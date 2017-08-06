Боль, новые пенальти и кровь. «Арсенал» обыграл «Челси» в Суперкубке Англии

«Арсенал» обыграл «Челси» в Суперкубке Англии Фото: Gettyimages.ru

«Арсенал» в серии послематчевых пенальти оказался успешнее «Челси» в матче за Суперкубок Англии (3:3, 3:1). О старте английского сезона, который мы так ждали, - в репортаже «Советского спорта».

ПРЕДВКУШЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО СЕЗОНА

Разве может что-то сравниться с трепетом сердца в преддверии нового сезона АПЛ? Суперкубок Англии – единственный и поэтому честнейший способ по-болельщицки подготовить себя к новым эмоциям. И тут не важно, за «Арсенал» ты или за «Челси». Может, вообще за клуб из Манчестера, Ливерпуля или за нечто экзотическое – «Ньюкасл» или «Саутгепмтон».

Ощущения перед стартом очередного сезона английской премьер-лиги непередаваемы. Как проявят себя новички? Что ждать от тренеров? Насколько новая тактика оправдает себя? Когда та или иная команда выйдет на пик? Все это любопытно, оттого трепетно и остросюжетно.

Эти и другие тонкие ниточки прощупывались в матче за Суперкубок Англии. Пока клубные иконы отсутствовали – Алексис и Озил у одних, Азар у других – приходилось то и дело задавать себе вопросы: ну как же тренеры сейчас без них обойдутся? Если честно, не верится, что летний перерыв, сокращенный Кубком конфедераций, прошел столь стремительно и мы со дня на день в очередной раз станем свидетелями 38-туровой бойни за звание чемпиона Британии. Вроде, совсем недавно проитальянский «Челси», ведомый Антонио Конте, стал лучшим, а «Арсенал», естественно Арсена Венгера, впервые за 20 с лишним лет не попал в Лигу чемпионов. Теперь все начинается заново. И одинаковые шансы на успех есть у всех.

КРОВАВЫЙ СПОРТ

Кто-то может и забыл, но футбол все еще бывает жестким, суровым и по-настоящему мужским. Встреча лондонских клубов в Суперкубке не стала исключением. Уже в первом тайме главный арбитр Роберт Мэдли показал футболистам четыре горчичника: три за грубые нарушения и один – Виллиану за симуляцию.

На 30-й минуте встречи появилась первая и, к счастью, последняя кровь. Кейхилл, высоко взмыв за верховым мячом, как следует зарядил локтем Мертезакеру в лицо. Немец рухнул на газон уже в крови. То ли ему рассекли бровь (как оказалось, наложили пятисантиметровый шов), то ли попали в глаз, то ли – сломали нос. После такого игру почти никогда не продолжают. Пер не стал исключением, его сменил Колашинац, дебютировавший за «канониров» в официальных матчах.

Но это не вся грубость за матч. В игровой агонии второго тайма все тот же Кейхилл столкнулся в воздухе с партнером по команде Луизом. Столкнулся головами. Борьба в матче оказалась настолько жесткой, что получали по самый не балуй и свои и чужие.

ВЕНГЕР ПРОТИВ КОНТЕ

Француз и итальянец до этого поединка противостояли друг другу трижды. Арсен обыграл оппонента дважды (3:0 в первом круге прошлого сезона и 2:1 в финале Кубка Англии), Антонио – единожды (3:1, второй круг прошлого сезона).

В очередной раз получилось, что Венгер переиграл Конте в концовке. Фактически, «Челси» владел игровой инициативой почти весь второй тайм и делил ее с соперником в первой половине встречи. Поминутно, «синие» к победе были ближе, но заключительные десять минут команда Конте играла в меньшинстве: на 79-й минуте за жесткий подкат сзади красную карточку перед замаскированным лицом увидел Педро. Удивительно, что при всей россыпи желтых карточек, удалении и ловле Виллиана на симуляции рефери ни разу не вышел на первый план. Мастерство, которому необходимо учиться. В том числе, и нашим арбитрам.

ДЕНЬ ДЕБЮТОВ И НОВЫХ ПЕНАЛЬТИ

Дебютов в официальной игре случилось с лихвой. Это и Ляказетт, перешедший в «Арсенал» из «Лиона», и автор гола Колашинац, вынужденно появившийся на газоне, и Мората, и экс-игрок «Ромы» Рюдигер которого все так ждали и малоизвестный воспитанник «Бетиса» Мусонда-младший. Наверное, нам не хватило появления на поле Бакайоко, но его дебют, будьте уверены, состоится совсем скоро.

Кроме того, в этой игре в Англии впервые опробовали новый способ пробития пенальти. Мало того, что к 11-метровым приступили сразу после основного времени, без экстра-таймов, так еще и в новом формате. Подобно теннисному тай-брейку, команда, бьющая пенальти второй («Арсенал»), пробовала поразить ворота соперника дважды подряд. После уже первая команда («Челси») пробила два пенальти кряду. Говорят, новая формула, пока вообще непривычная глазу, призвана снять давление с команды, бьющей пенальти второй.

Сомнительное утверждение, ведь фактически «Челси» оказался в наиболее сложной ситуации. Зачем-то пробивать пенальти пошел Куртуа. Вышло как у Рамоса несколько лет назад, а после нефартовую серию продолжил Мората. И вот уже «Арсенал» имел не только преимущество в один точный удар, но и готовился пробить два своих удара. Ну а три удачных попадания в послематчевой серии отыгрывать не принято.

Победа по пенальти – закономерный результат. «Арсенал» и «Челси» играли на равных, атаковали примерно одинаково, ошибались в принципе одно и то же количество раз и до последнего в равной степени рассчитывали на победу.

Англия вернулась. Ярко, бойко и ровно так, как мы этого и хотели. Не без крови, не без удалений и не без драмы в концовке. А как иначе?