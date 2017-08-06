День, когда мужчины не сдерживают слезы. Как «Зенит» простился с Кержаковым

«Зенит» показал, как нужно прощаться с легендами клуба.

– Через 15 минут мы начнем прощание с Александром Кержаковым, – напомнил в 18:45 диктор «Зенита» Константин Анисимов. Если и были люди, которые забыли об этом – вряд ли они могут называть себя болельщиками «Зенита».

За пять минут до появления на поле Кержакова-старшего и Кержакова-самого-старшего, папы, к фанатской трибуне с ребенком подошел Михаил Кержаков. Его тоже поприветствовали, но примерно в полголоса: Миша карьеру еще не завершает.

Ровно в 19:00 Кержаков появился на газоне: сделал круг почета, остановился у фанатского сектора, а потом вышел в центр поля, чтобы произнести прощальную речь. Но сначала слово взял Сергей Фурсенко.

– Мы чествуем выдающегося футболиста! Саша, ты - легенда «Зенита»! Мы благодарим семью, а особенно первого тренера - Анатолия Кержакова. Саша будет воспитывать зенитовцев, он остается в «Зените». Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников, – прокричал президент петербургского клуба и отдал микрофон русскому бомбардиру.

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– Только благодаря вам и своим партнерам я стал футболистам. Благодаря вашей поддержке: играл я или не играл, я чувствовал вашу поддержку. Я старался отплатить вам той же монетой. Кажется, у меня немного получилось. В футбольной жизни важную роль для меня сыграли несколько человек. Один из них – этой мой отец. Других уже нет с нами: мой первый тренер в СДЮСШОР «Зенит» Владимир Ильич Петров, мой футбольный отец Владимир Александрович Казаченок, мой и наш футбольный дедушка Юрий Андреевич Морозов. Уверен, они смотрят на нас всех и радуются. Я буду ходить на все матчи «Зенита». И если на них не будет такой же поддержки команды – я расстроюсь, – улыбнулся Кержаков и посмотрел на трибуны.

Оттуда на него смотрели тысячи болельщиков. И это был тот день, когда даже мужчины не прятали слез. Как бы пафосно это не звучало, ушла эпоха.

Понимали это и москвичи. Фанаты «Спартака» к началу церемонии все свои места заполнить не успели, хотя несколько звучных нецензурных перекличек с зенитовскими болельщиками они все равно устроили. Но вот на 15 минут, пока стадион прощался с Кержаковым-футболистом, гостевые фанаты затихли. Они не стали мешать – уважают.