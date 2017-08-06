«Спартаку обыграть нас в Петербурге нереально». Игроки «Зенита» – о победе
«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 5:1, а в микст-зоне – 6:0: никто из спартаковцев с прессой общаться не стал.
Философ из Миллерово
По традиции самым первым из раздевалки выбежал Олег
Шатов.
–
Олег?
– Не, не сегодня. Давайте потом, – отмазался Шатов.
–
Скажите когда и где. Мы приедем.
– В Тагиле. На Новый год.
–
А дорогу оплатите..?
Шатов почему-то решил не отвечать и быстро
ретировался.
Не стал разговаривать и Андрей Лунев, но про взрыв
файера в его штрафной журналисты все-таки спросили.
– Файер? Испугался, – улыбнулся вратарь и тоже убежал.
–
Михаил, поговорим о прощании брата? – вопрос к
Кержакову-младшему.
– Нет, – отрезал голкипер и пошел обниматься с Георгием Джикией.
Игроки «Спартака» покидали смешанную зону очень
стремительно, никто из красно-белых так и не захотел пообщаться с журналистами.
– Чемпионат продолжается… Жизнь продолжается, –
единственное, что услышала пресса от философа из Миллерово Дениса Глушакова.
Доменико Кришито: Приятно обыграть «Спартак» с таким счетом
Радостный Доменико Кришито сам подошел к журналистам.
– Мы очень довольны, но у нас очень мало времени,
чтобы праздновать. Очень приятно обыграть «Спартак» с таким счетом, –
расплылся в улыбке итальянец.
– Вы сделали дубль, – журналисты еще не знали, что
второй мяч записали как автогол Реброва.
– Я не так часто забиваю, поэтому я очень рад, что мои голы принесли три очка.
– Как вам игра вашего партнера Эмануэля Мамманы?
– Он сыграл очень хорошо. Думаю, для него это было важно.
– Перед матчем проводили Александра Кержакова.
– Саша – это легенда «Зенита», я очень рад, что знаком с ним и играл с Кержаковым в одной команде долгое время.
Александр Кокорин: «Спартаку» в Петербурге победить нереально
–
Александр, как вы стали таким крутым? – первый вопрос в лоб для
Кокорина.
– Давайте вопросы по игре, – через паузу и со смущением ответил нападающий. – Атмосфера на стадионе была невероятная, все выложились на максимум – отсюда и результат в пять забитых мячей. Играть при такой публике очень приятно – пятьдесят тысяч ведь было!
– Вы теперь в каждом матче забивать
будете?
– Если получится – да. Хотелось бы.
– Перед матчем на поле пролилось
немного.
– Да пролилось – ладно, град нереальный шел. Пришлось даже к скамейке убежать. Не знаю, каким чудом это все растаяло. На разминке даже мяч не катился. Но во время игры это не мешало.
– В первые 30 минут «Спартак» играл
плотно, потом посыпался. Что-то новое по сравнению с прошлым сезоном у
москвичей есть?
– На моей памяти, сколько я в клубе, в Петербурге «Спартак» ничего противопоставить не может. Это нереально. Когда мы проиграли, у нас были кадровые проблемы – на этом можно сделать маленькую отмазку. Когда «Зенит» в форме, с нами тяжело играть.
– Дзюба сильно переживает, что не
попадает в состав?
– Думаю, да, он переживает. Потому что он хочет играть, особенно против «Спартака» мечтал сыграть, думаю.
– Не можем не спросить про Александра
Кержакова.
– Мы все с ним поговорили. Тяжело, наверное, прощаться с карьерой. Он – легенда города. Желаю ему удачи в дальнейшей деятельности.
Далер Кузяев: Думаю, Кержаков рад за нас
– В раздевалке
была праздничная атмосфера, но это только начало сезона. Нужно готовиться к
следующим матчам. Только четыре тура прошло.
– В эпизоде с забитым мячом сразу решили бить?
– Да, была свободная зона и решил ударить.
– Как вам в целом атмосфера матча?
– Потрясающая. Хочу выразить слова благодарности болельщикам за то, что они создали такой ажиотаж.
– Перед началом матча
прошел град. Он повлиял на состояние поля?
– Нет, поле справилось. Никаких претензий.
– Кержаков
попрощался с болельщиками как игрок. Хотели сделать ему подарок?
– Конечно, хотели проводить его такой победой над принципиальным соперником. Кержаков – легенда российского футбола, наш лучший бомбардир. Думаю, он был за нас рад.
«Луис Адриану попал мне локтем. Зуб шатается». Зенитовцы – о драке в концовке
Бранислав Иванович: Нравится, что Манчини видит больше нас
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол). Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89 Смольников, 90 - Адриано, 90 06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Место и дата
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Смольников, 90 - Адриано, 90
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция