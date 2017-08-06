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«Почему спартачей к сектору, а мы через лес?» Как болельщики шли на главный матч

Максим Шитиков, Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Почему спартачей к сектору, а мы через лес?» Как болельщики шли на главный матч
Фото: «Фратрия»

«Советский спорт» – о взаимодействии фанатов «Зенита» и «Спартака» перед центральным матчем тура.

Красно-белый мост 

Путь болельщиков «Спартака» к стадиону лежал через Яхтенный мост. По крайней мере, так говорилось в клубном гиде. Однако таким путем воспользовалось меньшинство фанатов. Некоторые поклонники красно-белых добрались до арены на четырех автобусах. Такой же тип транспорта возит на стадион и болельщиков «Зенита». Только хозяев доставляют до автобусного парка, от которого еще надо пройти 10-15 минут, а гостей из Москвы привезли прямо к их входу на арену. Чтобы не сталкивать спартаковцев с зенитовскими болельщиками, автобусы проехали под Яхтенным мостом и остановились уже на специально огороженной территории. Любопытно, что при желании туда мог проникнуть кто угодно, ведь билетов на входе не спрашивали.

– Ну что за *** {фигня}, спартачей прямо к сектору, а нам через лес ходить, – громко сокрушался болельщик «Зенита» преклонного возраста.


Обмен любезностями

Остальные фанаты добирались пешком. Одни – через тот же Яхтенный мост, на сходе с которого и находится вход на гостевые сектора, а другие шли через парк. С этой стороны и было неспокойно: сообщалось о стычке фанатов, но к счастью, обошлось без серьезных последствий. У моста за три часа до стартового свистка никто никого не провоцировал. Маленькие группы спартаковских болельщиков привлекали внимание красной одеждой, но не более.

– Ну, сейчас сравним с нашим «Открытием», – предвкушал один из болельщиков «Спартака», который заходил на центральный сектор.

– А вы какой раз на выезде в Петербурге? – захотелось пообщаться с очень громким дедушкой в красно-белом шарфе.
– Третий. И второй раз на этом стадионе.

– Это как?!
– Я был тут на стадионе, когда мы проиграли, но «Зенит» вылетел в первую лигу потом. И в прошлом году на «Петровском был». 

– Почему опять начали ездить на игры в другие города?
– Вышел на пенсию. Стало нечего делать, – засмеялся дедуля, открыл пиво и пошел в сторону стадиона.  

«Зенит» уже обыгрывал «Спартак» на Крестовском. Но после вылетел в первую лигу

Чем ближе было начало матча, тем больше фанаты обменивались друг с другом любезностями. Начало положили спартаковцы, которые ехали к стадиону на автобусах. От зенитовских болельщиков, которые шли с Яхтенного моста, транспорт отделяла большая решетка, и кто знает, чтобы произошло, если бы ее не было.

Дальше число провокаций увеличилось, но это был больше обмен оскорблениями: в драку никто не стал лезть. За полтора часа до старта игры к гостевому входу стянули побольше сотрудников ОМОН. Они создали собой живое ограждение. В их присутствии спартаковцы даже осмелели и стали разогреваться перед матчем. Некоторые из проходящего «синего» потока людей отвечали взаимностью и вспоминали Александра Панова. Некогда любимец зенитовских болельщиков теперь ходит по Петербургу в красно-белой атрибутике. 

Болельщики «Зенита» максимально быстро пытались пройти путь от входа на стадион до своего места на трибуне, ведь за час до начала матча с ними собирался проститься Александр Кержаков. 

Матч

Зенит - Спартак - 4:0 (2:0)

2-й тайм

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев, Шатов, Ерохин, Паредес, Кокорин, Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов, Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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