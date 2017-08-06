А на банкет – шашлыки и кола!

Суббота. ОУСЦ «Планерная». Победители (по центру) и призеры (серебряные – слева, бронзовые – справа) спартакиадного турнира по бейсболу

Сборная Москвы с блеском завоевала золотые медали в соревнованиях по бейсболу. В финале юные москвичи переиграли соседей из Московской области – 9:2. В игре за бронзу команда Санкт-Петербурга разгромила сверстников из Костромской области – 16:8.

КОСТРОМА, В КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ НЕ ВЛЮБИТЬСЯ

Назначая местом проведения Московскую область, Министерство спорта РФ и Федерация бейсбола России сильно рисковали. Дело в том, что в дождливую погоду матчи проводить строго запрещено. А в начале августа осадки в Подмосковье очень даже возможны. Это вам не Краснодарский край, где дождь летом – как спасение от лютой жары.

К Спартакиаде команды готовились очень тщательно. Сборная Москвы ездила на сборы в Крым и контрольные матчи в Минск и Брест. Московская область провела сборы в Балашихе, где живет основная часть команды. А вот сборной Приморского края проще слетать на турнир в Южную Корею, что она и сделала. По словам технического делегата Федерации бейсбола России Александра Каверина, ребята из Владивостока – очень перспективные: «Им немного не повезло с пиком акклиматизации. К стыковым играм дальневосточники адаптировались и уверенно заняли пятое место».

Еще больше очаровала на этом турнире команда Костромской области. Все ребята живут под Костромой в поселке Шувалово, зимой тренируются в небольшом зале, летом – на неровном поле, где даже нет сеток. Всего в Шуваловской школе учатся около 150 человек. Из них мальчиков – меньше половины, а тех, кто подходит по возрасту в спартакиадную команду, – около 20. Вот из них два года назад и начала набирать свою команду тренер Екатерина Лисина. «Начали все вместе учить правила игры, разбираться, – говорит Екатерина. – Потом нашли форму и инвентарь. Что-то сами купили, что-то подарили коллеги из Москвы». Согласитесь, в такую сборную нельзя не влюбиться.

И для ребят, и для наставника Спартакиада стала первым крупным турниром. И они сразу вышли в полуфинал! Там костромичи встретились с командой Санкт-Петербурга. Объединяет их то, что в Питере также нет специализированного бейсбольного поля. Игроки и тренеры их видят только на соревнованиях. По ходу игры Кострома вела 5:1, но уступила 8:16. «Ребята очень расстроились», – тихо сказала Екатерина Лисина, и корреспондент «Советского спорта» едва не заплакал сам. А наставник сборной Санкт-Петербурга Валерий Русаков свою бронзу назвал настоящим спортивным подвигом.

КТО ХОЗЯИН ПОЛЯ?

К финальному матчу подтянулись зрители. Болеющих за Москву и Московскую область было примерно поровну. Все родители ребят отлично друг друга знают и прекрасно общаются. Они – опытные болельщики и приехали на ОУСЦ «Планерная» с переносными стульями, пледами, термосами и бутербродами.

Папы и мамы великолепно жонглируют бейсбольными терминами (кэтчер, питчер, аутфилд, база, фастбол) и разбираются в игре гораздо лучше многих журналистов. Интересен был спор: кто хозяин поля? Говорят, граница между районом Москвы Куркино и областью проходит как раз посередине бейсбольного поля, но уточнить это не удалось.

При объявлении состава каждого игрока сборной Московской области команда встречала аплодисментами. Москве такие телячьи нежности чужды. Там тренеры напутствуют своих подопечных: «Играем агрессивно, но без фанатизма». Фаворит – команда Москвы, ведь в ее составе играет почти вся юношеская сборная России. Еще у Москвы есть джокер – тренер Андрей Селиванов. Он поиграл в американском профессиональном клубе «Атланта Брейвз» («Храбрецы из Атланты») и, конечно, знает игру досконально. Именно Селиванов постоянно показывал своим питчерам, как кидать мяч. Но так, чтобы не видели соперники.

