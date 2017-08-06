«Спартаку обыграть нас в Петербурге нереально». Игроки «Зенита» – о победе

«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 5:1, а в микст-зоне – 6:0: никто из спартаковцев с прессой общаться не стал.

Философ из Миллерово

По традиции самым первым из раздевалки выбежал Олег Шатов.

– Олег?

– Не, не сегодня. Давайте потом, – отмазался Шатов.

– Скажите когда и где. Мы приедем.

– В Тагиле. На Новый год.

– А дорогу оплатите..?

Шатов почему-то решил не отвечать и быстро ретировался.

Не стал разговаривать и Андрей Лунев, но про взрыв файера в его штрафной журналисты все-таки спросили.

– Файер? Испугался, – улыбнулся вратарь и тоже убежал.

– Михаил, поговорим о прощании брата? – вопрос к Кержакову-младшему.

– Нет, – отрезал голкипер и пошел обниматься с Георгием Джикией.

Игроки «Спартака» покидали смешанную зону очень стремительно, никто из красно-белых так и не захотел пообщаться с журналистами.

– Чемпионат продолжается… Жизнь продолжается, – единственное, что услышала пресса от философа из Миллерово Дениса Глушакова.

Доменико Кришито: Приятно обыграть «Спартак» с таким счетом

Радостный Доменико Кришито сам подошел к журналистам.

– Мы очень довольны, но у нас очень мало времени, чтобы праздновать. Очень приятно обыграть «Спартак» с таким счетом, – расплылся в улыбке итальянец.

– Вы сделали дубль, – журналисты еще не знали, что второй мяч записали как автогол Реброва.

– Я не так часто забиваю, поэтому я очень рад, что мои голы принесли три очка.

– Как вам игра вашего партнера Эмануэля Мамманы?

– Он сыграл очень хорошо. Думаю, для него это было важно.

– Перед матчем проводили Александра Кержакова.

– Саша – это легенда «Зенита», я очень рад, что знаком с ним и играл с Кержаковым в одной команде долгое время.

Александр Кокорин: «Спартаку» в Петербурге победить нереально

– Александр, как вы стали таким крутым? – первый вопрос в лоб для Кокорина.

– Давайте вопросы по игре, – через паузу и со смущением ответил нападающий. – Атмосфера на стадионе была невероятная, все выложились на максимум – отсюда и результат в пять забитых мячей. Играть при такой публике очень приятно – пятьдесят тысяч ведь было!

– Вы теперь в каждом матче забивать будете?

– Если получится – да. Хотелось бы.

– Перед матчем на поле пролилось немного.

– Да пролилось – ладно, град нереальный шел. Пришлось даже к скамейке убежать. Не знаю, каким чудом это все растаяло. На разминке даже мяч не катился. Но во время игры это не мешало.

– В первые 30 минут «Спартак» играл плотно, потом посыпался. Что-то новое по сравнению с прошлым сезоном у москвичей есть?

– На моей памяти, сколько я в клубе, в Петербурге «Спартак» ничего противопоставить не может. Это нереально. Когда мы проиграли, у нас были кадровые проблемы – на этом можно сделать маленькую отмазку. Когда «Зенит» в форме, с нами тяжело играть.

– Дзюба сильно переживает, что не попадает в состав?

– Думаю, да, он переживает. Потому что он хочет играть, особенно против «Спартака» мечтал сыграть, думаю.

– Не можем не спросить про Александра Кержакова.

– Мы все с ним поговорили. Тяжело, наверное, прощаться с карьерой. Он – легенда города. Желаю ему удачи в дальнейшей деятельности.

Далер Кузяев: Думаю, Кержаков рад за нас

– В раздевалке была праздничная атмосфера, но это только начало сезона. Нужно готовиться к следующим матчам. Только четыре тура прошло.

– В эпизоде с забитым мячом сразу решили бить?

– Да, была свободная зона и решил ударить.



– Как вам в целом атмосфера матча?

– Потрясающая. Хочу выразить слова благодарности болельщикам за то, что они создали такой ажиотаж.

– Перед началом матча прошел град. Он повлиял на состояние поля?

– Нет, поле справилось. Никаких претензий.

– Кержаков попрощался с болельщиками как игрок. Хотели сделать ему подарок?

– Конечно, хотели проводить его такой победой над принципиальным соперником. Кержаков – легенда российского футбола, наш лучший бомбардир. Думаю, он был за нас рад.

«Луис Адриану попал мне локтем. Зуб шатается». Зенитовцы – о драке в концовке



Бранислав Иванович: Нравится, что Манчини видит больше нас