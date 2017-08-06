«Неправильно винить в поражении ЦСКА только Помазуна». Ловчев – о ЦСКА – «Рубин»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче 4-го тура РФПЛ ЦСКА – «Рубин» (1:2).

Главное впечатление: Бердыев довольно быстро выстроил игру «Рубина». В обороне очень строго действовали, грамотно подстраховывали друг друга. Отрезками эта команда напомнила мне «Ростов». Причем, симпатичная организация игры была не только в обороне. Когда оставались силы, казанцы активно прессинговали ЦСКА на чужой половине поля.

И все очень компактно, структурно, каждый на своем месте. Из-за этого, когда мяч получал, например, Витинью, вокруг сразу возникало несколько защитников, и бразильца накрывали. И это только кажется, что «Рубин» играет упрощенно, опуская большими силами за линию мяча. На самом деле, это искусство так обороняться, и очень остро контратаковать.

Понятно, что такой результат во многом обусловлен заменой Акинфеева на Помазуна. Вот, кстати, что интересно - многие задавались вопросом после Кубка конфедераций: тот или не тот Акинфеев? Но мы видим, что те, кто проходят на смену, сильно ему уступают. Он стольких вратарей посадил за собой, которые лишь изредка выходили играть. В итоге Акинфеев получил травму, а равноценной замены ему нет. Сменщик оказался абсолютно не готовым к первому матчу за основной состав. 0:2 после десяти минут игры сильно ударило по ЦСКА. Оба гола на совести вратаря – без вопросов. Но сваливать все на Помазуна – неправильно. Потому что тот же Азмун не забивал такие моменты - и просто прощал ЦСКА!

Ситуация с Акинфеевым заставляет задуматься: а что будет если ЦСКА лишится кого-то из Березуцких? Или из полузащиты – например, Дзагоева, Головина. Будет очень сложно. Замены Акинфееву – нет, ключевым игрокам, по сути, - тоже. Это говорит о том, что «скамейка» у ЦСКА не очень хорошая.

В концовке, когда армейцы стали наваливаться на ворота «Рубина», казанцы не просто отбивались. А старались контратаковать, несколько раз выходили трое против двоих. Это снова об организации. Видимо, Бердыев окончательно разобрался с составом – кого и как он планирует использовать.

Что ждет дальше ЦСКА? Ничего страшного не случилось – все будут терять очки. Через неделю у армейцев серьезнейший матч – против «Спартака». Он будет определяющим относительно перспектив на осень. Думаю, качество футбола ЦСКА позволяет им на равных играть со «Спартаком». А Помазун должен к этому времени собраться. Уверен, ЦСКА, как и «Рубин» будут бороться за еврокубки.

И последнее: удивило количество болельщиков на матче – очень мало народу. Видимо, армейские фанаты привыкли, что их команда всегда должна быть чемпионом. Но поддерживать надо и в непростые моменты для команды.