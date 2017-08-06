«Почему спартачей к сектору, а мы через лес?» Как болельщики шли на главный матч

«Советский спорт» – о взаимодействии фанатов «Зенита» и «Спартака» перед центральным матчем тура.

Красно-белый мост

Путь болельщиков «Спартака» к стадиону лежал через Яхтенный мост. По крайней мере, так говорилось в клубном гиде. Однако таким путем воспользовалось меньшинство фанатов. Некоторые поклонники красно-белых добрались до арены на четырех автобусах. Такой же тип транспорта возит на стадион и болельщиков «Зенита». Только хозяев доставляют до автобусного парка, от которого еще надо пройти 10-15 минут, а гостей из Москвы привезли прямо к их входу на арену. Чтобы не сталкивать спартаковцев с зенитовскими болельщиками, автобусы проехали под Яхтенным мостом и остановились уже на специально огороженной территории. Любопытно, что при желании туда мог проникнуть кто угодно, ведь билетов на входе не спрашивали.

– Ну что за *** {фигня}, спартачей прямо к сектору, а нам через лес ходить, – громко сокрушался болельщик «Зенита» преклонного возраста.

Болельщики Спартака собираются у гостевого входа. Некоторые уже зашли на стадион. Главное - пока без происшествий #ЗенитСпартак pic.twitter.com/pT44FBqMQJ — Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 6 августа 2017 г.

Обмен любезностями

Остальные фанаты добирались пешком. Одни – через тот же Яхтенный мост, на сходе с которого и находится вход на гостевые сектора, а другие шли через парк. С этой стороны и было неспокойно: сообщалось о стычке фанатов, но к счастью, обошлось без серьезных последствий. У моста за три часа до стартового свистка никто никого не провоцировал. Маленькие группы спартаковских болельщиков привлекали внимание красной одеждой, но не более.

– Ну, сейчас сравним с нашим «Открытием», – предвкушал один из болельщиков «Спартака», который заходил на центральный сектор.

– А вы какой раз на выезде в Петербурге? – захотелось пообщаться с очень громким дедушкой в красно-белом шарфе.

– Третий. И второй раз на этом стадионе.

– Это как?!

– Я был тут на стадионе, когда мы проиграли, но «Зенит» вылетел в первую лигу потом. И в прошлом году на «Петровском был».

– Почему опять начали ездить на игры в другие города?

– Вышел на пенсию. Стало нечего делать, – засмеялся дедуля, открыл пиво и пошел в сторону стадиона.

«Зенит» уже обыгрывал «Спартак» на Крестовском. Но после вылетел в первую лигу



Чем ближе было начало матча, тем больше фанаты обменивались друг с другом любезностями. Начало положили спартаковцы, которые ехали к стадиону на автобусах. От зенитовских болельщиков, которые шли с Яхтенного моста, транспорт отделяла большая решетка, и кто знает, чтобы произошло, если бы ее не было.

Дальше число провокаций увеличилось, но это был больше обмен оскорблениями: в драку никто не стал лезть. За полтора часа до старта игры к гостевому входу стянули побольше сотрудников ОМОН. Они создали собой живое ограждение. В их присутствии спартаковцы даже осмелели и стали разогреваться перед матчем. Некоторые из проходящего «синего» потока людей отвечали взаимностью и вспоминали Александра Панова. Некогда любимец зенитовских болельщиков теперь ходит по Петербургу в красно-белой атрибутике.

Болельщики «Зенита» максимально быстро пытались пройти путь от входа на стадион до своего места на трибуне, ведь за час до начала матча с ними собирался проститься Александр Кержаков.