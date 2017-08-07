Как бегать в отпуске

Уезжаете в отпуск и не знаете, что делать со своим беговым планом? «Советский спорт» расскажет, где, сколько и как часто бегать во время 2-3 недельного пребывания на курорте, как остаться в беговой форме во время отпуска и не набрать лишний вес.

Бег, плавание, походы

«Для ответственных выпускников, которые намерены и в отпуске не бросать бег, есть хорошие новости. Во время 2-4-недельного отпуска достаточно выполнять всего около 50% своей обычной тренировочной нормы, чтобы сохранить спортивный тонус», - говорит Ксения Астраханцева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, марафонец и тренер.

При этом, для сохранения спортивной формы в отпуске не обязательно именно бегать, добавляет эксперт «Советского спорта». Если вам психологически тяжело выходить на беговую дорожку во время каникул, если вы чувствуете усталость от бега – вводите в свой «рацион» альтернативные активности.

«Подойдет все: пешие походы по горам, плавание, езда на велосипеде или простые упражнения с собственным весом. Пусть отпуск будет вашей возможностью восстановиться и отдохнуть от рутинных беговых тренировок, - говорит Ксения Астраханцева. – Если вы будете достаточно активны максимальная возможная потеря спортивной формы составит лишь 5-10%».

Понемногу, но постоянно

А вот и фоточки 🏃‍♀️🏃🏼... было запоминающе 🙈😄 #озеробельское #бронницкоекольцо #zasport #бугущийчеловек #бег #бегузамедальки Публикация от Катрин Лебедева (@strekozakl) Авг 6 2017 в 7:16 PDT

Если вы все же решили бегать в отпуске, введите себе за правило бегать постоянно. «Лучше совершать небольшую пробежку каждый второй день, нежели пропустить пять дней кряду, а затем нагрузить себя двухчасовым забегом, - говорит эксперт «Советского спорта».

Постоянная активность – 20-30 или даже 15 минут бега в день или через день – позволит держать мышцы в тонусе и будет хороша для поддержания выносливости. Редкие, но объемные тренировки принесут скорее вред. Организм, отвыкший от нагрузок, получит большой стресс и может ответить на него травмами, снижением иммунитета и недомоганиями.

Читать еще на сайте «Советского спорта»: Какой спортинвентарь взять с собой в отпуск

Бегайте по-разному

«Каждую пробежку лучше совершать по новому маршруту», - говорит Ксения Астраханцева. Также постарайтесь варьировать раз от раза темп и степень нагрузок.

Не бойтесь удивлять себя и свое тело и делать то, чего обычно не делали в своих рутинных городских тренировках. Бегайте в горы, бегайте по прибрежной полосе, бегайте по новому городу, где вы проводите отпуск. Чередуйте бег с плаванием. Заведите себе ритуал: после пробежки балуйте себя в любимом кафе.

«Меняйте не только маршруты пробежек, но и время суток, виды грунта, углы наклона поверхности, - добавляет эксперт. - Разнообразие – лучшее средство преодолеть лень, если вы тренируетесь в отпуске».

Приобретите новую форму

«Новые кроссовки для бега, взятые с собой в отпуск - хороший стимул не бросать тренировки», - говорит Ксения Астраханцева. Приобретите специальный «отпускной» комплект беговой униформы или новые технологичные приспособления для бега.

Обзаведитесь новыми наушниками, составьте список музыкальных альбомов, которые вы хотели, но не успевали послушать в рабочие будни. Все вместе это сделает отпускные пробежки радостными – такими, какие они и должны быть.

Читать еще на сайте «Советского спорта»: Как приземляться при беге – на носок или на пятку?



Найдите партнера

Всегда легче преодолевать отпускную лень, если рядом есть человек-мотиватор. «Когда член вашей семьи не прекращает тренировок и в отпуске, вы тоже не бросите их!», - говорит эксперт «Советского спорта».

После алкоголя – день отдыха

«Это одно из важнейших правил бегуна-отпускника: после серьёзных алкогольных возлияний мужчинам бег противопоказан сутки, женщинам – минимум двое суток, поскольку у них алкоголь из крови выводится дольше», - говорит Ксения Астраханцева. - В противном случае вред, который беговые нагрузки причинят сердцу, будет значительно превосходить пользу таких спортивных занятий в целом».

Главная рекомендация по питанию и питью для бегунов-любителей в отпуске – умеренность: «Это не значит, что нужно от чего-то отказываться. Но обжорства и сильного злоупотребления спиртным необходимо избегать, если вы хотите сохранить беговую форму».