Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал Тула1 : 2Тосно
Футбол  ЦСКА1 : 2Рубин
Футбол  Зенит4 : 0Спартак
Футбол  Арсенал1 : 1 (4:1)Челси
Футбол  Болтон2 : 3Лидс Юнайтед
Футбол  Краснодар0 : 1Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игроки спасались бегством! Апокалипсис перед матчем «Зенит» – «Спартак» (видео)

Андрей Васильев, Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Игроки спасались бегством! Апокалипсис перед матчем «Зенит» – «Спартак» (видео)
Фото: ФК «Спартак»

В начале предматчевой разминки в Петербурге пошел жутчайший ливень с градом.

На поле успели выйти все игроки «Зенита» и вратари «Спартака». 

Дождь к тому моменту уже шел. Александр Кержаков уже после прощания с болельщиками вышел пообщаться с бывшими партнерами: он постоял в центре поля с Артемом Дзюбой, немного промок и спрятался под зонт по пути к студии «Матч ТВ».

Но потом начался настоящий ужас. Дождь усилился, картина стала апокалиптичной: разглядеть трибуну напротив стало невозможно из-за стены ливня.

Через минуту к ливню добавился град. Стало страшно за всех, кого не закрывает крыша.

Часть фанатов «Зенита» быстро разделась и приняла этот душ. Большинство людей на трибунах накрылись клеенками, которые положили на каждое место для перфоманса.

Когда град усилился еще, с поля побежали футболисты. Вратари «Спартака» закрывали головы руками и бежали в сторону скаймеки под крышу как можно быстрее.

Последним, самым стойким оставался Андрей Лунев, но и он в итоге побрел за бровку.

Крыша стадиона гремела от ударов града ужасно, на трибунах многим наверняка становилось страшно. С крыши в некоторых местах быстро начало капать.

Буря устаканилась через три-четыре минуты, но на поле остались куски града и немало воды. Во время разминки после ударов на траве были видны лужи и шлейфы из брызг.

А ведь можно было просто не открывать крышу...

Матч

Зенит - Спартак - 4:0 (2:0)

2-й тайм

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев, Шатов, Ерохин, Паредес, Кокорин, Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов, Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Гремио»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Гремио»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» – «Спартак». Луис Адриано потушил файер в штрафной «Зенита» (видео)Нападающий «Спартака» Луис Адриано потушил файер в штрафной «Зенита».«Зенит» – «Спартак». Фанаты хозяев устроили перфоманс (фото)Фанаты «Зенита» вывесили баннер во время первого тайма матча против «Спартака».«Зенит» – «Спартак». На матче присутствует 53 099 зрителей«Зенит» сообщил о количестве зрителей, которые пришли на матч против «Спартака».«Почему спартачей к сектору, а мы через лес?» Как болельщики шли на главный матч«Почему спартачей к сектору, а мы через лес?» Как болельщики шли на главный матч«Советский спорт» – о взаимодействии фанатов «Зенита» и «Спартака» перед центральным матчем тура.
Футбол
Виктор Гончаренко: Акинфеев, возможно, уже сыграет со «Спартаком»
Футбол
Курбан Бердыев: Эта победа над ЦСКА важна для нашего становления
Футбол
Футболистки сборной Голландии обыграли Данию в финале домашнего ЧЕ
Футбол
«Янг Бойз» разгромил «Лозанну» в 3-м туре чемпионата Швейцарии
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика