«Неправильно винить в поражении ЦСКА только Помазуна». Ловчев – о ЦСКА – «Рубин»
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче 4-го тура РФПЛ ЦСКА – «Рубин» (1:2).
Главное впечатление: Бердыев довольно быстро выстроил игру «Рубина». В обороне очень строго действовали, грамотно подстраховывали друг друга. Отрезками эта команда напомнила мне «Ростов». Причем, симпатичная организация игры была не только в обороне. Когда оставались силы, казанцы активно прессинговали ЦСКА на чужой половине поля.
И все очень компактно, структурно, каждый на своем месте. Из-за этого, когда мяч получал, например, Витинью, вокруг сразу возникало несколько защитников, и бразильца накрывали. И это только кажется, что «Рубин» играет упрощенно, опуская большими силами за линию мяча. На самом деле, это искусство так обороняться, и очень остро контратаковать.
Понятно, что такой результат во многом обусловлен заменой Акинфеева на Помазуна. Вот, кстати, что интересно - многие задавались вопросом после Кубка конфедераций: тот или не тот Акинфеев? Но мы видим, что те, кто проходят на смену, сильно ему уступают. Он стольких вратарей посадил за собой, которые лишь изредка выходили играть. В итоге Акинфеев получил травму, а равноценной замены ему нет. Сменщик оказался абсолютно не готовым к первому матчу за основной состав. 0:2 после десяти минут игры сильно ударило по ЦСКА. Оба гола на совести вратаря – без вопросов. Но сваливать все на Помазуна – неправильно. Потому что тот же Азмун не забивал такие моменты - и просто прощал ЦСКА!
Ситуация с Акинфеевым заставляет задуматься: а что будет если ЦСКА лишится кого-то из Березуцких? Или из полузащиты – например, Дзагоева, Головина. Будет очень сложно. Замены Акинфееву – нет, ключевым игрокам, по сути, - тоже. Это говорит о том, что «скамейка» у ЦСКА не очень хорошая.
В концовке, когда армейцы стали наваливаться на ворота «Рубина», казанцы не просто отбивались. А старались контратаковать, несколько раз выходили трое против двоих. Это снова об организации. Видимо, Бердыев окончательно разобрался с составом – кого и как он планирует использовать.
Что ждет дальше ЦСКА? Ничего страшного не случилось – все будут терять очки. Через неделю у армейцев серьезнейший матч – против «Спартака». Он будет определяющим относительно перспектив на осень. Думаю, качество футбола ЦСКА позволяет им на равных играть со «Спартаком». А Помазун должен к этому времени собраться. Уверен, ЦСКА, как и «Рубин» будут бороться за еврокубки.
И последнее: удивило количество болельщиков на матче – очень мало народу. Видимо, армейские фанаты привыкли, что их команда всегда должна быть чемпионом. Но поддерживать надо и в непростые моменты для команды.
Матч
Голы
Жонатас 2 (0:1). Жонатас 10 (0:2). Щенников 13 (1:2).
Состав
ЦСКА: Помазун, Березуцкий В., Игнашевич (Натхо, 66), Фернандес, Щенников, Березуцкий А., Дзагоев, Вернблум, Головин, Чалов (Оланаре, 53), Витиньо
Рубин: Рыжиков, Кудряшов, Бауэр, Гранат, Набиуллин, Мвила (Сонг, 81), Оздоев, Камболов, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Жонатас, Азмун (Карадениз, 70)
Предупреждения:
Вернблум, 26; Витиньо, 31 - Гранат, 23; Мвила, 56; Рыжиков, 90
Место и дата
06 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция