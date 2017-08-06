Игроки спасались бегством! Апокалипсис перед матчем «Зенит» – «Спартак» (видео)

В начале предматчевой разминки в Петербурге пошел жутчайший ливень с градом.

На поле успели выйти все игроки «Зенита» и вратари «Спартака».

Дождь к тому моменту уже шел. Александр Кержаков уже после прощания с болельщиками вышел пообщаться с бывшими партнерами: он постоял в центре поля с Артемом Дзюбой, немного промок и спрятался под зонт по пути к студии «Матч ТВ».

Но потом начался настоящий ужас. Дождь усилился, картина стала апокалиптичной: разглядеть трибуну напротив стало невозможно из-за стены ливня.

Через минуту к ливню добавился град. Стало страшно за всех, кого не закрывает крыша.

Часть фанатов «Зенита» быстро разделась и приняла этот душ. Большинство людей на трибунах накрылись клеенками, которые положили на каждое место для перфоманса.

Когда град усилился еще, с поля побежали футболисты. Вратари «Спартака» закрывали головы руками и бежали в сторону скаймеки под крышу как можно быстрее.

Последним, самым стойким оставался Андрей Лунев, но и он в итоге побрел за бровку.

Крыша стадиона гремела от ударов града ужасно, на трибунах многим наверняка становилось страшно. С крыши в некоторых местах быстро начало капать.

Буря устаканилась через три-четыре минуты, но на поле остались куски града и немало воды. Во время разминки после ударов на траве были видны лужи и шлейфы из брызг.

А ведь можно было просто не открывать крышу...