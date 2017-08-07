Праздник начинается сегодня

Болельщик из Самары получил первый билет на чемпионат мира по футболу-2018.

За 315 дней до начала чемпионата мира по футболу состоялось вручение первого сертификата, дающего право получить билет на матч открытия, который состоится 14 июня 2018 года в Москве на стадионе «Лужники». Первым клиентом, обменявшим бонусные баллы, накопленные по карте Visa чемпионата мира-2018, стал клиент из Самары – Роман Стесин.

«Альфа-Банк» как официальный банк чемпионата получил эксклюзивное право предлагать банковские услуги миллионам футбольных болельщиков со всего мира. В апреле банк и Visa выпустили для российских болельщиков уникальную карту к чемпионату мира-2018 – именно ее Роман Стесин оформил одним из первых. К карте с эксклюзивным дизайном Кубка мира привязана бонусная программа, в рамках которой обладатели карты могут получать билеты на матчи чемпионата мира, а также сувениры и спортивную атрибутику за совершение простых банковских операций. Самарский клиент банка накопил необходимые для обмена на билет баллы менее чем за три месяца.

Кстати, официальная продажа билетов на матчи чемпионата мира стартует только осенью. А вот клиенты «Альфа-Банка» уже могут гарантированно получить билеты на одно из самых ожидаемых событий 2018 года.

«Мы гордимся, что именно самарский клиент стал первым победителем бонусной программы, которая позволяет всем держателям эксклюзивных карт Visa чемпионата мира-2018 гарантированно получать билеты на матчи предстоящего турнира, – рассказала директор по розничному бизнесу «Альфа-Банка» в Самаре Ирина Андрейченко, вручая Роману Стесину сертификат. – Первому счастливчику мы подготовили подарок – еще один сертификат на этот же матч. За Романом остается выбор спутника на праздник футбола. Конечно же, мы желаем нашему клиенту не останавливаться на достигнутом, ведь по графику чемпионата только в Самаре состоится шесть игр. А всего в 11 городах страны пройдет 64 матча, и по условиям программы победителю предоставлено право выбора любой игры в любом городе».

«Сегодня для меня уже начался мой футбольный праздник! – рассказал Роман Стесин. – Узнал о карте на сайте «Альфы», сразу там же и оформил. На игру поедем вместе с женой, которая, как и я, любит футбол. Кстати, именно ей и вручу сегодня плюшевого волчонка Забиваку – этот талисман мне также подарил банк».