Москва постоянно вела – 3:0, 5:0… Лишь при счете 7:0 подмосковные ребята набрали свои первые два очка. Завершился матч победой Москвы 9:2.

Показалось, что больше ребят победе радовались их родители, высыпавшие на поле. Папам и мамам разрешили устроить небольшой пикник. С шашлыками, сосисками и любимой всеми бейсболистами колой.

БЕЙСБОЛ

ФИНАЛ. Москва – Московская область – 9:2. Матч за 3-е место. Санкт-Петербург – Костромская область – 16:8. 5–8-е места. 5. Приморский край. 6. Ярославская область. 7. Хабаровский край. 8. Краснодарский край.

Лучшие игроки турнира: Андрей Громов (Ярославская область), Давид Вардересян, Даниил Чернов (оба – Москва).

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВ: МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ БЕЙСБОЛ!

Сразу после матча главный тренер сборной Москвы по бейсболу рассказал, как команда готовилась к Спартакиаде-2017, объяснил, почему Москва побеждает с крупным счетом, и раскрыл секрет – чем он порадует подопечных в честь победы.

– Где и как готовились к Спартакиаде?

– В Бресте и Минске встречались с командами старших возрастов. Сильные соперники необходимы, чтобы ребята набирались опыта.

– Почему все матчи Москва выиграла с крупным счетом?

– Ребятам из регионов не хватает игровой практики. К тому же у нас много команд – есть из кого набирать сборную.

– Какой матч был самым сложным?

– Если смотреть по счету, то финал. Но не скажу, что мы испытывали сложности. Матч должен был закончиться раньше.

– Кого можете выделить в своей команде?

– Все игроки – молодцы. Но особенно мне понравилось, как кидал Сергей Дудыкин.

– Чем порадуете ребят в честь победы?

– Они очень хотели кока-колу. Сегодня они ее получат. Сегодня на банкете разрешим немного побаловаться.

– Во время турнира запрещали?

– Да, ребята прекрасно пили компот.

– А звезды американской бейсбольной лиги пьют колу?

– Литрами!

– Так наше подрастающее поколение хочет им подражать.

– В этом вопросе не стоит. Мы за здоровый бейсбол!

СТАТИСТИКА

ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ (Ростов-на-Дону). Командный зачет. 1. Санкт-Петербург. 2. Республика Башкортостан. 3. Москва.

ГОЛЬФ (станица Старочеркасская). Юноши. 1. Москва. 2. Ростовская область 3. Московская область. Девушки. 1. Москвы. 2. Красноярский край. 3. Московская область.

РЕГБИ-7, юноши (Белгород). 1. Красноярский край. 2. Москва. 3. Московская область.

ТРИАТЛОН (Анапа). Командный зачет. 1. Москва. 2. Московская область. 3. Санкт-Петербург.

ФУТБОЛ, девушки (Батайск). 1. Московская область. 2. Москва. 3 Санкт-Петербург.

ФУТБОЛ, юноши (Азов). ФИНАЛ. Москва – Московская область – 1:0. Матч за 3-е место. Самарская область – Краснодарский край – 1:1 (пен – 3:5).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ, девушки (Волгодонск). 1 Московская область. 2. Республика Татарстан. 3. Москва.

ОБЩЕКОМАНДНОЕ ПЕРЕНСТВО

(после 33 видов спорта из 55)

I группа

Более 2 млн жителей

1. Москва 2655 очков

2. Санкт-Петербург 2144

3. Московская область 2005

II группа

1–2 млн жителей

1. Ленинградская область 525

2. Приморский край 447

3. ХМАО– Югра 367

III группа

менее 1 млн жителей

1. Калининградская область 222

2. РСО – Алания 190

3. Республика Саха (Якутия) 159