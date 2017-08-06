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Витиньо: У Помазуна был шанс всей жизни

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Витиньо проигрывает верховую дуэль
Витиньо проигрывает верховую дуэльФото: «Советский спорт». Александр Мельников

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев и нападающий ЦСКА Витиньо поделились мнением о матче.

ВИТИНЬО: ПОДПИСАЛИ СЕБЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Нападающий ЦСКА в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал, как воспринял поражение от «Рубина», и что думает об игре молодого вратаря армейцев Ильи Помазуна.

- Витиньо, что скажете о поражении? Несправедливо?
- Вот это слово очень подходит к тому, что происходило в самом начале матча. Играя дома, пропустить два гола за десять минут, значит подписать себе смертный приговор. Но мы продолжили играть, смогли забить один гол. Затем пришлось открываться, чтобы сравнять счет. А соперник стал играть на контратаках. Очень жаль, что так и не смогли добиться ничьей.

- Команда чувствовала себя неуверенно из-за того, что в воротах играл неопытный вратарь?
- Нет, я бы так не сказал. Оба голевых момента случились настолько быстро, что наш вратарь не успел должным образом среагировать. Все потому, что Помазун был без игровой практики, только тренировался. А это тоже влияет на футболиста. Представляю, как ему было непросто. А еще понимаю, что это был шанс всей его жизни, и он должен был отбивать эти мячи во что бы то ни стало. Но в футболе всякое случается. Теперь Илье нужно это все пережить, и работать дальше.

- После матча Помазуна как-то поддержали?
- Да, поддержали, ведь мы все знаем, как непросто входить в игру. Он очень расстроен. И мы все вместе поможем ему стать лучше.

ОЗДОЕВ: О СЛОВАХ ДЗАГОЕВА НЕ СЛЫШАЛ

Полузащитник «Рубина» поделился мнением о победе над ЦСКА.

- С ЦСКА всем командам приходится обороняться. Но мы понимали, что нужно сделать. Выполнили все, что просил тренер.

- Игра «Рубина» как-то изменилась, учитывая два быстрых гола?
- Нет, нужно было прессинговать, бороться и биться за каждый мяч.

- За ЦСКА сыграл молодой вратарь, который ранее не провел ни одного официального матча за первую команду. Рассчитывали на его ошибки?
- Не сказал бы, что ориентировались на это. Мы знали, что не будет Акинфеева. Но не рассчитывали, что молодой вратарь будет ошибаться.

- Игрой команды довольны?
- Об этом должен говорить главный тренер. А Меня радует, что становимся единым целым, выкладываемся на все сто.

- Вы все матчи провели в основе. Что-то изменилось у вас в игре? Прибавили?
- Нет, я точно так же играю, борюсь, как и всегда боролся, доказываю свою нужность на тренировках. Есть спортивный принцип, и у Бердыева он на первом месте. Кто выкладывается, тот и играет.

- Бердыев перед матчем дополнительно не мотивировал теми словами, что сказал Дзагоев? Дескать «Рубин» мы увидим туре в седьмом.
- Прессу вообще не читаем, поэтому, не знаю, что Алан говорил. В любом случае, не было никаких дополнительных установок.

Матч

ЦСКА - Рубин - 1:2 (1:2)

Голы

Жонатас 2 (0:1). Жонатас 10 (0:2). Щенников 13 (1:2).

Состав

ЦСКА: Помазун, Березуцкий В., Игнашевич (Натхо, 66), Фернандес, Щенников, Березуцкий А., Дзагоев, Вернблум, Головин, Чалов (Оланаре, 53), Витиньо

Рубин: Рыжиков, Кудряшов, Бауэр, Гранат, Набиуллин, Мвила (Сонг, 81), Оздоев, Камболов, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Жонатас, Азмун (Карадениз, 70)

Предупреждения:

Вернблум, 26; Витиньо, 31 - Гранат, 23; Мвила, 56; Рыжиков, 90

Место и дата

06 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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