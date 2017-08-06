День, когда мужчины не сдерживают слезы. Как «Зенит» простился с Кержаковым
«Зенит» показал, как нужно прощаться с легендами клуба.
– Через 15 минут мы начнем прощание с Александром Кержаковым, – напомнил в 18:45 диктор «Зенита» Константин Анисимов. Если и были люди, которые забыли об этом – вряд ли они могут называть себя болельщиками «Зенита».
За пять минут до появления на поле Кержакова-старшего и Кержакова-самого-старшего, папы, к фанатской трибуне с ребенком подошел Михаил Кержаков. Его тоже поприветствовали, но примерно в полголоса: Миша карьеру еще не завершает.
Ровно в 19:00 Кержаков появился на газоне: сделал круг почета, остановился у фанатского сектора, а потом вышел в центр поля, чтобы произнести прощальную речь. Но сначала слово взял Сергей Фурсенко.
– Мы чествуем выдающегося футболиста! Саша, ты - легенда «Зенита»! Мы благодарим семью, а особенно первого тренера - Анатолия Кержакова. Саша будет воспитывать зенитовцев, он остается в «Зените». Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников, – прокричал президент петербургского клуба и отдал микрофон русскому бомбардиру.
– Только благодаря вам и своим партнерам я стал футболистам. Благодаря вашей поддержке: играл я или не играл, я чувствовал вашу поддержку. Я старался отплатить вам той же монетой. Кажется, у меня немного получилось. В футбольной жизни важную роль для меня сыграли несколько человек. Один из них – этой мой отец. Других уже нет с нами: мой первый тренер в СДЮСШОР «Зенит» Владимир Ильич Петров, мой футбольный отец Владимир Александрович Казаченок, мой и наш футбольный дедушка Юрий Андреевич Морозов. Уверен, они смотрят на нас всех и радуются. Я буду ходить на все матчи «Зенита». И если на них не будет такой же поддержки команды – я расстроюсь, – улыбнулся Кержаков и посмотрел на трибуны.
Оттуда на него смотрели тысячи болельщиков. И это был тот день, когда даже мужчины не прятали слез. Как бы пафосно это не звучало, ушла эпоха.
Понимали это и москвичи. Фанаты «Спартака» к началу церемонии все свои места заполнить не успели, хотя несколько звучных нецензурных перекличек с зенитовскими болельщиками они все равно устроили. Но вот на 15 минут, пока стадион прощался с Кержаковым-футболистом, гостевые фанаты затихли. Они не стали мешать – уважают.
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция