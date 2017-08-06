«Что за канадцы такие?!» Россия решила наиграть себе соперника под Олимпиаду

ХК «Сочи» (Сочи) - Сборная Канады. Фото: КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о сборной Канады, которая приехала в Сочи. Какие-то игроки из этого состава поедут в Пхенчхан.

ДЕДУШКА КИНГ

Можно ведь и сказать, что Россия сама решила наиграть себе соперника. Канадцы собрали состав с бору по сосенке. И теперь обкатывают его на турнирах в Сочи, в Санкт-Петербурге, приедут в декабре на Кубок Первого канала…

С другой стороны конкурента лучше знать в лицо. Канадцы опасны в любом состоянии. А несколько спаринг-матчей с ними перед Олимпиадой не помешают.

Главным тренером «Кленовых листьев» поставлен Уилли Дежарден, который возглавлял «Ванкувер» (2014-2017), а в апреле был отправлен в отставку. При нем не заиграл Николай Голдобин, а Никита Трямкин решил вернуться в КХЛ.

Дежарден родился в городке Климакс, что в провинции Саскачеван. Сейчас ему 60 лет. И знаете, есть энергичные канадцы вроде Майка Кинэна или Дэйва Кинга. Такие 70-летние боевые старички. Ну а Уилли в общении кажется пенсионером – немного вялый, слегка апатичный. Интересно, как он вдохновляет свою сборную на подвиги?

Его помощник – мистер Кинг. Вот кто легенда из легенд! Дэйв тренировал «Магнитку» (2005-2006), ставил на ноги молодого Женьку Малкина, писал книгу «Король России», но это лишь вершина айсберга.

Трижды Кинг руководил олимпийской сборной Канады (1984, 1988, 1992 – два четвертых места и серебро), рулил сборной Японии в Нагано-1998. Он прекрасно знает, как строить сборную без игроков НХЛ. Чемпион мира среди молодежных команд (1982), серебряный (1989, 1991) и бронзовый (1982, 1983) призер взрослых чемпионатов мира. О международном хоккее этот аккуратный седой дедушка знает абсолютно все. И на тренировке сборной Канады он так ловко бегал по льду и стучал клюшкой, что я диву давался. А ведь Кинг – почти ровесник нашего хоккея, в декабре ему стукнет 70.

«Мы привезли 23 игроков на турнир в Сочи, других 22 хоккеистов обкатаем на августовском турнире в Санкт-Петербурге. Из этого состава мы отберем 15-16 человек, которые поедут на Олимпиаду. Так что сейчас вы видите становление нашей команды», - пообещал Дэйв.

ШОН БУРК В ОДНИХ ШТАНАХ

У меня с Дэйвом Кингом получился спор. Я ему говорю: «Почему вы думаете, что у сборной России будет преимущество на Олимпиаде, куда не едут игроки НХЛ? Ведь лучшие русские тоже не поедут – ни Кучеров, ни Панарин, ни Малкин…»

- Ну как же, - отвечает Кинг. – Ведь у вас есть Ковальчук, Дацюк…

- Но они возрастные.

- Да, зато очень умные. И у вас есть сильная лига КХЛ, в которой много отличных хоккеистов.

…Ага, особенно сами канадцы отличные – Козун или Тальбо. Посмотрите хотя бы на состав «Локомотива». И по такой логике «Кленовым листьям» стоит взять в сборную Джерома Игинлу и Шейна Доана, которые пока не имеют контракта на новый сезон. И можно позвать Майка Фишера, недавно завершившего карьеру. Вот у кого много и опыта, и ума.

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк сказал, что переговоры с глубокими ветеранами еще не вел. И вообще старался уходить от ответов, отвечая обтекаемыми фразами. Зато рассказал, что у него по дороге в Сочи потерялся багаж, и вот уже три дня он ходит в одних штанах.

Бурк тоже утверждал, что сборная России – теперь фаворит Олимпиады. Но я бы не верил льстивым словам, потому что помню, как генменеджер сборной Канады Стив Айзерман за месяц до Олимпиады в Ванкувере говорил мне то же самое: мол, Россия – фаворит номер один. Ведь у нас есть феноменальный Александр Овечкин и гениальный Евгений Малкин. Хоккеисты такого уровня в Канаде отсутствуют.

Но вы помните, чем все кончилось в Ванкувере. От тех 3:7 в четвертьфинале с канадцами многие в России и сейчас просыпаются в холодном поту.

РОССИЯ – КАНАДА В СОЧИ

Если посмотреть на нынешний образец, то это примерно двадцатый состав сборной Канады. Или двадцать пятый. Первый матч «Кленовые листья» провели против ХК «Сочи» - этот клуб накануне вечером был разгромлен олимпийской сборной России со счетом 1:5. И теперь, в дневном поединке, сочинцы не могли похвастаться свежестью.

Но игра с Канадой получилась очень упорной. В первом периоде дисциплинарный штраф за грубость (2+10) схватил Роб Клинкхаммер. Во втором периоде Брэндон Козун не реализовал штрафной бросок, когда его зацепили клюшкой. А в овертайме Джесси Блэкер принес Канаде победу.

Но даже после этого гости хитрили. Дежарден сказал, что его команде повезло, потому что в третьем периоде «Сочи» завладел инициативой. И вообще это очень сильный клуб. В целом канадцы довольны, а на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге сыграет только Кевин Пулен.

…Ну еще бы ему не сыграть. Он же против «Сочи» все время в запасе сидел.

А в понедельник в 18:00 мы увидим блокбастер: Россия – Канада. Конечно, составы немного не те. Зато какая афиша!

СОСТАВ СБОРНОЙ КАНАДЫ

Вратари: Питерс, Пулин.

Первое звено: Геноуэй – Макнилл, Клинкхаммер – Брюле – Козун.

Второе звено: Сигалет – Нору, Пэйлле – О’Делл – Холлоуэй.

Третье звено: Столлери – Кинрэйд, Рэймонд – Эббетт – Кларк.

Четвертое звено: Блэкер, Вольски – Максвелл – Азеведо.