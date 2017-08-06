Провал Помазуна. Вратарь ЦСКА за десять минут проиграл «Рубину»

ЦСКА потерпел поражение от «Рубина» после двух ошибок вратаря дебютанта Ильи Помазуна.

Помазун вместо Акинфеева

Уже известно, что первый номер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит несколько ближайших матчей команды из-за травмы. Поэтому на игру с «Рубином» место в воротах занял молодой Илья Помазун. 20-летний голкипер проводил свой первый матч на взрослом уровне. До этого он выступал лишь за молодежную команду ЦСКА, да пробовал себя в юношеской Лиге чемпионов. Разумеется, Помазун принимал участие в предсезонных матчах первой команды, но ни одной официальной игры на взрослом уровне так и не провел.

Перед стартовым свистком фанатская трибуна армейцев дружно поддержала молодого дебютанта зарядом «Помазун Илья!» Правда с дебютом Илье как-то совсем не повезло. Он пропустил гол на второй минуте. Вина, конечно, не только неопытного вратаря. ЦСКА в очередной раз пропускает после стандартного положения. После подачи с углового армейцы не успели быстро вынести мяч из штрафной, и первым до него добрался Жонатас.

«Рубин», воодушевившись прекрасным началом матча, продолжил атаковать. И через десять минут вновь вывел на ударную позицию своего бразильского бомбардира. Жонатас легко запустил мяч в ближний от Помазуна угол. Очевидная ошибка неопытного вратаря. Интересно, чего в этой ошибке больше – нервов, или все-таки недостаточно высокого уровня подготовки. И сделают ли на Помазуна ставку в следующей игре? После двух пропущенных голов Илья с опаской смотрел на каждую приближающуюся атаку гостей. Издалека не было видно, трясутся ли коленки у Помазуна, но казалось, что все так и есть. Так что главный вопрос матча – не закрыл ли Жонатас своими голами путь в основу молодому вратарю.

Первый гол Щенникова

ЦСКА продолжает производить ротацию в каждом матче. Сложно представить, как можно менять состав, в котором и так не хватает исполнителей. Но Гончаренко это удается. Ротация, конечно, минимальна. И затрагивает в основном две позиции – нападающего и центрального защитника. Периодически небольшой отдых полагается главной звезде команды Витиньо, а также Васину и братьям Березуцким по очереди. На этот раз в запасе остался лишь Васин. Но его отсутствие никак не сказалось на количестве ошибок в обороне. Впрочем после 0:2 к десятой минуте матча армейцы не запаниковали. Более того, случилось чудо – свой первый гол за ЦСКА забил Георгий Щенников. Защитник вовремя открылся под идеальную передачу Витиньо. После ему оставалось лишь перехитрить Рыжикова, что и было сделано.

Все события с тремя голами уместились в 13 минут первого тайма, после чего соперники немного сбавили обороты. ЦСКА пытался отыграться, а «Рубин» ушел в оборону, казалось, что казанцы устали.

Перестройка «Рубина». Продолжение

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем уверял, что «Рубин» Курбана Бердыева во всей красе мы увидим туру к седьмому, а то десятому. Пока же слабых мест у казанцев хватает. И одно из них по-прежнему оборона. Сочетания Бауэр-Гранат-Кудряшов уже четвертое за четыре стартовых матча сезона. В какой-то степени такой ротации поспособствовали и травмы. Но пока ни одно из этих сочетаний не сыграло без пропущенных мячей. Хотя нужно учитывать и уровень соперников перестраиваемого «Рубина». Позади игры с «Краснодаром» и «Зенитом», на очереди еще и «Локомотив». Не исключено, что в следующем матче мы увидим еще одно сочетание трех центральных защитников - «Рубин» взял в аренду экс-краснодарца Рагнара Сигурдссона. Перед игрой с ЦСКА Бердыев не исключал появления футболиста в стартовом составе. В итоге защитника не было даже в заявке, хотя он и прибыл с командой на матч.

Но ничего, справились и без исландца. С большим трудом и мучениями. С красивыми контратаками, и незабитыми верными моментами у Азмуна и Карадениза во втором тайме. И при помощи иногда почти незаметных, а иногда не очень красивых затяжек времени, на которые злобно реагировали болельщики ЦСКА.

«Рубин» одерживает вторую победу подряд, а ЦСКА терпит второе поражение в четырех матчах.