 67), Берхамов, Боурчану, Джорджевич (Сикоев, 72), Шевченко
Тосно: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дугалич, Дудиев (Шахов, 87), Галиулин, Казаев (Мухаметшин, 80), Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Марков, 46)
Незабитые пенальти
Джорджевич (Арсенал), 68
Место и дата
06 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция