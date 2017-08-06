Валерий Рейнгольд: Пусть администратор ЦСКА стоит в воротах
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 4-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА проиграл «Рубину» (1:2).
– Мне жалко ЦСКА. Счет должен был быть не 2:1, а больше. Бердыев напихает своим по полной. Две штанги, два выхода один на один. Пять-шесть голов можно было забить.
Пока мои прогнозы сбываются. Команда ЦСКА на распутье. В защите играют футболисты пенсионного возраста. На троих им 120 лет. Кто бегать будет? Поэтому и были такие провалы. Более опытная команда не простила бы. Впереди у армейцев сегодня кроме сумбура ничего не было. Не хватает сил. Что-то нужно делать с составом. Дальше будет сложнее. Общий знаменатель такой – четыре игры и два поражения.
– Вопрос на тему «если
бы». Если бы сегодня играл Акинфеев, ЦСКА бы победил?
– Не хочу критиковать Помазуна. Доля вратаря такова: выручаешь или портачишь. Сегодня он напортачил. Молодой парень, 20 лет, не ставьте. Пусть администратор стоит в воротах. Зачем сейчас рассуждать? Помазун вышел дерганным, опыта нет, характера тоже. Но вся карьера у него впереди.
Если «Рубин» забил два, ЦСКА должен был ответить тремя. Вот и все.
– «Рубин» уже
начинает напоминать бердыевкую команду или далеко до этого?
– Далековато. Просто ЦСКА выглядел неважно. Поэтому «Рубин» хорошо смотрелся по моментам. Большой им минус за то, что их не реализовали. Завоевали три очка на выезде. Это хорошо, но так транжирить моменты – безобразие. В следующий раз такое не пройдет.
– Можете оценить
уровень нападающего «Рубина» Жонатаса?
– Что-то среднее по уровню между Бухаровым и Рондоном. Он немного медленный, но у него есть хорошее чутье, и он грамотно заполняет зоны. Умеет держать мяч. Мне он сегодня понравился. От него исходила опасность и он хорошо отдавал мячи, когда должны были забивать Азмун и Карадениз. Жонатас еще поможет «Рубину».
– Что у ЦСКА не
получается в нападении? Это слабость нападающих или нет поставленной игры?
– А где вы увидели нападающих у ЦСКА? Чалов сегодня игру простоял. Отыграл безобразно. Головкин далеко отходил на свою половину, много брал на себя, но сил не хватало дотащить мяч, чтобы ударить по воротам. У ЦСКА ничего нет. Это армейцы обыграли СКА и «Анжи», а сейчас начнутся серьезные игры. Нужно прибавлять, а чем прибавлять, когда ресурса нет?
Матч
Голы
Жонатас 2 (0:1). Жонатас 10 (0:2). Щенников 13 (1:2).
Состав
ЦСКА: Помазун, Березуцкий В., Игнашевич (Натхо, 66), Фернандес, Щенников, Березуцкий А., Дзагоев, Вернблум, Головин, Чалов (Оланаре, 53), Витиньо
Рубин: Рыжиков, Кудряшов, Бауэр, Гранат, Набиуллин, Мвила (Сонг, 81), Оздоев, Камболов, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Жонатас, Азмун (Карадениз, 70)
Предупреждения:
Вернблум, 26; Витиньо, 31 - Гранат, 23; Мвила, 56; Рыжиков, 90
Место и дата
06 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция