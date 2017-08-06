Никита Нестеров: В Америке нужно быть хорошеньким. Мне с этим сложно (видео)

Никита Нестеров

Эксклюзивное интервью «Советскому спорту» дал защитник «Тампы» и «Монреаля» Никита Нестеров, который теперь переехал в ЦСКА.

«ЧТО-ТО ПОДСМОТРЕЛ У КАРЛССОНА»



- Мало кто в мире умеет хорошо играть и в защите, и в атаке. Но у вас такой дар есть – откуда?

- Я еще в детстве подключался, играл в нападении. Мне это нравилось.



- Кто для вас идеал универсального защитника? Дастин Бафлин, Брент Бернс?

- А еще Эрик Карлссон. Я работал с Адамом Оутсом, и он обращал наше внимание именно на Карлссона. То, как надо двигаться, переходить из обороны в атаку. И да, я что-то у Эрика подсмотрел.



- Вы радовались, когда в «Тампе» вас ставили в нападение?

- Еще как! Очень хотел играть – и без разницы, где. Хоть впереди, хоть сзади.



- Почему же тогда в «Лайтнинг» возникли проблемы? Мы в начале января писали в «Советском спорте» о том, что вы готовы уехать в КХЛ.

- Наверное, тренер не видел меня в составе. По статистике у меня вроде все было более-менее. Надо у Джона Купера спросить. Но что-то у меня не получилось.



- Конфликта не было?

- Нет, никакого.



- Можно согласиться со знаменитым интервью Никиты Кучерова, что в «Тампе» есть туристы. Но возрастных защитников будут ставить в состав даже с плохой статистикой, потому что у них большие контракты.

- Может, у них политика такая? Я не знаю. Хотя все ребята были хорошими. Никого обсуждать неохота. Но как есть, так есть.





«РЕЖИМ МЫ НЕ НАРУШАЛИ»

- Что изменилось, когда вас обменяли в «Монреаль»?

- Можно сказать, что у меня крылья выросли за спиной. Меня хорошо встретили в «Канадиенс», там много русских ребят. Игроки постарше подсказывали. Все было здорово, но тут сменили тренера (ушел Мишель Террьен, пришел Клод Жюльен – Прим.ред.). И опять что-то не сложилось.

Террьен мне говорил: «Мы тебя видим». Доверял, давал играть. Я сразу начал набирать очки, забил гол. А после паузы в чемпионате пришел Жюльен. Вот и все.



- Почему из «Монреаля» разом убрали всех русских? Нестеров, Сергачев, Радулов, Емелин, Марков. Остался только Щербак в низшей лиге. В прессе начали писать: «Они собираются вместе, у них своя банда».

- А кто вместе не собирается? Посмотрите на тех же канадцев. И мы ходили компанией. Но режим не нарушали…

Даже не знаю, почему тренеру что-то не понравилось. Может, не хочет с русскими играть. У меня нет ответа.



- Тяжело попадать под пресс канадских журналистов?

- Так ведь я почти не играл. Ко мне никто не подходил.



- Как думаете, у Андрея Маркова все получится в «Ак Барсе»? Великолепный защитник, но возраст, и надо перестраиваться на большие площадки.

- Он настолько опытен, что думаю, перестроится очень быстро. Все у Маркова будет замечательно.



«У МЕНЯ ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ»

- В межсезонье у вас были предложения из «Калгари» и «Бостона», а еще два варианта в КХЛ. Почему не выбрали заокеанский клуб?

- Почему я резко поменял свою карьеру? Так сложилось. Долго думал, но решил вернуться. Может, когда-нибудь расскажу, почему.



- Ваша фраза пару лет назад из интервью: «Не хочу уезжать из НХЛ, чтобы никто не подумал, что я дал слабину».

- Но у меня закончился контракт. Да все нормально, слушайте. Все по плану. Так и запишите – у меня все по плану!



- И в чем этот план?

- Контракт на три года с ЦСКА. Олимпийские игры, Кубок Гагарина, чемпионат мира, еще один Кубок Гагарина и чемпионат мира, а потом снова Кубок Гагарина и чемпионат мира.



- И обратно в НХЛ?

- А там посмотрим.



«КУЧЕРОВ НАБЕРЕТ 100 ОЧКОВ»

- Как нужно вести себя в НХЛ, чтобы на тебя не смотрели косо? Вы не нарушали режим. Но надо быть всегда правильным, чтобы строить карьеру. Даже если играешь здорово, то должен быть nice. Обаятельным и привлекательным.

- Nice? – широко улыбается Нестеров. – Да, с этим сложно справиться, конечно. Везде надо быть хорошеньким. Но в моем понимании хоккей – это нечто другое. Никого не должно волновать, что ты делаешь за пределами стадиона. Это твоя личная жизнь.

Если ты приходишь, играешь, у тебя все получается – я думаю, вот что nice. А не то, что они там говорят.



- Вы общаетесь со своим другом из «Тампы» Никитой Кучеровым? Замечательный форвард.

- Да, иногда общаемся. Что думаю о его прорыве в следующем сезоне – 85 (40+45) очков, титул лучшего российского бомбардира сезона? Скажу вам, что все закономерно. Ему доверяют – Никита растет, работает над собой. Думаю, в следующем году он наберет 100 очков!



- Соточка?

- А почему нет?



«СУРОВОЕ ДЕТСТВО, МНОГО ДРАК»

- Вы из какого района Челябинска?

- ЧТЗ.



- Суровое детство? Много драк?

- Все это было, конечно. Но сейчас все по-другому, более цивилизованно. А в детстве хватало боев. Интересно было, мне нравилось!



- В чужой район нельзя заходить?

- Кому-то нельзя. А кому-то можно.



- Как сейчас вас встречают в Челябинске?

- Надеюсь, что любят. А дома всегда хорошо. Там родные, близкие, знакомые, друзья. Принимают здорово, и все в Челябинске у меня прекрасно.



«Я БЕГАТЬ НЕ ЛЮБЛЮ»

- Что дала Американская хоккейная лига, когда вы выступали за «Сиракузы»?

- АХЛ – это хорошая школа. Интересно там было поиграть, познакомиться с ребятами. И как вообще проходит этот процесс. Мне очень понравилось. И это помогло в карьере. Я добавил физически, перестроился морально под североамериканский хоккей. Тренер в АХЛ меня здорово поддержал. И там тоже все было по плану.



- Не возникало мыслей обосноваться в Тампе, купить там дом?

- А что мне покупать? Контракт не многолетний. Только на один год. Смысла не было.



- Но город хороший, океан рядом?

- Да что мне этот океан? Я там почти не бывал.



- Правда, что дед вашей жены – тренер по бегу?

- Точно. Он меня готовил к Кубку мира. Здорово меня гонял! Помогал войти в тренировочный процесс. Подсказывал элементарные вещи, которых я не знал. Потихоньку набрал форму, а потом уехал заниматься в Калифорнию. Работаю со своим тренером по физподготовке.



- Где больше бегают – в НХЛ или в КХЛ?

- Конечно, в КХЛ. Но от команд зависит, везде по-разному.



- Сколько вы в этой предсезонке пробежали в ЦСКА?

- Как раз тут мы не бегали.



- А в «Тракторе»?

- Перед тем, как уезжал? 10-12 км за раз – стабильно.



- По лесу?

- Нет, по стадиону. Знаете круги по 400 м? Слышали о стадионе Елесиной в Челябинске? Вот там и наворачивали. Жара за 30 градусов, адское пекло. А ты бежишь. Правда, я ни разу до финиша не добегал. Меня снимали.



- Почему?

- Потому что я бегать не могу. Я это не люблю. Тяжело это дается.



- Какое самое тяжелое упражнение у вас было? Слышал о беге с раскрытым парашютом за спиной.

- Я думаю, какие-нибудь баллоны. С ними сложно бегать. А с парашютом-то легко.



- Где ваша знаменитая борода?

- Но мы же в Сочи. Надо, чтобы кожа чуть подышала. А вот зимой увидите мою бороду. Тогда она нужна, чтобы не замерзнуть.



«НА ОЛИМПИАДЕ ВСЕ БУДУТ РАВНЫ»

В конце интервью Никита Нестеров ответил на вопрос об Олимпиаде: правда ли, что без игроков НХЛ шансы сборной России повышаются?



- Да почему же повышаются? – удивился Нестеров. – И в других сборных, в той же Европе, есть много талантливых хоккеистов. Интересный будет турнир. И думаю, в Пхенчхане все окажутся равны.

Способна ли Россия выиграть золото? Наша сборная может сделать это на каждой Олимпиаде. Всегда только такая цель перед нашими хоккеистами и стоит.

