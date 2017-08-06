Игроки спасались бегством! Апокалипсис перед матчем «Зенит» – «Спартак» (видео)
В начале предматчевой разминки в Петербурге пошел жутчайший ливень с градом.
На поле успели выйти все игроки «Зенита» и вратари «Спартака».
Дождь к тому моменту уже шел. Александр Кержаков уже после прощания с болельщиками вышел пообщаться с бывшими партнерами: он постоял в центре поля с Артемом Дзюбой, немного промок и спрятался под зонт по пути к студии «Матч ТВ».
Но потом начался настоящий ужас. Дождь усилился, картина стала апокалиптичной: разглядеть трибуну напротив стало невозможно из-за стены ливня.
Через минуту к ливню добавился град. Стало страшно за всех, кого не закрывает крыша.
Часть фанатов «Зенита» быстро разделась и приняла этот душ. Большинство людей на трибунах накрылись клеенками, которые положили на каждое место для перфоманса.
Когда град усилился еще, с поля побежали футболисты. Вратари «Спартака» закрывали головы руками и бежали в сторону скаймеки под крышу как можно быстрее.
Последним, самым стойким оставался Андрей Лунев, но и он в итоге побрел за бровку.
Крыша стадиона гремела от ударов града ужасно, на трибунах многим наверняка становилось страшно. С крыши в некоторых местах быстро начало капать.
Буря устаканилась через три-четыре минуты, но на поле остались куски града и немало воды. Во время разминки после ударов на траве были видны лужи и шлейфы из брызг.
А ведь можно было просто не открывать крышу...
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев, Шатов, Ерохин, Паредес, Кокорин, Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов, Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция